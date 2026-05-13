Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

"Não cabe na cabeça de ninguém": Carneiro responde a insinuação do Chega sobre saída do presidente do Tribunal Constitucional

Agência Lusa
Há 1h e 5min
José Luís Carneiro (LUSA)

Líder socialista diz que PSD ainda não falou com o PS sobre reforma laboral e acusa Governo de apresentar proposta “atabalhoada”

O líder socialista considerou esta quarta-feira que não “cabe na cabeça de ninguém” a insinuação do Chega de que o presidente do Tribunal Constitucional sairá por pressão do PS, afirmando que ainda não houve contactos do PSD sobre a reforma laboral.

Durante uma visita à Escola Profissional de Hotelaria e Turismo de Setúbal, no âmbito da Rota pelo Ensino e Formação Profissional, José Luís Carneiro foi questionado pelos jornalistas sobre a sugestão feita na véspera pelo líder do Chega de que terá sido por pressão do PS que o presidente do Tribunal Constitucional comunicou a decisão de renunciar às funções.

“A minha grande preocupação é mesmo o ensino profissional. Mas há uma coisa que eu digo, o Dr. André Ventura diz cada coisa, não cabe na cabeça de ninguém”, criticou.

Apesar da insistência dos jornalistas, o secretário-geral do PS não voltou ao tema e reiterou que a sua preocupação no dia de hoje é o “tema do ensino profissional, da formação profissional, da reconversão dos trabalhadores e das oportunidades para 140 mil jovens que esperam por uma resposta”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“O Governo apareceu há dias, de uma forma muito atabalhoada e durante meses, com uma proposta de contrarreforma laboral, mas com o argumento que era para fazer face à competitividade e à produtividade da economia. A melhor forma de nós enfrentarmos o problema da produtividade e da competitividade da economia portuguesa é mesmo apostar na formação das jovens gerações e formar os trabalhadores”, defendeu.

Questionado pelos jornalistas sobre se já houve conversações sobre a reforma laboral, Carneiro defendeu que “é preciso que o Governo saiba o que quer fazer agora” e respondeu aos jornalistas que ainda não houve contactos do PSD com o PS sobre o tema.

“Nós temos alguma falta de leis? Nós aprovámos uma lei em 2023. Então estamos a falar do quê? Da agenda de quem? Não é da agenda do Partido Socialista. A agenda do Partido Socialista é formação, qualificação, educação da população adulta, compatibilização do ensino profissional com a articulação com o ensino superior, politécnico e universitário”, respondeu, perante a insistência dos jornalistas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Para o líder do PS “o modo do país produzir mais riqueza, enfrentar o desafio tecnológico, da inteligência artificial e da transição digital” é “garantir formação aos mais jovens e garantir formação aos adultos”.

“Haverá maior reforma do que preparar os seres humanos para com as suas capacidades, as suas qualidades. Não há forma de prepararmos melhor o país, de reformarmos mais o país, do que alterar mesmo o que está aqui dentro”, disse, referindo-se ao local que ia visitar. 

Questionado sobre se o Governo poderá contar com o PS para esta reforma que seguirá para o parlamento, Carneiro voltou a evitar uma resposta clara: “os 140 mil jovens que não estudam nem trabalham podem contar com o Partido Socialista”.

Temas: José Luís Carneiro André Ventura Tribunal Constitucional Reforma Laboral PS

Relacionados

Presidente do Tribunal Constitucional renuncia ao cargo por "razões pessoais e institucionais"
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Há 35 medicamentos proibidos de sair do país. Lista inclui antibióticos e vacina pneumocócica

Há 13 min

Doentes oncológicos podem pedir correção do IRS dos últimos anos

Há 22 min

Paulo Pereira reeleito reitor da Universidade Nova de Lisboa

Há 35 min

Jovem de 22 anos detido em Cantanhede por suspeita de pornografia de menores

Há 58 min
Mais País

Mais Lidas

Chris e Emily saíram da América para viver em Portugal. Como ainda não têm visto, usam uma lacuna na lei para circular

Ontem às 18:07

Dois irmãos passaram 10 anos a planear a fuga da Coreia do Norte. Meses depois de chegarem à liberdade, tudo mudou

10 mai, 22:00

Como um esquema de fraude fiscal numa antiga loja de câmbios em Lisboa permitiu apanhar Duarte Lima e Ricardo Salgado

11 mai, 07:00

Jogo do título: Al Nassr 1-1 Al Hilal (resultado final)

Ontem às 19:08

Este navio russo afundou-se em circunstâncias misteriosas. É suspeito de transportar reatores nucleares - e foi detetado por Portugal

Ontem às 11:14

Euromilhões: veja se acertou na chave desta terça-feira

Ontem às 20:21

Estes museus vão ter entrada gratuita durante o fim de semana e segunda-feira

Ontem às 14:18

Autocarro sem travões abalroa esplanada nos Restauradores. Há três feridos

Ontem às 18:13

"Houve 75 mil euros para o chic-nic": organização culpa Câmara de Lisboa pelo cancelamento à última hora da Queima das Fitas

11 mai, 21:07

Fífia do outro mundo impede Cristiano Ronaldo de voltar aos grandes títulos seis anos depois

Ontem às 21:10

Italiano hospitalizado com sintomas de hantavírus. Viajou na KLM juntamente com a mulher que viria a morrer na sequência do surto

Ontem às 14:22

"Há neste momento, pelo menos, 20 outras ameaças bem maiores do que o Hantavírus". Entre elas estão o sarampo, três estirpes da gripe e milhões de agentes ainda congelados

Ontem às 12:00