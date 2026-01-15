IL nega que caso de assédio tenha sido reportado em 2023

Cláudia Valente de Oliveira | Andreia Miranda
Há 24 min
O candidato à Presidência da República, João Cotrim Figueiredo, fala à comunicação social na visita à UBI Medical durante uma ação de campanha na Covilhã, 12 de janeiro de 2026. MIGUEL PEREIRA DA SILVA/LUSA

A ex-assessora do grupo parlamentar da IL disse, em comunicado, que "os factos em causa foram reportados em sede interna no decurso de 2023”

A Iniciativa Liberal negou, esta quinta-feira, que o caso de assédio sexual tenha sido reportado por Inês Bichão em 2023.

"É completamente falso que tenha havido qualquer queixa interna ou reporte, formal ou informal, sobre o candidato Presidencial João Cotrim Figueiredo. A Iniciativa Liberal rejeita visceralmente uma campanha suja que lança acusações muito graves sem qualquer evidência ou prova", diz nota enviada aos jornalistas.

ex-assessora do grupo parlamentar da IL disse que a publicação sobre um alegado assédio sexual visando Cotrim Figueiredo foi difundida sem o seu consentimento, acrescentando que “a veracidade dos factos” envolvendo o candidato presidencial será apurada nos tribunais.

Em comunicado enviado esta quinta-feira à agência Lusa, Inês Bichão refere que, na segunda-feira, 12 de janeiro, “foi ilicitamente difundido” e sem o seu consentimento, “conteúdo de natureza privada, originalmente partilhado em contexto restrito e não público”, na rede social Instagram.

“Essa divulgação está a ser instrumentalizada em contexto de campanha eleitoral, contra a minha vontade, no âmbito da qual não tive nem tenho qualquer intervenção. Os factos em causa foram reportados em sede interna no decurso de 2023”, sublinha a advogada e consultora jurídica.

Confrontado pelos jornalistas em Gondomar, onde se encontra numa ação de campanha, Cotrim de Figueiredo respondeu à nova acusação de Inês Bichão, afirmando que vai solicitar a entrega da queixa-crime "ainda hoje" e que "tudo vai ser esclarecido cabalmente em tribunal".

"Tenho de defender a minha reputação e a minha campanha", disse o candidato, acrescentando que "não faz sentido continuar sobre este tema".

Criticando os jornalistas por continuarem a insistir no tema, Cotrim de Figueiredo garantiu que "a queixa-crime está pronta e será entregue ainda hoje", dizendo que Inês Bichão "nunca lhe disse" que tinha ficado desconfortável.

"Eu não tinha conhecimento das queixas de assédio sexual", afirmou ainda. "Não posso estar com a minha campanha completamente sequestrada por este tema".

Temas: João Cotrim Figueiredo Iniciativa Liberal Inês Bichão

Partidos

