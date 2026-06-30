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"O que está a falhar?" PS pede explicações a Montenegro sobre os exames nacionais

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 3min
José Luís Carneiro no Congresso do PS (LUSA)
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José Luís Carneiro diz que o primeiro-ministro deve responder às preocupações das famílias

O secretário-geral do PS exigiu esta terça-feira ao primeiro-ministro que explique às famílias portuguesas o “que está a falhar” na correção dos exames nacionais, admitindo, no entanto, que o que está a acontecer pode ter “uma justificação”.

“As famílias portuguesas vivem inquietas, estão ansiosas porque estão a viver uma das fases mais importantes da vida dos seus filhos. O primeiro-ministro tem o dever, é um imperativo ético, é da sua maior responsabilidade explicar às famílias portuguesas o que é que se está a falhar” na questão dos exames nacionais, exigiu José Luís Carneiro a Luís Montenegro no encerramento das jornadas parlamentares do PS, que terminaram esta terça-feira na Amadora, em Lisboa.

Depois de ler vários relatos que diz ter recebido de professores com os problemas que estão a ter neste processo, o líder do PS afirmou, no entanto, que “pode até acontecer que tudo tenha justificação” e que “tudo esteja devidamente enquadrado”.

“E se assim for, eu quero afirmar que isso deixa-me tranquilo. Também enquanto pai, que também tenho uma filha que fez essas provas. Fico como pai e como responsável político. Fico tranquilo, mas também entendo que tenho o dever de, nesta hora, pedir explicações ao primeiro-ministro”, enfatizou.

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Segundo Carneiro, o PS tem recebido informações de vários diretores de escolas e professores com “situações que são absolutamente incompreensíveis”.

“E a confirmarem-se é a primeira vez que acontece em relação à época nacional de exames”, lamentou.

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, disse na segunda-feira que a correção dos exames nacionais continua a decorrer "dentro dos prazos previstos", garantindo que "nenhum aluno será prejudicado" com as falhas reportadas até agora no processo de correção.

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Temas: José Luís Carneiro Luís Montenegro Primeiro-ministro Exames nacionais Educação
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