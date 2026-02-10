Presidente do parlamento venezuelano exclui eleições no país no futuro próximo

Agência Lusa , AM
Há 1h e 30min
Protestos na Venezuela (Juan Barreto/GettyImages)

Jorge Rodríguez garantiu que a prioridade é assegurar "a estabilidade para a Venezuela e a reconciliação da Venezuela"

O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela (AN), Jorge Rodríguez, declarou que não há eleições presidenciais previstas num futuro próximo no país, priorizando a estabilidade neste momento de mudança desencadeado pela captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos.

"A única coisa que posso dizer é que não haverá eleições neste período imediato", afirmou Rodríguez na primeira entrevista de um líder chavista a um meio de comunicação internacional este ano, no caso à Newsmax, um órgão conservador da órbita de Donald Trump, que se deslocou a Caracas.

O presidente da Assembleia, que é irmão da presidente em exercício, Delcy Rodríguez, garantiu que a prioridade é assegurar "a estabilidade para a Venezuela e a reconciliação da Venezuela".

Na entrevista com o jornalista Rob Schmitt, conhecido jornalista conservador, Rodríguez abriu a porta à realização de eleições, se o país "conseguir avançar na estabilização nacional" e se chegar a "um acordo com todos os setores da oposição".

Rodríguez remeteu para a discussão da AN da lei da amnistia - cuja tramitação processual está em curso - para os presos políticos encarcerados desde 1999, quando Schmitt lhe perguntou sobre a líder da oposição María Corina Machado: "Permita-me não falar de um único nome, porque há muitos atores no exterior que devem ser incluídos na conversa. (...) Através desta lei de amnistia, estamos a promover que todos os setores da oposição no exterior cumpram a lei e possam retornar ao país".

A conversa foi transmitida com dobragem em inglês nas respostas de Jorge Rodríguez, cujas intervenções em espanhol não podem ser ouvidas na íntegra.

Rodríguez e Schmitt também falaram sobre a indústria petrolífera, que o governo chavista está a abrir aos investimentos estrangeiros, principalmente norte-americanos.

O presidente da Assembleia reconheceu que, economicamente, a Venezuela passou por "dificuldades sob o bloqueio" imposto pelos Estados Unidos e que o governo de Caracas "cometeu alguns erros", mas que neste momento se abre uma "oportunidade de ouro" para "avançar e promover a saúde, a educação e a cultura através de uma economia de mercado livre".

"Temos uma grande possibilidade de trabalhar e, como disse Trump, há muito a fazer e o que procuramos é converter este petróleo em hospitais, escolas, coisas para o povo da Venezuela", explicou o líder chavista.

Em relação à sua relação com a Administração Trump, Rodríguez reconheceu que "nos últimos 33 dias as coisas avançaram muito rapidamente, foi muito intenso", mas que existe a oportunidade de construir uma relação de "benefício mútuo": "Temos um futuro brilhante pela frente", acrescentou.

Desde a captura de Maduro e a posse de Delcy Rodríguez como presidente interina, a Venezuela reformou a lei de hidrocarbonetos para permitir o investimento norte-americano, voltou a comercializar o petróleo através da tutela económica dos Estados Unidos, iniciou um processo de libertação de centenas de presos políticos e está a debater uma ampla lei de amnistia destinada à "reconciliação" no país.

Temas: Jorge Rodríguez Venezuela Eleições

Mundo

MÉDIO ORIENTE AO MINUTO | Netanyahu viaja para os EUA para se encontrar com Trump numa tentativa de influenciar negociações com o Irão

Há 47 min

GUERRA AO MINUTO | EUA entregam comando de dois dos principais postos da NATO à Europa

Há 47 min

AO MINUTO | ADMIRÁVEL MUNDO TRUMP. Trump ameaça bloquear abertura de ponte que liga os EUA ao Canadá

Há 47 min

Macron defende endividamento europeu para financiar investimentos estratégicos

Há 54 min
Mais Mundo

Mais Lidas

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Proteção Civil: “Eu quero alertar toda a população portuguesa que a situação continua bastante crítica"

8 fev, 14:08

Depois do comboio de tempestades, Portugal já está a ser afetado por um fenómeno que "nunca dura menos de uma semana"

Ontem às 20:30

Conservantes alimentares associados ao cancro e à diabetes tipo 2

8 fev, 17:00

Tribunal iraniano condena Nobel da Paz Narges Mohammadi a mais sete anos e meio de prisão

8 fev, 16:13

FC Porto avaliou nevoeiro no Estádio do Dragão mas adiamento do jogo com o Sporting está fora de hipótese

Ontem às 17:25

Há seis distritos em alerta laranja para esta terça-feira por causa da chuva "persistente e forte"

Ontem às 23:13
opinião
Paulo Portas

Paulo Portas: "Portugal tem cerca de 6 milhões de habitações, 53% têm seguro, 47% não têm"

7 fev, 22:40

"Ninguém está a salvo". Como "uma das estratégias mais eficazes" da Ucrânia está a fazer o que as sanções não conseguiram

8 fev, 08:00

Trabalhador de empresa ao serviço da E-Redes morre eletrocutado durante reparações da rede elétrica de Leiria

Ontem às 10:44

Seguro repete vitória no concelho que tem mais casas vagas para arrendar

8 fev, 20:18

Cinco bebés hospitalizados em Espanha após consumo de fórmula infantil

Ontem às 12:27