Carneiro considera que Luís Neves será "personalidade forte" em "Governo frágil"

Agência Lusa , JGR
Há 51 min
José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, no Parlamento (LUSA/António Cotrim)

O líder socialista pediu ainda que "não se ande para trás no esforço que foi feito de desenvolvimento do Sistema de Segurança Interna, que o Dr. Luís Neves bem conhece"

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, disse hoje que Luís Neves, novo ministro da Administração Interna, será "uma personalidade forte" num "Governo frágil", dizendo ter "a melhor das impressões" sobre o ex-Diretor Nacional da PJ.

"Tenho a melhor das impressões do doutor Luís Neves. Um excelente profissional a quem quero desejar as maiores felicidades. É uma personalidade forte num Governo, apesar de tudo, frágil. Espero que ele seja bem sucedido no ministério, que é um dos ministérios mais importantes das funções de soberania", disse José Luís Carneiro à entrada de uma reunião do Conselho Estratégico do PS, num hotel do Porto.

Questionado sobre as conhecidas posições de Luís Neves quanto à separação dos fenómenos da insegurança e imigração, o também antigo ministro da Administração Interna sublinhou que "pode ser que o senhor ministro da Presidência [António Leitão Amaro] possa aprender qualquer coisa com o senhor doutor Luís Neves".

Segundo o líder do PS, o ex-Diretor Nacional da PJ poderá "demonstrar, primeiro, que não há qualquer relação entre imigração e segurança", sendo essa "a primeira constatação objetiva, factual, que certamente poderá ser agora demonstrada por parte do novo Ministro da Administração Interna".

"Em segundo lugar, para ter uma abordagem sobre o Sistema de Segurança Interna que salvaguarde o interesse do Estado. Eu diria que o doutor Luís Neves leva para o Governo uma cultura de serviço do Estado", considerou José Luís Carneiro, desejando que o Governo "seja capaz de acolher e de integrar essa cultura de Estado".

O líder socialista pediu ainda que "não se ande para trás no esforço que foi feito de desenvolvimento do Sistema de Segurança Interna, que o Dr. Luís Neves bem conhece", que vem desde "desde os atentados terroristas e que foi depois consolidado com a Lei de Segurança Interna de 2008" e que, segundo Carneiro, "tem dado provas em momentos cruciais da vida do país", como na Jornada Mundial da Juventude de 2023.

"Aquilo que eu desejo é que essa experiência política - política no sentido do Estado - essa experiência profissional - é um excelente profissional - que possa agora contribuir para um Governo com outro sentido de Estado que não tem tido, infelizmente, ao longo dos últimos dois anos", assinalou.

O Conselho Estratégico do PS está reunido à porta fechada num hotel do Porto, com a política industrial como tema, contando com a participação do o ex-Governador do Banco de Portugal Mário Centeno, que à entrada não quis prestar declarações aos jornalistas.

O Presidente da República aceitou a proposta do primeiro-ministro de nomear Luís Neves para as funções de ministro da Administração Interna, em substituição de Maria Lúcia Amaral.

“A posse terá lugar na próxima segunda-feira, 23 de fevereiro, pelas 10:00, no Palácio de Belém”, lê-se na nota divulgada pela Presidência da República.

Luís Neves, diretor nacional da Polícia Judiciária desde 2018, licenciado em Direito, ingressou na PJ em 1995, após uma breve passagem pela advocacia.

Na PJ, Luís Neves esteve sempre ligado à investigação criminal, em particular na esfera do crime violento e organizado, terrorismo e todas as formas de extremismo violento, rapto, sequestro, tomada de reféns, assalto à mão armada, tráfico de armas, tráfico de seres humanos, crimes cometidos com recurso a engenhos explosivos e crimes contra órgãos de soberania.

Antes, foi diretor da Unidade Nacional Contra-Terrorismo (UNCT) e da extinta Direção Central de Combate ao Banditismo (DCCB).

Luís Neves vai substituir Maria Lúcia Amaral, ex-Provedora de Justiça, que se demitiu das funções de ministra da Administração Interna no passado dia 10.

Temas: José Luís Carneiro Luís Neves Governo Luís Montenegro

Partidos

Carneiro considera que Luís Neves será "personalidade forte" em "Governo frágil"

Há 51 min

José Luís Carneiro reduz PTRR a um "plano de intenções" quando já deveria ser "um plano de ação"

Ontem às 22:36

Parlamento chumba proposta do Chega sobre uso de armas de fogo pela polícia

Ontem às 15:07

Textos finais do pacote da habitação aprovados com votos do PSD, CDS-PP e IL

Ontem às 14:55
Mais Partidos

Mais Lidas

Caças americanos intercetam bombardeiros e aviões russos a sobrevoar a costa do Alasca

Ontem às 18:24

Trabalhadora despedida nos EUA porque exigiu dormir 8/9 horas. Se fosse em Portugal: lei impõe 11 horas de descanso "essenciais" entre dias de trabalho

Ontem às 19:55

Maior avião de transporte da Força Aérea dos EUA aterra nas Lajes. Desde 2003 que não havia tantos militares norte-americanos na Europa

Ontem às 15:46

Novo aeroporto implantado na zona de maior risco de cheias da margem sul do Tejo. Rios e lagos no lugar das pistas e dos acessos

19 fev, 21:55

Exigiu dormir oito horas por noite e foi despedida. Polémica em Wall Street leva políticas sobre o descanso à Justiça americana

Ontem às 14:31

Comissão Europeia aprova Wegovy de 7,2 mg. Dosagem três vezes superior ao anterior máximo promete perdas de peso de 21%

19 fev, 15:01

Porque o sismo das 12:16 na região de Lisboa teve "mais elevada perigosidade" que o das 12:14

19 fev, 19:40

Morreu Eric Dane, o dr. Mark Sloan de Anatomia de Grey

Ontem às 05:55

Euromilhões: esta é a chave que vale 130 milhões

Ontem às 20:31

Furou um pneu? Acidentes ou danos provocados pelos novos buracos pós-tempestades podem valer indemnizações

Ontem às 17:36

Erro informático revela o esquema labiríntico que está a permitir à Rússia financiar a guerra na Ucrânia

Ontem às 14:23

"Comparável ao que vimos antes da guerra do Iraque": EUA mobilizam número impressionante de meios para cercar o Irão

Ontem às 12:23