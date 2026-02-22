Em apenas 25 anos, dezenas de locais estarão demasiado quentes para receber os Jogos Olímpicos de Inverno

Há 35 min

À medida que os seres humanos continuam a queimar combustíveis fósseis que aquecem o planeta, o inverno está a mudar: a queda de neve está a diminuir, a camada de neve está a encolher e as temperaturas estão a subir em muitos lugares

Jessie Diggins é uma atleta de resistência. A esquiadora olímpica de cross-country descreve a intensidade do sofrimento que o seu desporto pode causar como uma "caverna de dor". Isso não a assusta; ela está habituada a dar o seu máximo e consegue controlar a dor. O que a aterroriza, no entanto, é a rapidez com que o seu desporto está a mudar devido a algo completamente fora do seu controlo: as alterações climáticas.

Ela vê os efeitos em todo o lado. "Já participei em Taças do Mundo em que chovia torrencialmente e mal havia uma faixa de neve para esquiar, temporadas inteiras foram alteradas da noite para o dia", disse Diggins. Tornou-se impossível realizar um evento desportivo de inverno sem neve artificial, escreveu Diggins num blogue.

Os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, nos Alpes italianos, que marcarão os últimos Jogos de Diggins, não são diferentes. Máquinas de neve artificial estiveram ocupadas a produzir neve durante semanas.

À medida que os seres humanos continuam a queimar combustíveis fósseis que aquecem o planeta, o inverno está a mudar: a queda de neve está a diminuir, a camada de neve está a encolher e as temperaturas estão a subir em muitos lugares. Onde antes as montanhas eram cobertas por uma espessa camada de neve branca, muitas ficam nuas até bem dentro do inverno.

Nota: Os dados representam o número de dias com temperatura máxima diária abaixo de zero por ano, desde que os dados se tornaram disponíveis em 1950.

Fonte: Serviço de Alterações Climáticas Copernicus: dados horários ERA5-Land de 1950 até ao presente; OpenStreetMap

Gráfico: Sam Hart; Ilustração: Ashley Burke

Para aqueles que dependem da neve para o seu sustento, cada temporada de esqui é uma provação. Para os Jogos Olímpicos de Inverno, é um desastre de alto custo e alto stress. As alterações climáticas estão a "alterar os desportos de inverno como os conhecemos", disse um porta-voz do Comité Olímpico Internacional.

Enquanto os atletas competem em Itália, o futuro dos Jogos Olímpicos de Inverno está em jogo. As pessoas não estão apenas a questionar como manter os Jogos vivos, mas se eles devem ser mantidos vivos.

As Olimpíadas estão a "derreter"

Os Jogos mudaram muito desde as primeiras Olimpíadas de Inverno, realizadas na França em 1924. Naquela época, quase todos os eventos aconteciam ao ar livre, mas na década de 1980, esportes como patinagem no gelo, hóquei e curling passaram a ser praticados em pistas cobertas, onde era possível garantir um gelo perfeito.

A neve e as condições de frio tornaram-se cada vez mais imprevisíveis. As temperaturas em fevereiro em todas as cidades-sede olímpicas desde 1950 aumentaram em média 2,7 graus Celsius, de acordo com dados da organização sem fins lucrativos Climate Central.

Os dados apresentados refletem os dias num determinado ano em que a temperatura máxima não atingiu o ponto de congelamento no local de esqui alpino de maior altitude dos Jogos.

*Olympic Valley é um vale na Califórnia, perto do Lago Tahoe, cujo nome mudou em 2021.

Fonte: Serviço de Alterações Climáticas Copernicus: dados horários ERA5-Land de 1950 até ao presente.

Gráfico: Sam Hart; Ilustração: Ashley Burke

Os Jogos Olímpicos de Inverno deste ano acontecem em locais nos Alpes italianos, com vários eventos ao ar livre concentrados na cidade de Cortina d'Ampezzo, que já sediou os Jogos Olímpicos em 1956. Nos 70 anos desde então, as temperaturas em fevereiro na cidade aumentaram 3,6 graus Celsius.

Isto traduz-se em cerca de 41 dias a menos abaixo de zero por ano. Sem temperaturas frias confiáveis, a neve fica mais húmida e fina, as condições ficam mais chuvosas — e isso pode ser perigoso para os atletas.

Nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, em Sochi, na Rússia, as temperaturas amenas foram parcialmente responsabilizadas pelas altas taxas de acidentes e lesões. "Era como esquiar em neve a derreter", disse Daniel Scott, professor de geografia e gestão ambiental da Universidade de Waterloo. "As pessoas não estavam a atingir os saltos na velocidade que esperavam. Não estavam a chegar às áreas de aterragem corretamente", disse ele à CNN.

O Lago Misurina, em Cortina, sediou as provas de patinagem de velocidade naquele ano, as últimas a serem realizadas em gelo natural e descoberto nos Jogos Olímpicos de Inverno (David Lees/Corbis/Getty Images)

À medida que o mundo aquece, o leque de locais potenciais para os Jogos está a diminuir rapidamente.

Em 2024, cientistas analisaram 93 passadas e potenciais sedes para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno, concentrando-se em saber se teriam temperaturas iguais ou inferiores a zero e se seriam capazes de proporcionar espessuras de neve fiáveis.

Descobriram que, mesmo que os países cumpram as suas políticas e compromissos climáticos, apenas 52 desses locais seriam adequados para os Jogos na década de 2050.

A situação é ainda mais grave para os Jogos Paralímpicos, que normalmente são realizados mais tarde na temporada no mesmo local. Apenas 22 locais teriam condições climáticas confiáveis em meados do século, concluiu o estudo. Se os seres humanos optarem por queimar mais combustíveis fósseis e aumentar a poluição climática, esse número cai para apenas quatro.

Mesmo nas cidades consideradas "climaticamente confiáveis" pela análise, a Mãe Natureza precisaria de uma ajuda, disse Scott, de Waterloo, um dos autores do estudo. Até 2050, apenas quatro provavelmente poderiam receber os Jogos com neve natural: Niseko, no Japão; Terskol, na Rússia; e Val d'Isère e Courchevel, na França.

A menos que enfrentemos as alterações climáticas, "a possibilidade de realizar os Jogos Olímpicos de Inverno está literalmente a derreter", afirmou Kaitlyn Trudeau, investigadora sénior associada em ciências climáticas na Climate Central.

A cair de um abismo

A escassez de neve é o sinal mais visível das rápidas mudanças nos nossos invernos.

Grande parte do oeste dos EUA sofreu com a seca de neve neste inverno devido às temperaturas excepcionalmente quentes — o que significa um início lento para a temporada de esqui e receios quanto ao abastecimento de água no verão. Salt Lake City, que sediará os Jogos Olímpicos de Inverno de 2034, registou apenas 0,25 centímetros de neve em janeiro, mais de 70 abaixo da média.

A camada de neve na maior parte do hemisfério norte diminuiu significativamente nos últimos 40 anos devido às alterações climáticas, de acordo com um estudo da Nature de 2024, que constatou os declínios mais acentuados, entre 10% e 20% por década, no sudoeste dos EUA e em grande parte da Europa.

Trabalhadores operam uma máquina de neve artificial na pista olímpica de slalom em Whiteface Mountain, antes dos Jogos Olímpicos de 1980 em Lake Placid, Nova Iorque (George Widman/AP)

A relação entre o aquecimento das temperaturas e o declínio da neve não é linear. Tudo pode parecer bem até que não esteja mais, disse Justin Mankin, cientista climático e professor associado de geografia no Dartmouth College e autor do estudo.

Os investigadores descobriram que, quando as temperaturas médias no inverno atingem -8 °C, a perda de neve acelera rapidamente, mesmo com aumentos modestos no aquecimento. Os locais podem cair rapidamente num "abismo de perda de neve", afirmaram.

Se a natureza não consegue, recorre à tecnologia

Quando a Mãe Natureza não consegue fornecer neve, a tecnologia humana pode intervir — até certo ponto.

A neve artificial foi usada pela primeira vez nos Jogos de 1980 em Lake Placid, Nova Iorque. Pequim, que sediou os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, dependia quase inteiramente da neve artificial.

Para as Olimpíadas deste ano, os organizadores afirmaram que produzirão cerca de 2,4 milhões de metros cúbicos de neve, o que exigirá cerca de 946 milhões de litros de água, o suficiente para encher quase 380 piscinas olímpicas.

Mas mesmo essa tecnologia tem limites definidos pelo clima. As máquinas de neve artificial requerem baixas temperaturas e ar relativamente seco — ambos em falta devido às alterações climáticas.

O esquiador francês Alexis Pinturault passa a toda velocidade por máquinas de neve artificial durante um treino de downhill nas Olimpíadas de Pequim 2022 (Luca Bruno/AP)

A neve artificial produzida antes dos Jogos Olímpicos de Vancouver em 2010 derreteu quando a cidade registou um janeiro excepcionalmente quente, obrigando os organizadores a mobilizar camiões e helicópteros para trazer mais neve.

Houve momentos de suspense na Itália. Em dezembro, as temperaturas estavam tão altas que os locais só podiam produzir neve durante a noite, disse o presidente da Federação Internacional de Esqui e Snowboard, Johan Eliasch, à Reuters.

Os críticos também apontam para as elevadas necessidades de energia e água para a produção de neve, o que corre o risco de agravar o próprio problema que se pretende resolver.

A TechnoAlpin, especialista em produção de neve, que está a fornecer os Jogos Olímpicos de Inverno deste ano, afirmou que a tecnologia avançou significativamente nas últimas décadas, reduzindo a procura de energia e o consumo de água. "A água utilizada para a produção de neve permanece inteiramente dentro do ciclo natural da água", disse um porta-voz à CNN.

Para Scott, a produção de neve artificial é uma adaptação importante, mas precisa de ser o mais sustentável possível. "Abandonar a produção de neve artificial resultaria num aumento significativo das condições injustas e inseguras para os atletas, no cancelamento de competições e, eventualmente, em Jogos Olímpicos de Inverno sem nenhum desporto de neve", afirmou.

Mas, para outros, a neve artificial é um símbolo da insustentabilidade fundamental dos Jogos Olímpicos de Inverno.

A ênfase deve ser menos sobre como as alterações climáticas estão a afetar os Jogos Olímpicos de Inverno e mais sobre como os Jogos estão a afetar as alterações climáticas, disse Carmen de Jong, professora de hidrologia da Universidade de Estrasburgo. "Quão responsável ainda é forçar a realização dos Jogos Olímpicos numa altura de alterações climáticas e declínio dos recursos hídricos?», questionou.

Rumo a um futuro incerto

Uma proposta para adaptar os Jogos Olímpicos de Inverno a um mundo mais quente é fundir as Olimpíadas e as Paralimpíadas, embora isso possa tornar o evento difícil de administrar.

Outra opção seria manter os eventos separados, mas antecipá-los no calendário. Isso faria uma enorme diferença para as Paraolimpíadas em particular, disse Scott.

O Comité Olímpico Internacional afirmou que está a desenvolver uma abordagem mais "flexível". "Nenhuma cidade precisa mais de acolher tudo. Os Jogos devem adaptar-se aos anfitriões", afirmou um porta-voz do COI. E a partir de 2030, a ação climática será "uma exigência contratual para os futuros anfitriões", que terão a obrigação de minimizar a poluição que aquece o planeta e proteger o ambiente.

O que acontece com os Jogos Olímpicos de Inverno não é, de forma alguma, a maior preocupação causada pelo declínio da neve.

A neve é um reservatório, disse Mankin. Ela armazena água no inverno e liberta-a na primavera e no verão, fornecendo recursos vitais para água potável, agricultura e geração de energia hidroelétrica. Para os milhares de milhões de pessoas que dependem da neve para obter água, a sua perda é uma crise existencial.

Uma nuvem de neve artificial paira sobre as pistas de uma das estâncias de esqui e snowboard deste ano em Livigno, Itália, em 26 de dezembro de 2025 (Mattia Ozbot/Getty Images)

Mas os Jogos Olímpicos de Inverno — um grande e chamativo evento global — podem atrair enorme atenção pública para as formas como os seres humanos estão a remodelar fundamentalmente o inverno. Os atletas de inverno estão a "ver os impactos em primeira mão", disse a esquiadora olímpica Diggins à CNN. "As alterações climáticas não são teóricas; estão a acontecer nas nossas pistas de corrida e nos nossos treinos todos os dias. ... Não se trata apenas de desportos de inverno, trata-se de proteger o próprio inverno."

Isso afeta todos que gostam da neve, disse Mankin, cujos filhos adoram esqui cross-country. Eles ainda são pequenos, e ainda não se sabe se seguirão os passos de Diggins, mas ele teme os impactos da perda dos invernos como os conhecíamos.

"Ver o esqui passar de algo que os meus filhos podiam praticar qualquer dia da semana no inverno... para algo muito mais raro e variável é uma verdadeira tragédia", disse. "Sentimos falta de algo no mundo e de uma forma de estarmos juntos nele."