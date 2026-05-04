Quer ver mais artigos, análises e reportagens da CNN Portugal no Google? Dizemos-lhe como

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CNN Portugal , AM
Há 50 min
CNN Portugal

Escolha a CNN Portugal como a sua fonte preferencial de notícias no Google

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Num ecossistema digital cada vez mais fragmentado, o Google passou a disponibilizar a funcionalidade “Fontes Preferenciais”, que permite aos utilizadores escolher os meios de comunicação que querem ver com maior destaque nos resultados de pesquisa, sobretudo em temas de atualidade.

Assim sendo, a CNN Portugal pode ser definida como fonte de referência, fazendo com que os seus conteúdos surjam com maior frequência e visibilidade nas pesquisas dos utilizadores.

A funcionalidade não exige configurações complexas nem subscrições especiais, sendo ativada através de uma simples escolha nas definições da pesquisa Google.

Após a seleção, o utilizador passa a ver artigos, análises e reportagens da CNN Portugal com maior destaque.

A alteração pode ser feita em três passos: aceder à página de preferências de fontes do Google, selecionar a CNN Portugal na lista disponível e confirmar a escolha. A qualquer momento, a opção pode ser alterada ou removida nas definições da conta.

As notícias da CNN Portugal passam a aparecer em primeiro após a escolha
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A funcionalidade aplica-se a todos os dispositivos associados à conta Google e pretende dar mais controlo ao utilizador sobre as fontes que aparecem nos resultados.

Temas: Jornalismo Imprensa CNN Portugal Google
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Tecnologia

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