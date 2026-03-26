Só "mulheres biológicas" poderão participar nas provas femininas dos Jogos Olímpicos

Decisão é do Comité Olímpico Internacional
EM ATUALIZAÇÃO
As atletas transgénero do sexo feminino estão excluídas das provas olímpicas femininas, avançou esta quinta-feira Comité Olímpico Internacional (COI), escreve a agência Reuters.
Segundo um comunicado oficial a elegibilidade para as provas será determinada através de um teste único do gene SRY. este é um exame genético que detecta a presença do cromossoma Y, usado para determinar o sexo biológico.
The International Olympic Committee announces new Policy on the Protection of the Female (Women’s) Category in Olympic Sport.— IOC MEDIA (@iocmedia) March 26, 2026
