Quer ver mais artigos, análises e reportagens da CNN Portugal no Google? Dizemos-lhe como

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Escolha a CNN Portugal como a sua fonte preferencial de notícias no Google

Num ecossistema digital cada vez mais fragmentado, o Google passou a disponibilizar a funcionalidade “Fontes Preferenciais”, que permite aos utilizadores escolher os meios de comunicação que querem ver com maior destaque nos resultados de pesquisa, sobretudo em temas de atualidade.

Assim sendo, a CNN Portugal pode ser definida como fonte de referência, fazendo com que os seus conteúdos surjam com maior frequência e visibilidade nas pesquisas dos utilizadores.

A funcionalidade não exige configurações complexas nem subscrições especiais, sendo ativada através de uma simples escolha nas definições da pesquisa Google.

Após a seleção, o utilizador passa a ver artigos, análises e reportagens da CNN Portugal com maior destaque.

A alteração pode ser feita em três passos: aceder à página de preferências de fontes do Google, selecionar a CNN Portugal na lista disponível e confirmar a escolha. A qualquer momento, a opção pode ser alterada ou removida nas definições da conta.

As notícias da CNN Portugal passam a aparecer em primeiro após a escolha

A funcionalidade aplica-se a todos os dispositivos associados à conta Google e pretende dar mais controlo ao utilizador sobre as fontes que aparecem nos resultados.