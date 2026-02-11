Ganhou uma medalha olímpica e depois foi para a televisão nacional admitir que traiu a namorada

Há 1h e 42min

Atleta assumiu o "maior erro" da sua vida e garantiu que só tem olhos para a mulher

No que poderá ser uma estreia olímpica, o biatleta norueguês Sturla Holm Laegreid admitiu numa entrevista televisiva que traiu a namorada.

Laegreid fez a revelação à televisão norueguesa depois de ter conquistado o bronze na prova individual masculina de 20 quilómetros.

"Há seis meses conheci o amor da minha vida. A pessoa mais bonita e mais doce do mundo. E há três meses cometi o maior erro da minha vida e traí-a", disse Laegreid, lutando contra as lágrimas, citado pela Associated Press.

O atleta acrescenta que contou à sua companheira há uma semana o que tinha acontecido.

“Tenho a certeza que muitas pessoas me veem agora de uma forma diferente, mas eu só tenho olhos para ela”, acrescentou. "Não sei bem o que estou a tentar dizer ao afirmar isto agora, mas o desporto passou para segundo plano nos últimos dias. Gostava de poder partilhar isto com ela."

Foi a primeira medalha olímpica individual de Laegreid, que fez parte da equipa de estafetas que ganhou o ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2022.

Mas em vez de festejar, estava desolado, a chorar e a abraçar amigos, depois da corrida.

"Fazemos escolhas diferentes durante a nossa vida e é assim que se faz a vida, basicamente. Por isso, hoje tomei a decisão de dizer ao mundo o que fiz", disse.

E acrescentou: "Não tive qualquer reação da rapariga que mencionei. Estou contente porque talvez ela não tenha visto o vídeo; talvez o veja na altura certa".

"Espero não piorar as coisas para ela, mas talvez possa ajudar. Não sei. Espero que no final haja um final feliz. Portanto, veremos o que o tempo fará", terminou.