Piada de Kimmel gera polémica: Trump pede à ABC que o despeça

Há 2h e 3min

Jimmy Kimmel afirmou que uma piada sobre Melania Trump foi mal interpretada e negou qualquer incitação à violência

O apresentador Jimmy Kimmel rejeitou ter incentivado qualquer ato violento com uma piada sobre Melania Trump, numa altura em que a polémica ganhou dimensão após o tiroteio ocorrido durante o jantar dos correspondentes em Washington.

Kimmel utilizou o monólogo de abertura de “Jimmy Kimmel - Live!” para abordar comentários feitos na passada quinta-feira, num segmento de paródia sobre o jantar dos correspondentes da Casa Branca, afirmando que a sua piada de que Melania Trump tinha “um brilho como o de uma viúva expectante” se referia à diferença de idades entre a primeira-dama e Donald Trump.

“Foi uma piada muito leve de roast sobre o facto de ele ter quase 80 anos e ela ser mais nova do que eu. Não foi, de forma alguma, um apelo ao assassinato”, assegurou Kimmel.

O apresentador disse ainda concordar "que a retórica de ódio e violenta é algo que devemos rejeitar. "Concordo, e penso que um ótimo ponto de partida para reduzir isso seria ter uma conversa com o seu marido sobre o assunto", respondeu o apresentador a Melania.

Já Trump reagiu com dureza, defendendo que o apresentador deveria ser afastado pela ABC e pela empresa-mãe Walt Disney. Também Melania Trump criticou as declarações, classificando-as como corrosivas e representativas de um clima político degradado.

"Basta. Já chega. Está na altura de a ABC tomar uma posição. Quantas vezes mais a liderança da ABC permitirá o comportamento atroz de Kimmel à custa da nossa comunidade. Pessoas como Kimmel não deveriam ter a oportunidade de entrar nas nossas casas todas as noites para espalhar ódio", escreveu Melania Trump numa publicação na rede X. “

A controvérsia surge após o ataque no Washington Hilton, onde um suspeito abriu fogo junto ao evento, ferindo um agente dos Serviços Secretos antes de ser detido. Kimmel manifestou solidariedade com as vítimas, mas recusou qualquer ligação entre a piada e o incidente.