Ex-patrão de Ruben Amorim em maus lençóis por causa de declarações sobre imigrantes que até já motivaram reação do governo britânico

Há 1h e 19min

Coproprietário do Manchester United está no centro de uma grande polémica

Jim Ratcliffe, o multimilionário coproprietário do Manchester United, provocou uma indignação generalizada ao afirmar que o Reino Unido foi “colonizado por imigrantes”, com os adeptos do clube a condenarem a sua linguagem como perigosa e divisiva e o primeiro-ministro a exigir um pedido de desculpas.

Ratcliffe, que fundou a empresa petroquímica Ineos e é um dos homens mais ricos da Grã-Bretanha, pediu desculpa numa declaração desta quinta-feira pela sua “escolha de linguagem” - mas só depois de uma tempestade de indignação que atraiu tanto políticos como adeptos de futebol.

“Não acho que a economia [britânica] esteja num bom lugar”, disse Ratcliffe à Sky News na quarta-feira. "Não se pode ter uma economia com nove milhões de pessoas a receber subsídios e com um grande número de imigrantes a chegar. Quero dizer, o Reino Unido foi colonizado. Está a custar muito dinheiro. O Reino Unido foi colonizado por imigrantes, de facto, não foi?"

Citou números incorretos da população, afirmando que a população britânica tinha aumentado de 58 milhões em 2020 para 70 milhões de pessoas atualmente. Na realidade, a população aumentou de 67 milhões em 2020 para 69,5 milhões de pessoas, de acordo com as estimativas do Office for National Statistics.

Os comentários de Ratcliffe suscitaram críticas generalizadas, incluindo do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que lhe pediu desculpa. Starmer disse que os comentários de Ratcliffe eram “ofensivos e errados” e que “a Grã-Bretanha é um país orgulhoso, tolerante e diversificado”.

Numa declaração feita já esta quinta-feira, o Manchester United disse que “se orgulha de ser um clube inclusivo e acolhedor”, acrescentando que “reflete a unidade e a resiliência de todas as comunidades que temos o privilégio de representar”.

Segundo a agência noticiosa PA Media, a Federação Inglesa de Futebol, que dirige o futebol, vai analisar se os comentários de Ratcliffe contribuíram para o descrédito do jogo.

Ratcliffe lamentou que a sua escolha de linguagem tenha ofendido as pessoas, mas acrescentou que “é importante levantar a questão da imigração controlada e bem gerida que apoia o crescimento económico”.

A CNN contactou a Ineos para comentar o assunto.

Ratcliffe, que é o sétimo homem mais rico da Grã-Bretanha, com um património líquido de cerca de 17 mil milhões de libras (cerca de 19,5 mil milhões de euros), de acordo com a Lista dos Ricos do Sunday Times, mudou-se para o Mónaco, isento de impostos, em 2020.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, apelou a Ratcliffe para que pedisse desculpa pelas suas afirmações (WPA Pool/Getty Images via CNN Newsource)

Em dezembro de 2025, a sua empresa Ineos aceitou um pacote de apoio do governo britânico no valor de mais de 120 milhões de libras (perto de 137 milhões de euros) para evitar o encerramento da sua fábrica de produtos químicos em Grangemouth, na Escócia, com a perda de 500 postos de trabalho. A Ineos também investiu 150 milhões de libras (cerca de 170 milhões de euros) no local.

Os sucessivos governos britânicos comprometeram-se a reduzir a imigração, que, tal como noutros países ocidentais, se tornou um ponto de inflamação política.

A migração líquida para o Reino Unido atingiu níveis recorde em 2022, impulsionada pela guerra na Ucrânia e pelo levantamento das restrições de viagem após a pandemia, mas desde então diminuiu drasticamente.

Os comentários de Ratcliffe alinham-se com os argumentos apresentados pelo partido populista de direita Reform UK da Grã-Bretanha, que vincula uma mensagem anti-imigração à linguagem sobre a proteção do país.

Em resposta às críticas de Starmer aos comentários de Ratcliffe, o líder do Reform UK, Nigel Farage, disse: “A Grã-Bretanha sofreu uma imigração em massa sem precedentes que mudou o carácter de muitas áreas do nosso país”.

Mas a escolha de palavras de Ratcliffe foi condenada pelo presidente da Câmara de Manchester, Andy Burnham, como “inexata, insultuosa (e) inflamatória”.

“Os futebolistas que chegaram de todo o mundo para jogar na Grande Manchester melhoraram a vida da nossa cidade-região, tal como as muitas pessoas que trabalham no NHS (Serviço Nacional de Saúde) da Grande Manchester e noutros serviços e indústrias essenciais”, acrescentou Burnham, que representa o Partido Trabalhista britânico no poder.

O Manchester United tem uma enorme base de adeptos a nível mundial e os grupos de apoiantes manifestaram a sua indignação com os comentários de Ratcliffe.

O Manchester United Supporters Trust declarou que o clube “pertence a todos os seus adeptos”.

“Nenhum adepto deve sentir-se excluído de seguir ou apoiar o clube devido à sua raça, religião, nacionalidade ou origem”, acrescentou. “Os comentários dos dirigentes do clube devem tornar a inclusão mais fácil, não mais difícil.”

O clube de adeptos Stretford Sikhs sublinhou as contribuições dos imigrantes para a cidade de Manchester e avisou que “usar uma linguagem que afasta as pessoas que construíram esta cidade e que apoiam este clube é perigoso e causa divisões”.

E o Clube de Adeptos Muçulmanos do Manchester United disse que o uso da palavra colonizado “ecoa a linguagem frequentemente usada em narrativas de extrema-direita que enquadram os imigrantes como invasores e ameaças demográficas”.

“Essa retórica tem consequências no mundo real”, acrescentou o grupo. “O Reino Unido registou um aumento sustentado dos crimes de ódio nos últimos anos, incluindo aumentos da islamofobia, do antissemitismo, dos ataques por motivos raciais e da hostilidade para com os migrantes e as pessoas de cor”.