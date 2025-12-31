Carneiro acusa Governo de exonerar administrações hospitalares por razões políticas

Agência Lusa , MM
31 dez 2025, 13:53
José Luís Carneiro

Para o líder do PS, as administrações, quando têm bom desempenho, devem manter-se a funcionar

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, manifestou esta quarta-feira repúdio pelas recentes notícias de exonerações de administrações hospitalares, acusando o Governo de atuar por razões “estritamente de natureza política”.

Segundo o jornal Observador, o Governo vai afastar a administração da Unidade Local de Saúde (ULS) de São José (Lisboa) e vai escolher um militante do PSD para o cargo. O mesmo jornal avança que o mesmo vai suceder com a ULS de Coimbra.

“É uma prática que nós só podemos repudiar e condenar publicamente, porque ela não tem fundamentos que tenham a ver com o serviço público, tem fundamentos estritamente de natureza política”, afirmou, em declarações aos jornalistas, no final de uma visita ao hospital de Barcelos.

Para José Luís Carneiro, as administrações, quando têm bom desempenho, devem manter-se a funcionar.

O líder do PS considerou “incompreensível” que as unidades hospitalares tenham mudanças quando, “por aquilo que é público, não há indícios, não há elementos de natureza pública que levem à decisão de exonerar essas administrações, a não ser dar continuidade a uma prática que já o Governo tinha iniciado quando liquidou a administração da estrutura executiva do SNS”.

“Liquidou a administração [da direção executiva do SNS] por razões políticas e viemos a verificar os resultados dessa decisão”, criticou. José Luis Carneiro referia-se à exoneração de Fernando Araújo (que foi depois candidato nas eleições legislativas nas listas do PS) por Álvaro Almeida, do PSD.

O líder do PS disse que o Governo deve procurar garantir que os Conselhos de Administração do Serviço Nacional de Saúde cumprem a missão que lhes é confiada e alcançam os resultados que são previstos.

Temas: José luis carneiro Ps Hospitais administracoes-publicas Administrações hospitalares

Partidos

Tribunal rejeita suspensão da retirada de cartazes, Ventura fala em "injustiça"

5 jan, 19:53

PCP acusa Governo português de tentar legitimar e de ser "cúmplice" das ações dos EUA na Venezuela

5 jan, 18:33

Indicador de confiança dos consumidores aumentou ligeiramente em dezembro

2 jan, 11:49

Carneiro acusa Governo de exonerar administrações hospitalares por razões políticas

31 dez 2025, 13:53
Mais Partidos

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

Professores criticam tutela por querer obrigar docentes a registar sumários

Ontem às 12:27

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00