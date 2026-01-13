Ex-marinheiro dos EUA condenado a 16 anos de prisão por vender informações à China

Agência Lusa , AM
Há 3h e 2min
Porta-aviões norte-americano USS John C. Stennis (REUTERS/Jo Yong-Hak)

Jinchao Wei, engenheiro a bordo do navio de assalto anfíbio USS Essex, foi um dos dois marinheiros baseados na Califórnia acusados, em agosto de 2023, de fornecer informação militar sensível à China

Um antigo marinheiro da Marinha dos Estados Unidos, condenado por vender informações a um agente que trabalhava para a China, foi sentenciado a mais de 16 anos de prisão.

Um juiz federal em San Diego condenou na segunda-feira Jinchao Wei, de 25 anos, a 200 meses de prisão. Em agosto, um júri federal tinha-o considerado culpado de seis crimes, incluindo espionagem.

Wei recebeu mais de 12 mil dólares (10.300 euros) pela informação que vendeu, incluindo manuais técnicos e de operação de navios e sistemas, indicou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, em comunicado.

Wei, engenheiro a bordo do navio de assalto anfíbio USS Essex, foi um dos dois marinheiros baseados na Califórnia acusados, em agosto de 2023, de fornecer informação militar sensível à China.

O outro, Wenheng Zhao, foi condenado em 2024 a mais de dois anos de prisão, depois de se declarar culpado de conspiração e de receber subornos no exercício de funções oficiais.

As autoridades norte-americanas têm manifestado há anos preocupação com a ameaça de espionagem que atribuem ao Governo chinês, tendo aberto vários processos criminais contra agentes dos serviços de informações de Pequim acusados de roubar informação governamental e comercial sensível, incluindo através de ciberataques ilegais.

Segundo os procuradores, Wei foi recrutado em 2022 através das redes sociais por um agente de informações que se apresentava como um entusiasta da Marinha, a trabalhar para a empresa estatal China Shipbuilding Industry Corporation.

As provas apresentadas em tribunal mostraram que Wei disse a um amigo que a pessoa era “extremamente suspeita” e que se tratava “de forma bastante óbvia” de espionagem.

Mas Wei ignorou um conselho para eliminar o contacto e passou a comunicar com o agente através de uma outra aplicação de mensagens encriptadas que acreditava ser mais segura, segundo os procuradores.

Ao longo de 18 meses, Wei enviou ao agente fotografias e vídeos do Essex, informou-o sobre a localização de vários navios da Marinha norte-americana e deu-lhe detalhes sobre as armas defensivas do Essex.

Wei vendeu ao agente de informações 60 manuais técnicos e de operação, incluindo os relativos a sistemas de controlo de armamento, aeronaves e elevadores de convés. Os manuais continham avisos de controlo de exportações e descreviam em detalhe o funcionamento de múltiplos sistemas a bordo do Essex e de navios semelhantes.

Wei tinha a patente de segundo-sargento da Marinha, um posto de sargento na hierarquia dos marinheiros.

De acordo com o portal da Marinha dos EUA, o Essex está equipado para transportar e apoiar uma força de desembarque do Corpo de Fuzileiros Navais com mais de dois mil militares, em operações aéreas e anfíbias.

Numa carta enviada ao juiz antes da sentença, Wei pediu desculpa e afirmou que não deveria ter partilhado qualquer informação com a pessoa que considerava um amigo. Disse ainda que a sua “introversão e solidão” lhe toldaram o discernimento.

Temas: Jinchao Wei USS Essex Prisão China

E.U.A.

Ex-marinheiro dos EUA condenado a 16 anos de prisão por vender informações à China

Há 3h e 2min

Departamento de Guerra dos Estados Unidos adota 'chatbot' de IA criado por Musk

Há 3h e 23min

Casa Branca nega que Trump tenha ordenado investigação contra banco central

Há 3h e 55min

EUA duplicaram revogação de vistos para 100 mil em 2025

Hoje às 06:17
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Este país está a construir o túnel rodoviário subaquático mais longo e profundo do mundo

11 jan, 19:00

Defesa: Bruxelas aprova na quarta-feira plano português para empréstimos de 5,8 mil milhões de euros

11 jan, 18:39

Este é o plano do exército para preparar Portugal "para a guerra de alta intensidade"

Ontem às 07:00

Tracking poll, dia 8: Seguro reforça vantagem, Gouveia e Melo sai da possível liderança

Ontem às 20:27

Ucrânia atinge plataformas petrolíferas russas no Mar Cáspio "usadas para abastecer" o exército de Moscovo

11 jan, 17:04

Militares da GNR de folga salvam homem em paragem cardiorrespiratória enquanto esperavam por ambulância no Montijo

Ontem às 10:35

"Há um avô que assa frango num sítio pequeno em Lisboa, tens de ir": a churrasqueira de Alcântara que conquistou a China

11 jan, 08:00

Tracking poll, dia 7: Seguro e Cotrim colados no topo, no dia em que Mendes sai do empate técnico (e Ventura passa a favorito)

11 jan, 20:12

Dois terços das pessoas com cancro já não morrem da doença

Ontem às 07:07

"Esperemos que eles nos deem aquecimento": frio intenso do inverno atinge habitantes de Kiev, enquanto a Rússia intensifica ataques

Ontem às 10:35

Cotrim de Figueiredo nega acusações de assédio de ex-assessora: "Perguntem às dezenas de mulheres que trabalham comigo"

Ontem às 17:59

Há uma região de Portugal onde a pobreza não pára de crescer. A culpa é da "falta de atenção" do Estado e do crescimento da "imigração precária"

10 jan, 18:00