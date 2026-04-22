Secretário da Marinha dos EUA deixa abruptamente o cargo enquanto o bloqueio naval ao Irão continua

O secretário da Marinha, John Phelan, vai deixar o cargo "com efeito imediato", anunciou esta quarta-feira o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell.
"Em nome do secretário da Guerra e do secretário Adjunto da Guerra, estamos gratos ao secretário Phelan pelos seus serviços prestados ao Departamento e à Marinha dos Estados Unidos", afirmou Parnell numa publicação no X. "Desejamos-lhe o melhor para os seus futuros empreendimentos. O subsecretário Hung Cao assumirá o cargo de Secretário Interino da Marinha."
STATEMENT:— Sean Parnell (@SeanParnellASW) April 22, 2026
Secretary of the Navy John C. Phelan is departing the administration, effective immediately.
On behalf of the Secretary of War and Deputy Secretary of War, we are grateful to Secretary Phelan for his service to the Department and the United States Navy.
We wish…
O anúncio surge enquanto a Marinha dos EUA está a levar a cabo um bloqueio dos portos iranianos durante um cessar-fogo na guerra do Irão. Até ao momento, as forças norte-americanas redirecionaram 29 embarcações para regressarem aos portos e também abordaram dois navios.
Phelan é um empresário sem qualquer serviço militar anterior; ele e a sua esposa angariaram anteriormente milhões de dólares para a campanha de Donald Trump antes de ter sido confirmado como secretário da Marinha em 2025.
"John será uma força tremenda para os nossos militares da Marinha e um líder firme na promoção da minha visão 'America First'", afirmou Trump na altura. "Ele colocará os interesses da Marinha dos EUA acima de tudo."
Não é claro o que levou à saída de Phelan, que é a primeira entre os secretários das forças armadas nomeados por Trump. O secretário da Defesa, Pete Hegseth, removeu, no entanto, inúmeros oficiais militares de alto escalão em todas as forças armadas desde que assumiu o comando no Pentágono.
O anúncio da sua saída ocorre na mesma semana em que se realizava, nos arredores de Washington DC uma importante conferência marítima anual — a conferência anual "Sea Air Space" da Liga Naval. Phelan e outros altos responsáveis da Marinha estiveram presentes e discursaram na conferência.