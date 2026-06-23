Jogador profissional em morte cerebral após mergulho no rio Ródano. França já vai em 40 afogamentos

Há 1h e 11min

A onda de calor que atinge França já provocou 40 mortes por afogamento desde 18 de junho. Kenzo Kies foi encontrado por mergulhadores, já em paragem cardiorrespiratória

O futebolista francês Kenzo Kies, de 21 anos, está em morte cerebral, após ter sido retirado em estado crítico do Rio Ródano, nos arredores de Lyon, na segunda-feira. O jogador do Guingamp, da Ligue 2, é apontado pelas autoridades francesas como uma das vítimas da vaga de afogamentos que tem acompanhado o episódio de calor extremo que afeta o país.

O incidente ocorreu ao final da tarde de segunda-feira, na zona das cascatas de Feyssine, em Caluire-et-Cuire, perto de Lyon. Segundo a imprensa francesa, Kies encontrava-se com amigos quando várias pessoas foram arrastadas pela forte corrente do rio.

Os serviços de emergência foram acionados por volta das 17h30 locais. Dois dos jovens conseguiram ser retirados da água sem necessidade de assistência médica e um terceiro foi reanimado no local antes de ser transportado para o hospital em estado estável. Kenzo Kies foi encontrado mais tarde por mergulhadores, já em paragem cardiorrespiratória.

Apesar das tentativas de reanimação, o jogador foi transportado para uma unidade hospitalar em estado crítico, tendo sido posteriormente declarado em morte cerebral.

O Ministério Público de Lyon abriu uma investigação para apurar as circunstâncias exatas do acidente. De acordo com os meios de comunicação locais, o grupo terá entrado na água numa zona onde os banhos não são autorizados.

A tragédia acontece numa altura em que França enfrenta uma das mais intensas vagas de calor dos últimos anos. As temperaturas ultrapassaram os 38 graus na região de Lyon no momento do acidente e várias zonas do país aproximam-se dos 40 graus.

Esta terça-feira, o primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, revelou que 40 pessoas morreram afogadas desde 18 de junho, numa tentativa de se refrescarem das temperaturas extremas. A maioria das vítimas são jovens.

Formado nas camadas jovens do Lyon, Kenzo Kies passou ainda pelo Saint-Étienne antes de ingressar, na última temporada, na equipa de reservas do Guingamp, clube que compete na Ligue 2, o segundo escalão do futebol francês.