O melhor jogo de futebol desta segunda-feira nem sequer foi um jogo de futebol: 3-3

Há 48 min

Quem gostou muito foi o Arsenal

Isto não foi um jogo de futebol, foi melhor que isso, foi uma festa do golo mas sem festa para o Everton, que estava a vencer por 3-1 aos 81’ e quem se deixa empatar assim sente-se indisposto no fim, também não foi festa para o Manchester City porque mesmo quem empata aos 97’ quando parecia ser uma derrota por 3-2 aos 96’ não fica bem-disposto quando deixa o título nos pés do Arsenal.

Os adeptos do City começaram a abandonar o estádio aos 81’ e não testemunharam o empate improvável, os adeptos do Everton ficaram até ao fim e ficaram em silêncio após o choque final, se isto fosse um silogismo seria: logo, quem fica no estádio e quem sai do estádio acaba igualmente insatisfeito, mas como não é um silogismo é: logo, quem assiste pela TV a partir de Portugal aplaude o espetáculo e fica grato aos artistas. Isto não foi um jogo de futebol, foi melhor que isso, foi desporto total.

Doku fez o 0-1 e o 3-3, ambos em arco mas não foram golos-gémeos porque um entrou ao alto e o outro ao meio-baixo (vídeos em baixo); Thierno Barry fez o 1-1 de maneira estranha, é um bom golo para mostrar em ações de arbitragem porque parece que T. Barry beneficia de fora de jogo mas aparentemente não, os especialistas têm aqui matéria para nos explicarem mas independentemente disso a defesa do City vai ter de se explicar a Guardiola porque aquilo não é golo que se possa sofrer num campeonato tão apertado - e nem sequer se pode sofrê-lo nos campeonatos folgados, é um erro desagradável que pode custar um título disputado em 38 jogos.

A Liga Inglesa tem o City de Bernardo e de Matheus Nunes agora a cinco pontos do Arsenal de Gyokeres, que depende de si próprio para ser campeão a três jornadas do fim: o Arsenal vai ao West Ham de Nuno Espírito Santo, o West Ham ou vence ou põe-se a jeito para descer, depois o Arsenal recebe o Burnley, que quer vença ou não o Arsenal vai descer mesmo porque já está despromovido, e no fim o Arsenal vai ao Palace - que ainda está em risco de descer mas que pode ter a manutenção garantida até lá. Entretanto o City ainda tem menos um jogo que o Arsenal, pode reduzir a distância para dois pontos mas o City deixou de depender de si próprio e, enquanto isso, recebe o Brentford, que está a competir para ir à Europa, recebe o Palace, que já se sabe que está a lutar pela manutenção, vai ao excelente Bournemouth, que ainda sonha em ir à Champions, e acaba a receber o Villa, que tem o mesmo sonho do Bournemouth.