Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM
Sporting
Finalizado
5 - 1
V. Guimarães

O melhor jogo de futebol desta segunda-feira nem sequer foi um jogo de futebol: 3-3

CNN , GO
Há 48 min
Manchester City Everton

Quem gostou muito foi o Arsenal

Isto não foi um jogo de futebol, foi melhor que isso, foi uma festa do golo mas sem festa para o Everton, que estava a vencer por 3-1 aos 81’ e quem se deixa empatar assim sente-se indisposto no fim, também não foi festa para o Manchester City porque mesmo quem empata aos 97’ quando parecia ser uma derrota por 3-2 aos 96’ não fica bem-disposto quando deixa o título nos pés do Arsenal.

Os adeptos do City começaram a abandonar o estádio aos 81’ e não testemunharam o empate improvável, os adeptos do Everton ficaram até ao fim e ficaram em silêncio após o choque final, se isto fosse um silogismo seria: logo, quem fica no estádio e quem sai do estádio acaba igualmente insatisfeito, mas como não é um silogismo é: logo, quem assiste pela TV a partir de Portugal aplaude o espetáculo e fica grato aos artistas. Isto não foi um jogo de futebol, foi melhor que isso, foi desporto total.

Doku fez o 0-1 e o 3-3, ambos em arco mas não foram golos-gémeos porque um entrou ao alto e o outro ao meio-baixo (vídeos em baixo); Thierno Barry fez o 1-1 de maneira estranha, é um bom golo para mostrar em ações de arbitragem porque parece que T. Barry beneficia de fora de jogo mas aparentemente não, os especialistas têm aqui matéria para nos explicarem mas independentemente disso a defesa do City vai ter de se explicar a Guardiola porque aquilo não é golo que se possa sofrer num campeonato tão apertado - e nem sequer se pode sofrê-lo nos campeonatos folgados, é um erro desagradável que pode custar um título disputado em 38 jogos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A Liga Inglesa tem o City de Bernardo e de Matheus Nunes agora a cinco pontos do Arsenal de Gyokeres, que depende de si próprio para ser campeão a três jornadas do fim: o Arsenal vai ao West Ham de Nuno Espírito Santo, o West Ham ou vence ou põe-se a jeito para descer, depois o Arsenal recebe o Burnley, que quer vença ou não o Arsenal vai descer mesmo porque já está despromovido, e no fim o Arsenal vai ao Palace - que ainda está em risco de descer mas que pode ter a manutenção garantida até lá. Entretanto o City ainda tem menos um jogo que o Arsenal, pode reduzir a distância para dois pontos mas o City deixou de depender de si próprio e, enquanto isso, recebe o Brentford, que está a competir para ir à Europa, recebe o Palace, que já se sabe que está a lutar pela manutenção, vai ao excelente Bournemouth, que ainda sonha em ir à Champions, e acaba a receber o Villa, que tem o mesmo sonho do Bournemouth.

Temas: Jogo de Futebol Everton City Empate Liga Inglesa Empate 3-3 Festa do Golo
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Desporto

VÍDEO: a história do guarda-redes que fez um jogo oficial aos 70 anos

Há 4 min

«Depois do segundo golo do Sporting, deixámos de existir»

Há 18 min

Rui Borges: «Hoje foi um jogo realmente diferente...»

Há 29 min

Espanha: Alexis Sánchez decide e Sevilha deixa lugares de descida

Há 34 min
Mais Desporto

Mais Lidas

Assento de avião de dois níveis está de volta com design "definitivo", mais confortável e focado na privacidade

Ontem às 17:00

Hantavírus: o que é a doença rara que está a provocar o pânico num cruzeiro em pleno Atlântico

Hoje às 09:03

"Claramente não estão a tirar lições de 2022". FMI avisa Europa de que pode estar a "encurralar-se" com cortes nos impostos

Ontem às 12:01

"O petróleo está literalmente a cair do céu": cidade russa teme desastre ambiental após ataques de drones ucranianos a refinaria

30 abr, 21:14

Britânica conquista o direito a receber contraceção permanente pago pelo NHS

2 mai, 17:04

A solução óbvia para o choque global do petróleo começa finalmente a fazer sentido

Hoje às 16:23

Brian May impedido de plantar narcisos por motivos de segurança

2 mai, 20:36

Luís Filipe Menezes nega obras ilegais na quinta de Baião: "A propriedade está hoje como sempre esteve, sem um único prego a mais"

2 mai, 13:24

Sem transportes públicos ou acesso à internet: Putin está com receio e o Kremlin aumentou a segurança

Hoje às 08:54

Três mortos em cruzeiro após possível surto de hantavírus ao largo de Cabo Verde

Hoje às 06:23

Morreu Paulo Mirpuri, empresário e fundador da extinta Air Luxor

Hoje às 05:55

Navio de guerra dos EUA fica "indefeso, cego e imóvel" durante várias horas no Indo-Pacífico

2 mai, 18:45