José Luís Carneiro reúne-se com o primeiro-ministro para debater as polémicas em torno de Luís Neves

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O encontro está marcado para as 17:00

O secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, reúne-se esta tarde com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, para falar sobre as polémicas em torno do ministro da Administração Interna.

O encontro está marcado para as 17:00 em São Bento.

Esta reunião, que decorrerá na residência oficial do primeiro-ministro, foi pedida pelo líder do PS, José Luís Carneiro, que disse, na terça-feira, querer ouvir de Luís Montenegro “esclarecimentos sobre todos os factos” a envolver o ministro da Administração Interna, Luís Neves.

“Em função desses esclarecimentos, tomarei uma decisão de transmitir ao primeiro-ministro aquela que é a posição do PS”, disse ainda.