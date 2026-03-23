MNE venezuelano disponível para acompanhar questão dos detidos portugueses, garante Carneiro

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O líder do PS afirmou que Yván Gil mostrou-se “muito disponível” para as questões que lhe foram colocadas, nomeadamente a questão dos detidos portugueses, para os quais pediu “uma especial consideração”

O secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, disse que o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yván Gil, se mostrou disponível para acompanhar a situação de pelo menos quatro luso-venezuelanos que estão detidos no país.

“Foi com muita satisfação, foi com uma atitude muito construtiva que este encontro decorreu. Yván Gil deixou ficar uma palavra de grande consideração aos portugueses e aos lusodescendentes que aqui se encontram, e também assumiu a sua disponibilidade para acompanhar de perto estas questões que se colocam em relação aos portugueses que se encontram ainda detidos”, disse, em declarações à Lusa.

José Luís Carneiro falava à agência Lusa no Ministério das Relações Exteriores da Venezuela, no domingo, à saída de um encontro com o ministro Yván Gil, durante o qual esteve acompanhado pelo presidente do grupo parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, e pelo responsável pelo departamento das Comunidades Portuguesas do PS, Paulo Pisco.

“Foi um encontro muito construtivo em que nos foi transmitida uma palavra de especial saudação da parte da Presidente, Delcy Rodriguez, que pediu compreensão para o facto de ontem [sábado] ter havido uma alteração do programa de última hora e que impediu que nos pudéssemos encontrar no decurso do tempo disponível”, começou por explicar.

O líder do PS afirmou que Yván Gil mostrou-se “muito disponível” para as questões que lhe foram colocadas, nomeadamente a questão dos detidos portugueses, para os quais pediu “uma especial consideração”.

“Para além disso, comprometeu-se connosco em garantir a continuidade da proximidade e do apoio e de valorização da comunidade portuguesa na Venezuela”, disse.

José Luís Carneiro adiantou ter transmitido “o voto de que a transição política para a democracia seja uma transição política com estabilidade e que permita a realização plena das oportunidades de um país que tem um potencial imenso em toda a América Central e Latina”.

“Foi, também, mais uma vez, deixada ficar uma palavra muito clara sobre a importância que a comunidade portuguesa tem para a economia do país e para a própria vida das instituições sociais, das instituições de cultura e da língua portuguesa”, disse.

José Luís Carneiro iniciou quinta-feira uma visita de quatro dias à Venezuela, onde chegou acompanhado pelo presidente do grupo parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, e pelo responsável pelo departamento das Comunidades Portuguesas do PS, Paulo Pisco.

Durante a visita reuniu-se com o presidente da Comissão de Energia e Petróleo da Assembleia Nacional (AN, parlamento), o luso-descendente Orlando Camacho, que também preside ao Grupo de Amizade Parlamentar Venezuela-Portugal, com o vice-presidente da AN Pedro Infante, e com o ex-ministro das Relações Exteriores da Venezuela Jorge Arreaza.

A agenda da visita inclui ainda um encontro com o presidente da Comissão Presidencial Para a Paz e Convivência Democrática, Francisco Garcês.

Esteve na Universidade Central da Venezuela, visitou a organização não governamental Regala Una Sonrisa (Dê um Sorriso), reuniu-se com representantes das instituições portuguesas locais e com portugueses nas cidades de Caracas, Los Teques, Maracay, Valência e La Guaira.

Apesar de não constar da agenda inicial, chegou a estar prevista, sábado, uma audiência entre o secretário-geral do PS e a Presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, que foi desmarcada por um imprevisto de última hora.