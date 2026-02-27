Governo nomeia antigo secretário de Estado de Costa para a liderança da Direção-Geral do Consumidor

CNN Portugal , AM
Há 1h e 35min
Jorge Seguro Sanches, secretário de Estado (ECO)

O Ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, nomeou hoje, em regime de comissão de serviço, Jorge Seguro Sanches para liderar a Direção-Geral do Consumidor (DGC). Esta nomeação é feita na sequência do processo concursal levado a cabo pela Comissão de Recrutamento e Seleção da Administração Pública (CReSAP) para o cargo de diretor-geral da DGC. Jorge Seguro Sanches, de 60 anos, licenciado em Direito, desempenhou os cargos de Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional no XXII Governo e da Energia no XXI Governo. Chefe de Equipa Multidisciplinar para a Gestão e Políticas da Saúde, foi também deputado à Assembleia da República nas X, XI e XV Legislaturas, inspetor da Inspeção-Geral da Saúde, diretor da Microsoft Portugal (2005-2006) e Inspetor Superior Principal do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Foi ainda coordenador regional do combate à pandemia COVID19 na Região Alentejo no XXII Governo Constitucional; Membro da Estrutura de Monitorização do Estado de Emergência e da coordenação da Vacinação COVID-19 e presidente da Assembleia Municipal de Penamacor, entre outros cargos. A DGC, que Jorge Seguro Sanches vai agora liderar, tem por missão contribuir para a elaboração, definição e execução da política de defesa do consumidor

Nomeação surge na sequência de um concurso

O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, nomeou Jorge Seguro Sanches, antigo secretário de Estado de António Costa, para liderar a Direção-Geral do Consumidor (DGC) em regime de comissão de serviço.

A nomeação surge na sequência do concurso promovido pela Comissão de Recrutamento e Seleção da Administração Pública (CReSAP) para o cargo de diretor-geral.

Licenciado em Direito, Seguro Sanches, de 60 anos, acumula experiência política e administrativa, tendo sido Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional no XXII Governo e da Energia no XXI Governo, além de deputado nas X, XI e XV Legislaturas. Entre outros cargos, desempenhou funções como inspetor da Inspeção-Geral da Saúde, diretor da Microsoft Portugal e coordenador regional do combate à pandemia COVID-19 no Alentejo.

A DGC, que agora lidera, tem como missão a definição e execução da política de defesa do consumidor, assegurando a proteção dos direitos dos cidadãos e a supervisão das práticas de mercado.

 

 

Temas: Jorge Seguro Sanches Direção-Geral do Consumidor Castro Almeida

Governo

