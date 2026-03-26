Só "mulheres biológicas" poderão participar nas provas femininas dos Jogos Olímpicos

CNN Portugal
Há 23 min
Jogos Olímpicos de Inverno em Milão-Cortina (Antonio Calanni/AP)

Decisão é do Comité Olímpico Internacional

EM ATUALIZAÇÃO

As atletas transgénero do sexo feminino estão excluídas das provas olímpicas femininas, avançou esta quinta-feira Comité Olímpico Internacional (COI), escreve a agência Reuters.

Segundo um comunicado oficial a elegibilidade para as provas será determinada através de um teste único do gene SRY. este é um exame genético que detecta a presença do cromossoma Y, usado para determinar o sexo biológico.

 

 

 

 

