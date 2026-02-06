"Penisgate": WADA investiga atletas que aumentaram o pénis para os Jogos Olímpicos de Inverno

CNN Portugal , FG
Há 32 min
Pista de salto em esqui de Milão (AP)

Em causa está a injeção de ácido hialurónico no pénis de atletas da modalidade de salto de esqui de forma a aumentar a vantagem aerodinâmica

A Agência Mundial Antidopagem (WADA) está a investigar atletas olímpicos da modalidade de salto de esqui depois de o jornal alemão Bild ter noticiado que estariam a recorrer a injeções de ácido hialurónico no pénis para conseguirem vantagem competitiva nos Jogos de inverno, que decorrem em Milão.

O jornal alemão alega, no caso agora conhecido como “Penisgate”, que os atletas utilizaram as injeções para aumentar a área de superfície dos seus fatos de esqui de forma a aumentar a vantagem aerodinâmica.

O vestuário dos atletas é feito à medida das dimensões corporais, incluindo a altura da zona pélvica. As medidas são feitas através de um scanner corporal aprovado pela Federação Internacional de Esqui. Segundo o Bild, aumentar o pénis com ácido hialurónico resultará num fato com uma área de superfície maior, aumentando o tempo que um atleta pode estar no ar.

O diretor da WADA, Oliver Niggli, numa conferência de imprensa em Milão, afirmou não estar familiarizado com a relação entre as injeções penianas e a melhoria de performance no salto de esqui, mas admitiu investigar as alegações se estiverem relacionadas com doping.

O ácido hialurónico é um componente utilizado em produtos e cirurgia cosméticos, incluindo cirurgias de aumento peniano, explicou ao The Guardian o cirurgião Eric Chung, acrescentando que há riscos associados ao procedimento como dor, inflamação e disfunção erétil.

Não é a primeira vez que atletas alteraram o tamanho do pénis para ganhar vantagem desportiva. Os medalhados olímpicos noruegueses Marius Lindvik e Andre Forfang foram suspensos por três meses depois de se ter descoberto que ajustaram secretamente o tamanho do fato na zona do pénis no mundial de esqui de 2025.

Temas: Jogos Olímpicos Jogos Olímpicos de Inverno Doping Penisgate Esquiadores

Desporto

Ex-Benfica Steven Vitória termina a carreira aos 39 anos

Há 24 min
02:15

O momento em que Fernando Madureira saiu da prisão

Há 42 min

Real Madrid: após suspensão, Rodrygo lesiona-se por tempo indeterminado

Há 46 min

VÍDEO: adeptos do Al Nassr erguem cartazes com o nome de CR7

Há 48 min
Mais Desporto

Mais Lidas

Há nova tempestade a caminho de Portugal. Chama-se Marta e chega este sábado

Ontem às 19:59

Vai acontecer no Tejo o que não acontece desde 1997. Autoridades pedem a quem vive nas zonas ribeirinhas que saia de casa

Ontem às 16:53

Esta notícia interessa também a quem tem geradores: preços dos combustíveis mudam na próxima semana - um sobe, outro desce

Hoje às 10:17

"Herói da Federação Russa" baleado várias vezes em Moscovo

Hoje às 09:10

Devido à descarga de água das barragens, “será expectável haver sardinha gorda no próximo São João e Santo António”

4 fev, 10:52

"Não veio ninguém" ver se Catarina precisa de pão e água

Hoje às 08:00

Tracking poll, 2.ª volta, dia 10: Seguro alarga distância para Ventura e lidera avaliação na resposta à tempestade

Ontem às 21:02

ASAE vai andar no terreno para garantir que não há "aumentos injustificados" nos preços dos materiais de construção por causa do mau tempo

Ontem às 20:09

Mata mais de metade das pessoas que infeta. O que precisa de saber sobre o vírus Nipah

30 jan, 10:49

Pensões de fevereiro são pagas hoje e trazem uma compensação de IRS

Hoje às 08:49

Fernando Madureira foi libertado mas não pode ir ao FC Porto-Sporting

Há 1h e 51min

🟢Normal | 🟡Aviso | 🟠Perigo | 🔴Extremo: veja aqui em tempo real o risco de inundação no sítio onde está

4 fev, 13:26