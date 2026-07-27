Carneiro insiste que PM deve explicações sobre combustíveis e não fala de Luís Neves

Agência Lusa , MM
Há 55 min
José Luís Carneiro (Lusa)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Aumento do preço dos combustíveis "é o resultado do aumento dos impostos decididos pelo Governo em relação aos combustíveis", garante secretário-geral do PS

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, insistiu esta segunda-feira que o primeiro-ministro deve explicações sobre o aumento do preço dos combustíveis e recusou falar sobre o caso que envolve o ministro da Administração Interna, Luís Neves.

"O Governo deve aceitar as medidas de política apresentadas pelo PS e o primeiro-ministro [Luís Montenegro] tem o dever de responder aos portugueses por que razão é que as não aceitou e por que razão é que teima a continuar a fustigar os portugueses com impostos sobre os combustíveis", disse hoje aos jornalistas após abastecer a sua viatura oficial num posto de combustível em Paredes, no distrito do Porto, reiterando a mensagem que já tinha deixado no domingo.

Segundo José Luís Carneiro, "este aumento que está a acontecer, 9,5 cêntimos por cada litro de gásóleo e mais de seis cêntimos por cada litro de gasolina é o resultado do aumento dos impostos decididos pelo Governo em relação aos combustíveis".

"Do nosso ponto de vista, o Governo deve adotar medidas, as medidas que nós apresentámos na Assembleia da República e que se traduzem na redução dos impostos sobre os combustíveis, nomeadamente a redução do IVA de 23% para 13% de modo temporário, para garantir que os efeitos que resultam do aumento do crude em termos internacionais não se façam sentir desta forma na vida das famílias", defendeu.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O líder socialista foi ainda questionado sobre se este tema poderia ser levado para as negociações sobre o Orçamento do Estado, respondendo que não queria "queimar etapas" e que iria esperar pela proposta do Governo, "que só vai chegar em outubro".

Quanto ao caso que envolve o ministro da Administração Interna, Luís Neves, e após ser sucessivamente questionado sobre os jornalistas, José Luís Carneiro respondeu sempre que queria focar-se na questão dos combustíveis.

Hoje, o jornal Público escreve, citando uma fonte da direção do PS, que "as explicações devem ser dadas o mais rapidamente possível", referindo ainda o jornal que caso tal não aconteça José Luís Carneiro irá pedir explicações ao primeiro-ministro Luís Montenegro.

Sobre se os casos que envolvem Luís Neves e do ministro da Educação, Fernando Alexandre, na sequência dos problemas dos exames nacionais, eram "pequenos casos, como referiu o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, Carneiro disse que era "uma pergunta à qual os senhores jornalistas devem responder".

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Mais tarde, e após falar com empresários locais e com uma aluna do ensino secundário que ainda não sabe a nota do seu exame de Português, o líder socialista foi questionado se a questão dos exames não era um "caso pequeno", respondendo que era "um caso de grandes efeitos negativos na vida das famílias, dos portugueses".

"Quem faz afirmações dessa natureza é a demonstração de que estão fora da realidade das pessoas que fazem a vida comum no dia-a-dia", concluiu.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: José luís carneiro Combustíveis Gasóleo Gasolina PS
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Partidos

Governo "já não consegue evitar a desigualdade que criou", diz José Luís Carneiro sobre os exames nacionais

Há 45 min

Carneiro insiste que PM deve explicações sobre combustíveis e não fala de Luís Neves

Há 55 min

"Não devemos fazer julgamentos na praça pública". PS aguarda esclarecimentos de Luís Neves na próxima semana

25 jul, 19:33

O melhor quiz de política | 'Silly season' em grande forma

25 jul, 10:00
Mais Partidos

Mais Lidas

Sem água, sem casas de banho e sem restaurantes. Passageiros descrevem situação "caótica" no Aeroporto de Gatwick

Ontem às 17:08

Chegou a casa, pôs um filme no videogravador e desapareceu. Décadas depois, a polícia ainda não desistiu de procurar Carla

Ontem às 09:00

"Desfalque" de 76 mil euros. Casa Ermelinda Freitas condenada por "simular" despesas para obter fundos europeus

Hoje às 07:00

"Li 'Os Maias' aos 14 anos. Não morri, estou cá. Gostava de tê-lo como leitura obrigatória daqui a 50 anos"

Ontem às 08:00

Já está à venda e custa oito mil euros. O frigorífico humano é a nova invenção para lidar com o calor

25 jul, 01:42

Ninguém entra. Os pedidos fazem-se da rua e as pizzas descem da varanda

25 jul, 16:00

Número de baixas dos EUA na guerra com o Irão ultrapassa as 600 depois de o Pentágono alterar discretamente a contagem

Ontem às 22:07

“Cara de Ozempic”, queda de cabelo, problemas intestinais. Afinal, quais os efeitos secundários dos medicamentos GLP-1 para a perda de peso?

25 jul, 14:28

O Psicólogo Responde: como lidar com colegas manipuladores?

Ontem às 10:00

1.438.990: o número de soldados que a Rússia já perdeu desde 24 de fevereiro de 2022

Ontem às 09:56

“Sobrinho” do rapper 21 Savage suicida-se após disparar acidentalmente contra a irmã

Ontem às 12:25

Suspeito do ataque em marcha LGBTQ+ em Berlim abatido pela polícia

Ontem às 18:11