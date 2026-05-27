"Apavorada": Jill Biden confessa que pensou que Joe Biden estava a ter um AVC durante o debate com Donald Trump

Há 54 min

Na altura, o ainda presidente admitiu que já não tinha a "mesma facilidade de antes"

A ex-primeira-dama Jill Biden disse que a prestação do ex-presidente Joe Biden no debate de 2024 contra Donald Trump a deixou "apavorada" e que temia que o marido estivesse a sofrer um AVC.

"Fiquei assustada, porque nunca tinha visto o Joe assim, nem antes nem depois. Nunca", disse Jill Biden à CBS News, numa entrevista que vai ser transmitida no domingo. A CBS publicou um excerto da entrevista esta quarta-feira.

"Não sei o que aconteceu", admitiu. "Enquanto assistia, pensei: 'meu Deus, ele está a ter um AVC'. E isso deixou-me aterrorizada."

Os seus comentários foram um reconhecimento direto, quase dois anos depois, daquilo a que dezenas de milhões de americanos assistiram em tempo real: Biden, então com 81 anos e enfrentando preocupações com a sua idade e saúde, teve um desempenho desastroso que prejudicou a sua candidatura à reeleição. Com a voz rouca, Biden tropeçou repetidamente nas palavras e frases enquanto dava respostas confusas às perguntas.

A campanha de Biden - e Jill Biden - esforçaram-se por dar uma conotação positiva ao debate imediatamente a seguir. Num evento pós-debate, nessa noite, Jill Biden disse: "Joe, fizeste muito bem. Respondeste a todas as perguntas. Sabias de todos os factos".

Os conselheiros de Biden insistiram que o debate foi uma anomalia - uma má noite para um presidente mais velho, mas ainda enérgico e competente.

Pouco depois do debate, Biden viajou para a Carolina do Norte, onde reconheceu que “já não era um jovem. Não ando com a mesma facilidade de antes. Não falo com a mesma fluência de antes. Não debato tão bem como antes”.

Mas no final de julho - menos de quatro semanas após o debate, e com o Partido Democrata em pânico com a perspetiva de uma eleição desastrosa - Biden, juntamente com Drew, desistiu da corrida presidencial de 2024 e declarou o seu apoio à sua vice-presidente, Kamala Harris.

A entrevista foi gravada enquanto Jill Biden se prepara para o início da sua digressão de lançamento do livro “View from the East Wing”, as suas memórias sobre a sua experiência na Casa Branca, a 2 de junho.

Um assessor de Biden não respondeu imediatamente às perguntas da CNN sobre a entrevista de Jill Biden à CBS.

Numa entrevista dada na primavera passada ao programa "The View", da ABC, Joe Biden afirmou que as alegações de que teria sofrido um declínio cognitivo durante o seu mandato, incluindo as presentes no livro "Original Sin", de Jake Tapper, da CNN, e Alex Thompson, da Axios, eram "erradas" e que "não havia nada que as sustentasse".

Jill Biden também se manifestou em defesa do marido na entrevista à ABC, alegando que a sua agenda enquanto presidente era "incessante".

"As pessoas que escreveram estes livros não estavam na Casa Branca connosco e não viam o quanto o Joe trabalhava todos os dias", afirmou a ex-primeira-dama. "Quer dizer, ele acordava, trabalhava o dia todo e, à noite... eu já estava na cama, a ler o meu livro, e ele ainda estava ao telefone, a ler os seus relatórios, a trabalhar com a equipa."