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Avião da Jet2.com aterra de emergência em Faro com 141 passageiros a bordo

Agência Lusa , TFR
Há 25 min
Aeroporto de Faro

Os passageiros foram desembarcados para que se procedesse à verificação técnica da aeronave

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Um avião da companhia área britânica Jet2.com com 141 passageiros e origem no Reino Unido aterrou esta quinta-feira de emergência em Faro, em segurança, devido a problemas técnicos, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, o avião, um Boeing 737-800, partiu de Bournemouth, no Reino Unido, e tinha como destino Gran Canária, em Espanha, tendo a tripulação reportado “fumo na cabine”.

Em declarações à agência Lusa, fonte da ANA - Aeroportos de Portugal disse à Lusa que a “emergência técnica” foi declarada pelos pilotos e minutos depois a aeronave aterrou em segurança, pelas 12:24, no Aeroporto Internacional Gago Coutinho, em Faro.

Os passageiros foram desembarcados para que se procedesse à verificação técnica da aeronave, revelou ainda a entidade gestora dos aeroportos portugueses.

A emergência fez acionar o Plano Prévio de Intervenção do aeroporto, o que, conforme o protocolo estabelecido, mobiliza várias entidades da Proteção Civil.

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Entre as ações previstas para casos de aterragem de emergência estão a colocação prévia de equipas que permitam dar uma resposta de socorro rápida em caso de incidentes durante o contacto e a chegada da aeronave a terra, além da segurança de corredores rodoviários para circulação das viaturas de emergência.

Na operação estiveram envolvidos 95 elementos apoiados por 41 viaturas, entre bombeiros, polícias e serviços médicos.

Temas: Jet2.com Avião Aterragem de Emergência
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