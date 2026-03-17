"Apoiei Trump mas não posso apoiar esta guerra que iniciámos devido à pressão de Israel": a carta na íntegra em que Joe Kent apresenta a demissão

Há 2h e 11min
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Trata-se do diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo dos EUA. "Até junho de 2025, Trump compreendeu que as guerras no Médio Oriente eram uma armadilha que roubava aos Estados Unidos as preciosas vidas dos nossos patriotas e esgotava a riqueza e a prosperidade da nossa nação." Mas Joe Kent diz que Trump já não é essa pessoa, lamenta que o presidente tenha cedido ao "lóbi israelita" e por isso demitiu-se nesta carta que reproduzimos na íntegra

Joe Kent agora ex-diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo dos EUA (DR)

Após muita reflexão, decidi renunciar ao meu cargo de Diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo, com efeito a partir de hoje.

Não posso, em sã consciência, apoiar a guerra em curso no Irão. O Irão não representava nenhuma ameaça iminente à nossa nação, e é evidente que iniciámos esta guerra devido à pressão de Israel e do seu poderoso lobby norte-americano.

Apoio os valores e as políticas externas que o senhor [Trump] defendeu nas suas campanhas de 2016, 2020 e 2024, e que implementou no seu primeiro mandato. Até junho de 2025, o senhor compreendeu que as guerras no Médio Oriente eram uma armadilha que roubava aos Estados Unidos as preciosas vidas dos nossos patriotas e esgotava a riqueza e a prosperidade da nossa nação.

Na sua primeira administração, o senhor compreendeu melhor do que qualquer presidente moderno como aplicar decisivamente o poder militar sem nos arrastar para guerras intermináveis. O senhor demonstrou isso ao matar Qasam Suleimani e ao derrotar o Estado Islâmico.

No início deste governo, altos funcionários israelitas e membros influentes dos media americanos lançaram uma campanha de desinformação que minou completamente a sua plataforma "America First" ("América Primeiro") e semeou sentimentos pró-guerra para incentivar a uma guerra com o Irão. Essa câmara de eco foi usada para vos enganar, fazendo-vos acreditar que o Irão representava uma ameaça iminente aos Estados Unidos e que, se atacássemos agora, haveria um caminho claro para uma vitória rápida. Isso era mentira e é a mesma tática que os israelitas usaram para nos arrastar para a desastrosa guerra do Iraque, que custou à nossa nação a vida de milhares de nossos melhores homens e mulheres. Não podemos cometer esse erro novamente.

Como veterano de guerra que foi enviado para combate 11 vezes e como marido de uma militar condecorada com a Estrela de Ouro, a minha amada esposa, que perdi numa guerra fabricada por Israel, não posso apoiar o envio da próxima geração para lutar e morrer numa guerra que não traz nenhum benefício ao povo americano nem justifica o custo de vidas americanas.

Rezo para que [a administração] reflita sobre o que estamos a fazer no Irão e para quem estamos a fazê-lo. A hora de agir com ousadia é agora. O senhor pode reverter o curso e traçar um novo caminho para a nossa nação, ou pode permitir que deslizemos ainda mais rumo ao declínio e ao caos. As cartas estão nas suas mãos.

Foi uma honra servir na sua administração e servir a nossa grande nação.

Joseph Kent, Diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo

Temas: Joe Kent Guerra Irão Pressão de Israel Política Externa EUA Centro Nacional Contraterrorismo

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