Assalto a joalharia em Cascais rende cerca de meio milhão de euros

Há 30 min

Entraram no estabelecimento para roubar relógios de luxo

Uma joalharia foi assaltada ao início da tarde desta terça-feira, cerca das 13:10, na Rua Alexandre Herculano em Lisboa.

A TVI e CNN Portugal sabem que dois indivíduos entraram no estabelecimento e, com recurso a armas brancas, roubaram relógios de luxo avaliados em cerca de meio milhão de euros.

Após o assalto, os suspeitos colocaram-se em fuga para parte incerta. Não há registo de feridos.

As autoridades estão a investigar as circunstâncias do assalto. As imagens de videovigilância também poderão ajudar a polícia a chegar aos autores do crime.