Ex-magnata de Hong Kong não recorre de condenação a 20 anos de prisão

Agência Lusa , AM
Há 40 min
Jimmy Lai (AP)

A 9 de fevereiro, o fundador do extinto jornal Apple Daily, atualmente com 78 anos, foi condenado a uma pena total de 20 anos de prisão por conluio com o estrangeiro e publicação sediciosa

A defesa de Jimmy Lai Chee-ying disse hoje que o ex-magnata pró-democracia de Hong Kong não vai recorrer da condenação a 20 anos de prisão por crimes contra a segurança nacional da China.

A equipa jurídica de Jimmy Lai confirmou a decisão à agência de notícias Associated Press, através de uma mensagem de texto, sem mencionar quais os motivos para o fim de uma batalha judicial que durou vários anos.

"Podemos confirmar que recebemos instruções claras e definitivas [de Lai] para não recorrer da condenação ou da sentença", disse um membro da defesa a outra agência de notícias, a France-Presse.

A 9 de fevereiro, Lai, fundador do extinto jornal Apple Daily, atualmente com 78 anos, foi condenado a uma pena total de 20 anos de prisão por conluio com o estrangeiro e publicação sediciosa.

A sentença, proferida apesar da pressão externa, é a mais severa ao abrigo da lei de segurança nacional imposta pela China em 2020, após os protestos pró-democracia, por vezes violentos, que abalaram Hong Kong no ano anterior.

O filho do ativista, Sebastien Lai, apelou à intervenção do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cuja visita em abril à China "pode ser crucial", e do Reino Unido, pois Jimmy Lai é um cidadão britânico. 

"A nova política do Reino Unido relativamente à China é uma normalização das relações. Mas as relações não podem ser normalizadas até que o meu pai seja libertado", vincou.

Após o veredicto, Londres prometeu intervir em nome de Jimmy Lai, que possui passaporte britânico. As autoridades de Hong Kong argumentaram que Jimmy Lai era cidadão chinês e que não reconheciam a dupla nacionalidade.

A secretária dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Yvette Cooper, disse que Lai foi condenado por exercer o seu direito à liberdade de expressão e pediu às autoridades de Hong Kong que o libertassem por razões humanitárias.

A Casa Branca confirmou que Trump viajará para a China de 31 de março a 2 de abril para se reunir com o líder chinês, Xi Jinping, embora ainda não haja confirmação oficial por parte de Pequim.

Em 26 de fevereiro, Lai ganhou um recurso contra uma condenação, em 2022, por fraude, que teve origem numa disputa sobre um contrato de arrendamento e não estava relacionado com as acusações ao abrigo da lei de segurança nacional.

A decisão do Tribunal Superior de Hong Kong pode reduzir a pena total de prisão. Mas o Governo de Hong Kong disse que iria estudar a sentença minuciosamente e considerar se iria ou não recorrer.

Temas: Jimmy Lai Tribunal Prisão

Ásia

Conselheira chinesa alerta para casamentos forçados de mulheres com deficiência mental

Há 21 min

Hong Kong deteta maior caso de contrabando de ouro e prata

Há 23 min

Ex-magnata de Hong Kong não recorre de condenação a 20 anos de prisão

Há 40 min

A China deixou sozinho o seu maior parceiro no Médio Oriente. E ainda ninguém percebeu porquê

3 mar, 22:00
Mais Ásia

Mais Lidas

Suecos respondem à pressão americana: Portugal tem "muito potencial" para produzir o caça que pode substituir os F-16

Ontem às 08:00

Criança de sete anos foi ao hospital para extrair um tumor benigno da face mas acabou operada por engano a uma hérnia inguinal

3 mar, 19:00

Defesas aéreas dos EUA poderão ser incapazes de intercetar grande parte dos drones iranianos

Ontem às 00:35

Exclusivo. Bombardeiros iranianos estiveram a "dois minutos" de atingir a maior base dos EUA no Médio Oriente antes de serem abatidos

4 mar, 23:32

"Basta um míssil" contra um interesse europeu e "dificilmente" se travará a França. Europa pode ser arrastada para uma nova guerra e Portugal não poderá ficar de fora

Ontem às 07:00

A China deixou sozinho o seu maior parceiro no Médio Oriente. E ainda ninguém percebeu porquê

3 mar, 22:00

Reino Unido suspende concessão de vistos de estudo para quatro países e vistos de trabalho para afegãos

4 mar, 06:19

Minuteman III. EUA testaram míssil balístico intercontinental

Ontem às 17:07

"Deram-lhe um tiro por trás, deram outro na mulher e na miúda também": Sá Pinto relata coisas "inacreditáveis" antes de sair do Irão

4 mar, 15:52

Portugal é o país europeu com maior percentagem de mulheres entre inventores

3 mar, 05:59

Grau de ameaça terrorista para Portugal "mantém-se em Grau 3" mas está em permanente reavaliação devido ao conflito no Médio Oriente

4 mar, 21:01
opinião
Alberto Veronesi

A escola como tribunal: como o Estatuto do Aluno cria impunidade e mata a autoridade pedagógica

4 mar, 11:30