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"Fiquei assustada, porque nunca tinha visto o Joe assim": Jill Biden pensou que o marido estava a ter AVC durante o debate com Trump em 2024

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 6min
A despedida de Jill e Joe Biden (EPA)
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Os comentários desconexos e, por vezes, a atitude confusa de Joe Biden foram evidentes no debate entre o candidato democrata e Trump, a 27 de junho de 2024, em Atlanta

A ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, revelou que pensou que o marido estava a ter um AVC durante o debate presidencial de 2024 contra Donald Trump, por Joe Biden surgir incoerente e desorientado em alguns momentos.

"Não fiquei horrorizada, fiquei assustada, porque nunca tinha visto o Joe assim. Nem antes... nem depois. Nunca mais o vi assim", relatou Jill Biden no programa "Sunday Morning", da CBS, de acordo com um excerto da entrevista divulgado na quarta-feira.

"Não sei o que aconteceu. Quer dizer, quando o vi, enquanto o via, pensei: 'Meu Deus, está a ter um AVC!' E isso assustou-me muito", acrescentou a ex-primeira-dama na entrevista que será divulgada no domingo.

A hesitação de Biden (2021-2025), os seus comentários desconexos e, por vezes, a sua atitude confusa foram evidentes no debate entre o candidato democrata e Trump, em 27 de junho de 2024, em Atlanta.

A sua prestação acabou por levar o partido a substituí-lo como candidato por Kamala Harris para as eleições presidenciais de novembro desse ano, que o republicano venceu.

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Muitas vozes dentro e fora do Partido Democrata criticaram duramente Biden e o seu círculo mais próximo pela insistência na sua candidatura, apesar das dúvidas sobre a sua capacidade como candidato presidencial.

Acreditam que o desempenho do político do Delaware entregou a vitória a Trump de bandeja e que a decisão de o substituir por Harris foi tomada tarde demais.

Desde que deixou a Casa Branca, Joe Biden, agora com 83 anos, foi diagnosticado em 2025 com uma forma agressiva de cancro da próstata com "metástases ósseas".

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Temas: Joe Biden Jill Biden EUA Donald Trump
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