Secretário da Marinha dos EUA deixa abruptamente o cargo enquanto o bloqueio naval ao Irão continua

CNN , Haley Britzky
Há 43 min
John Phelan (Alex Brandon/AP)

O secretário da Marinha, John Phelan, vai deixar o cargo "com efeito imediato", anunciou esta quarta-feira o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell.

"Em nome do secretário da Guerra e do secretário Adjunto da Guerra, estamos gratos ao secretário Phelan pelos seus serviços prestados ao Departamento e à Marinha dos Estados Unidos", afirmou Parnell numa publicação no X. "Desejamos-lhe o melhor para os seus futuros empreendimentos. O subsecretário Hung Cao assumirá o cargo de Secretário Interino da Marinha."

O anúncio surge enquanto a Marinha dos EUA está a levar a cabo um bloqueio dos portos iranianos durante um cessar-fogo na guerra do Irão. Até ao momento, as forças norte-americanas redirecionaram 29 embarcações para regressarem aos portos e também abordaram dois navios.

Phelan é um empresário sem qualquer serviço militar anterior; ele e a sua esposa angariaram anteriormente milhões de dólares para a campanha de Donald Trump antes de ter sido confirmado como secretário da Marinha em 2025.

"John será uma força tremenda para os nossos militares da Marinha e um líder firme na promoção da minha visão 'America First'", afirmou Trump na altura. "Ele colocará os interesses da Marinha dos EUA acima de tudo."

Não é claro o que levou à saída de Phelan, que é a primeira entre os secretários das forças armadas nomeados por Trump. O secretário da Defesa, Pete Hegseth, removeu, no entanto, inúmeros oficiais militares de alto escalão em todas as forças armadas desde que assumiu o comando no Pentágono.

O anúncio da sua saída ocorre na mesma semana em que se realizava, nos arredores de Washington DC uma importante conferência marítima anual — a conferência anual "Sea Air Space" da Liga Naval. Phelan e outros altos responsáveis da Marinha estiveram presentes e discursaram na conferência.

