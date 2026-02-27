Governo nomeia antigo secretário de Estado de Costa para a liderança da Direção-Geral do Consumidor

Há 1h e 35min

O Ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, nomeou hoje, em regime de comissão de serviço, Jorge Seguro Sanches para liderar a Direção-Geral do Consumidor (DGC). Esta nomeação é feita na sequência do processo concursal levado a cabo pela Comissão de Recrutamento e Seleção da Administração Pública (CReSAP) para o cargo de diretor-geral da DGC. Jorge Seguro Sanches, de 60 anos, licenciado em Direito, desempenhou os cargos de Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional no XXII Governo e da Energia no XXI Governo. Chefe de Equipa Multidisciplinar para a Gestão e Políticas da Saúde, foi também deputado à Assembleia da República nas X, XI e XV Legislaturas, inspetor da Inspeção-Geral da Saúde, diretor da Microsoft Portugal (2005-2006) e Inspetor Superior Principal do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Foi ainda coordenador regional do combate à pandemia COVID19 na Região Alentejo no XXII Governo Constitucional; Membro da Estrutura de Monitorização do Estado de Emergência e da coordenação da Vacinação COVID-19 e presidente da Assembleia Municipal de Penamacor, entre outros cargos. A DGC, que Jorge Seguro Sanches vai agora liderar, tem por missão contribuir para a elaboração, definição e execução da política de defesa do consumidor

