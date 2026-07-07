José Luís Carneiro acusa Governo de não cumprir promessas e de se vitimizar

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Secretário-geral do PS garante que os socialistas "não querem nenhuma crise política"

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, afirmou esta terça-feira que o partido não quer uma crise política e acusou o Governo de não cumprir promessas e de se vitimizar quando é escrutinado.

Em declarações aos jornalistas no concelho de Machico, na Madeira, o socialista disse que o PS “não quer nenhuma crise política” e espera que a maioria PSD/CDS-PP dê resposta aos problemas das pessoas.

José Luís Carneiro falava a propósito de declarações proferidas pelo líder do CDS-PP e ministro da Defesa, Nuno Melo, na segunda-feira, sobre uma eventual crise política.

Discursando nas jornadas parlamentares do PSD/CDS-PP, Nuno Melo afirmou “já se antecipa outra crise política”, mas vaticinou que se os “socialismos e extremismos” se coligarem para deitar o Governo abaixo poderão ter uma nova desilusão nas urnas.

O secretário-geral do PS considerou que “o Governo tem tido uma atitude relativamente incompreensível […] desde que assumiu funções há dois anos”, apontando que, por um lado, “promete e não cumpre”, e, por outro, “quando lhe fazem o escrutínio sobre aquilo que prometeu e não cumpriu procura vitimizar-se”.

José Luís Carneiro, que falava à margem de uma viagem para observação de cetáceos, referiu que o executivo liderado por Luís Montenegro “comprometeu-se em garantir respostas para a saúde”, mas “os problemas têm-se vindo a agravar”, assim como na área da habitação e da economia.

“Eu compreendo que o Governo queira fugir às suas responsabilidades, mas tem de as assumir e tem de governar o país, porque foi por isso que ganhou as eleições”, reforçou.

José Luís Carneiro termina esta terça-feira uma visita de dois dias à Madeira, dedicada ao tema do Mar.