Governo esperava que Centeno fosse ‘vice’ do BCE mas não teve apoio suficiente

Agência Lusa , AM
Há 1h e 49min
Joaquim Miranda Sarmento (Lusa)

Joaquim Miranda Sarmento apontou que “a candidatura que Portugal apresentou, passou a primeira ronda”, mas depois, “pelos números que foram apresentados”, o Governo decidiu “sair da corrida”

O Governo português disse hoje que “tinha expectativa” que ex-governador do Banco de Portugal e antigo ministro Mário Centeno tivesse conseguido a vice-presidência do Banco Central Europeu (BCE), mas a candidatura não reuniu apoio suficiente e foi retirada.

“Naturalmente nós gostaríamos [que tivesse conseguido]. Eu disse aqui várias vezes que, sempre que um português está disponível para ser candidato a uma posição internacional ou uma posição europeia, tem o apoio do governo português e portanto nós tínhamos essa expectativa de eventualmente poder eleger o vice-presidente do BCE”, afirmou o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento.

Em declarações aos jornalistas europeus em Bruxelas no final da reunião dos ministros das Finanças da União Europeia, um dia depois da vitória croata para a próxima vice-presidência do BCE, o governante apontou que “a candidatura que Portugal apresentou, passou a primeira ronda”, mas depois, “pelos números que foram apresentados”, o Governo decidiu “sair da corrida”.

