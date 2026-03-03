Assalto a joalharia em Cascais rende cerca de meio milhão de euros

Daniela Rodrigues
Há 30 min
PSP (Foto: Facebook PSP)

Entraram no estabelecimento para roubar relógios de luxo

Uma joalharia foi assaltada ao início da tarde desta terça-feira, cerca das 13:10, na Rua Alexandre Herculano em Lisboa. 

A TVI e CNN Portugal sabem que dois indivíduos entraram no estabelecimento e, com recurso a armas brancas, roubaram relógios de luxo avaliados em cerca de meio milhão de euros.

Após o assalto, os suspeitos colocaram-se em fuga para parte incerta. Não há registo de feridos.

As autoridades estão a investigar as circunstâncias do assalto. As imagens de videovigilância também poderão ajudar a polícia a chegar aos autores do crime.

