Cotrim insiste que "não tinha conhecimento das queixas de assédio sexual" e vai apresentar "queixa-crime hoje"

Andreia Miranda
Há 29 min
"Não posso estar com a minha campanha completamente sequestrada por este tema": Cotrim assume que tem "outras prioridades" além das queixas de assédio


 

Criticando os jornalistas por continuarem a insistir nas perguntas, candidato referiu que "não faz sentido continuar sobre este tema"

João Cotrim de Figueiredo respondeu, esta quinta-feira, à nova acusação de Inês Bichão. Confrontado pelos jornalistas em Gondomar, o candidato afirmou que vai solicitar a entrega da queixa-crime "ainda hoje" e que "tudo vai ser esclarecido cabalmente em tribunal".

"Continuo a negar, não tive qualquer conhecimento da matéria e em relação ao caso, devo dizer que a queixa-crime está pronta hoje à hora do almoço e será entregue ainda hoje. Em relação a isso, aliás, como diz a própria nota emitida pela Sra. Bichão, será abordada em tribunal a verificar os factos. O facto de ter sido difundido com consentimento, a mim diz-me pouco, o dano está causado e, portanto, a responsabilidade tem que ser apurada", afirmou.

Questionado pelos jornalistas sobre o facto da ex-assessora dizer que "os factos foram reportados em sede interna no decurso de 2023", Cotrim nega também ter tido conhecimento.

"Eu não tinha conhecimento das queixas de assédio sexual", afirmou ainda. "Não posso estar com a minha campanha completamente sequestrada por este tema".

Criticando os jornalistas por continuarem a insistir nas perguntas e insinuando que "estão a ser completamente instrumentalizados para usar este caso para dinamitar a minha campanha nos últimos dois dias", Cotrim de Figueiredo referiu que "não faz sentido continuar sobre este tema".

"Lamento, não me podem obrigar a falar deste tema durante os próximos dois dias, quando são os últimos dois dias de campanha, que se está a preparar para ter uma segunda volta, em que os portugueses podem ser obrigados a escolher entre António José Seguro e André Ventura. Eu penso que isto é capaz de ser um bocadinho mais importante para os milhões de portugueses que nos estão a ouvir, do que o caso concreto que será cabalmente esclarecido em tribunal. Eu não tenho nada a esconder, falarei em tribunal com todo o gosto, mas nesta altura, compreendam que eu tenho outras prioridades". 

Depois de Cotrim falar aos jornalistas, o partido enviou uma nota a reagir às novas informações.

"É completamente falso que tenha havido qualquer queixa interna ou reporte, formal ou informal, sobre o candidato Presidencial João Cotrim Figueiredo. A Iniciativa Liberal rejeita visceralmente uma campanha suja que lança acusações muito graves sem qualquer evidência ou prova."

