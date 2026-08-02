Conheça o homem que cria obras de arte personalizadas para os melhores atletas do mundo

Há 1h e 45min

Este artigo foi publicado originalmente a 29 de maio na CNN Internacional

Londres — Num dia de calor escaldante em Inglaterra, Jordan Dawson entra num pub londrino com um saco de compras ao lado. Ele pousa-o no chão, com o conteúdo a chocalhar lá dentro, antes de vasculhar o saco e colocar um par de chuteiras de futebol sobre a mesa.

"Estas são para o Antoine Semenyo", diz o homem de 31 anos à CNN Sports. "Vão para o Mundial."

A pedido, Dawson retira então mais peças da bolsa, cada uma delas adornada com um design único que faz com que os sapatos, que de outra forma seriam simples e brancos, se destaquem com um autêntico toque de personalidade.

Estes exemplares, tal como as centenas de outros que concebeu ao longo dos anos, compõem um portfólio de trabalhos que o tornou querido no mundo do desporto profissional e o levou a lugares com os quais nunca sonhou quando iniciou a sua carreira artística no seu quarto.

Agora, porém, Dawson é um homem muito procurado, criando calçado personalizado para os melhores atletas do planeta. Grande parte do seu melhor trabalho surgiu no mundo do futebol, com Dawson a criar designs personalizados para nomes como Kylian Mbappé, Marcus Rashford, Enzo Fernández e Gigi Donnarumma – para citar apenas alguns.

Este fim de semana, o designer estará em Budapeste para a final da Liga dos Campeões, a criar um par de chuteiras em colaboração com a PlayStation. Mas será também um momento em que o círculo se fecha para Dawson, que terá a oportunidade de ver um jogador que foi o seu primeiro cliente há muitos anos: o médio do Arsenal, Declan Rice.

Como tudo começou

Uma vida entre as estrelas não estava necessariamente nos planos quando Dawson se apaixonou pela arte ainda em criança.

Dawson incluiu muitas personagens nas suas botas, incluindo Son Goku, o protagonista de Dragon Ball (CNN)

"Desenho desde miúdo", diz Dawson. "Lembro-me de me sentar no jardim de inverno da minha avó a desenhar banda desenhada e, depois, encontravam-me sempre na sala de arte. Estudei arte na escola e dediquei-lhe sempre o meu tempo livre, fosse na hora do almoço ou depois das aulas."

Ao longo dos anos, desenvolveu e cultivou o seu talento evidente, experimentando várias técnicas – desde a animação à pintura, passando por múltiplas vertentes intermédias.

Mais tarde, foi estudar para o Chelsea College of Arts, em Londres, especializando-se em belas-artes. Enquanto lá esteve, aprendeu a criar retratos hiper-realistas, o que, inicialmente, parecia ser a sua vocação, mas conseguir um emprego nessa área não é tarefa fácil.

Simplesmente não existia um caminho bem traçado para o emprego com uma qualificação em belas-artes, o que deixou Dawson a questionar-se sobre onde poderia canalizar a sua paixão. Para ganhar a vida, começou a trabalhar no retalho, na loja da Nike, no centro de Londres.

Não era um trabalho que satisfizesse a sua vontade de criar, mas pelo menos aproximava-o da sua outra paixão: os ténis. Levava alguns dos sapatos que sobravam para casa e usava-os como tela para os seus desenhos, criando rapidamente um pequeno portfólio de trabalhos que combinava as suas paixões por sapatos e pela arte.

A grande oportunidade

A partir daí, foi ganhando coragem para mostrar o seu trabalho a várias organizações, apresentando propostas de colaboração a cerca de 30 empresas diferentes.

"Houve, sem dúvida, muitos obstáculos pelo caminho, mas acho que o importante é correr esse risco e arriscar-se, garantindo que, pelo menos, se tenta", diz Dawson, refletindo sobre o seu percurso.

Aqui, Dawson apresenta botas com o popular Pokémon Pikachu (CNN)

Por fim, teve a sua oportunidade, e veio de uma fonte muito próxima de casa. Enquanto ainda trabalhava na Nike, apresentou a sua proposta à sua própria empresa e foi convidado para ser designer de uma campanha do Air Force 1 em Londres, em 2018. Foi um momento decisivo que desencadeou uma onda de outros trabalhos.

Foi durante uma colaboração com a marca que conheceu Rice, que na altura jogava pelo West Ham antes da sua grande transferência para o Arsenal. O resto, diz ele, é história.

"(Rice) adora chuteiras e perguntou-me se eu já tinha personalizado um par de chuteiras de futebol. Acho que, duas semanas depois do evento, enviei-lhe uma mensagem no Instagram, só para experimentar", diz, rindo do absurdo de enviar uma mensagem privada a um futebolista profissional a partir do seu próprio quarto.

"Foi então o primeiro jogador para quem criei chuteiras… e isso, mais uma vez, transformou-se numa bola de neve que me levou a trabalhar com ex-colegas de equipa, colegas de equipa atuais e internacionais ingleses."

A notícia do seu talento espalhou-se pelos balneários como fogo e as estrelas do futebol e os seus agentes começaram a contactá-lo diretamente para encomendar designs – um processo que é bastante simples.

Dawson pede simplesmente que lhe enviem as chuteiras e conversa sobre o que exatamente o jogador ou a marca procura.

E embora ele mostre maquetes digitais dos seus designs aos clientes, o produto final só é revelado quando ele lhos entrega – e isso pode acontecer num campo de treino, nos balneários antes de um jogo ou até mesmo na casa do jogador.

Não são apenas personagens de animação que Dawson inclui nas suas obras de arte. Esta bota tem o astro do futebol Lionel Messi (CNN)

O tempo de execução dos designs pode variar, sendo que a maioria demora algumas horas a ficar pronta. Até agora, diz ele, os destinatários têm ficado muito satisfeitos.

"Alguns jogadores sabem exatamente o que querem. Outros têm uma ideia vaga e, nesse caso, basta conversar com eles e tentar conhecer um pouco melhor a sua personalidade", afirma Dawson.

"Tento evitar limitar-me apenas ao nome, à bandeira e ao número, porque qualquer um pode ter isso nas chuteiras. Quero contar a história de cada um e realçar a sua personalidade em campo."

Apesar de se ter integrado no desporto, enviar mensagens regularmente aos seus ídolos ainda não lhe parece natural a Dawson, mas ele diz que ver os produtos finais a brilhar nos maiores palcos é como um "momento em que tenho de me beliscar" e um "sonho tornado realidade".

Ele nem se importa quando os desenhos em que passou horas a trabalhar ficam arranhados ou sujos de lama devido a uma grande entrada ou a um jogo físico. Afinal, as chuteiras são feitas para serem usadas.

O que se segue?

Com a sua popularidade a crescer e o número de seguidores nas redes sociais a aumentar, Dawson quer continuar a experimentar e a evoluir como artista. Embora adore trabalhar com chuteiras de futebol, tem ambições que vão além do futebol e de uma única tela.

Estas botas foram feitas para Antoine Semenyo, estrela do Manchester City e da seleção do Gana, e poderão ser vistas no Mundial (CNN)

Dawson já experimentou um pouco outros desportos, como o atletismo, o râguebi e o basebol, mas tem os olhos postos em estrelas da NFL e da NBA, que costumam prestar muita atenção à moda.

Mas o objetivo final, neste momento, é trabalhar mais na Fórmula 1. É um desporto que Dawson adora e já criou designs para um carro da Red Bull. Para ele, tudo isto é apenas o começo.

"Acho que gosto de colocar a fasquia alta", diz. "Por isso, adoraria chegar ao topo de cada desporto e criar designs personalizados para eles."