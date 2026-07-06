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Morreu o cineasta João Milagre, um dos fundadores da Galeria Zé dos Bois. Tinha 56 anos

Agência Lusa
Há 35 min
Cineasta João Milagre cofundador da Galeria Zé dos Bois (DR)
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Velório do também docente da Escola Superior de Teatro e Cinema está marcado para esta segunda-feira ao final do dia, em Lisboa

O cineasta, produtor cultural e docente da Escola Superior de Teatro e Cinema João Milagre, cofundador da Galeria Zé dos Bois, morreu aos 56 anos, estando o seu velório marcado para esta segunda-feira ao fim do dia, em Lisboa.

Segundo uma nota publicada pelo Instituto Politécnico de Lisboa (IPL), o velório realiza-se hoje, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na Avenida de Berna, a partir das 18:30, e a cerimónia de cremação terá lugar na terça-feira, dia 07 de julho, às 11:00, no Cemitério dos Olivais.

Prestando homenagem a João Milagre, o IPL recorda “o seu inestimável contributo para a Escola Superior de Teatro e Cinema, para o Politécnico de Lisboa e para a comunidade artística e académica”.

Nascido em Lisboa, em 1969, João Milagre licenciou-se na Escola Superior de Teatro e Cinema, no ramo de Realização, tendo desenvolvido um percurso artístico, técnico e pedagógico “marcado pela diversidade, criatividade e por uma ligação permanente ao cinema, à televisão, ao teatro, à música e aos novos media”, destaca o IPL.

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Técnico de cinema, especializou-se na área da assistência de realização, colaborando com realizadores como Manoel de Oliveira, José Fonseca e Costa, Luís Fonseca, Francisco Manso, Vicente Jorge Silva, Bille August, Patrice Chéreau, Charles Sturridge e Tom Clegg, entre muitos outros.

Ao longo da sua carreira desempenhou também funções na área da produção, realizou e escreveu para televisão, produziu espetáculos de teatro para a Casa Conveniente e colaborou com a Akademya Lusoh-Galáktika, projeto transversal de ensino, investigação e produção de Edgar Pêra.

Foi ainda fundador da Galeria Zé dos Bois, em Lisboa, com a qual organizou múltiplos eventos ligados à arte contemporânea.

Além da área do cinema e audiovisual, João Milagre tinha também uma forte ligação à música, tendo integrado diversos projetos de sons contemporâneos, sobretudo como baixista.

Em parceria com a realizadora Graça Castanheira, organizou um conjunto de entrevistas no Centro Cultural de Belém, no âmbito do ciclo "2084 Imagine", integrado no programa Literatura e Pensamento, reunindo convidados das áreas da cultura, das artes e das ciências para refletir sobre o futuro.

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Na Escola Superior de Teatro e Cinema, onde atualmente exercia funções como presidente do Conselho Pedagógico, João Milagre deu aulas de Produção e Argumento, “partilhando com os seus estudantes a experiência de um percurso profissional singular, atento às transformações das práticas artísticas e à criação de obras com imagens e sons em movimento no contexto dos novos media”, indica o comunicado.

No IPL, João Milagre integrava o Centro de Desenvolvimento e Inovação Pedagógica.

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Temas: Joao milagre Obito Galeria Zé dos Bois Cineasta
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