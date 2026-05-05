Governo preocupado com falta de jet fuel. "Mesmo que haja nos aeroportos portugueses, os aviões não chegarão a Portugal e, portanto, os turistas não chegarão"

Há 1h e 30min

Eventual falta de querosene será muito negativa para economia portuguesa, admite ministro das Finanças, que fala mesmo num potencial "choque económico muito significativo"

O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, confirmou esta terça-feira, em Bruxelas, que eventuais problemas de abastecimento de querosene para os aviões terão “um impacto muito negativo na economia portuguesa”, por causa da quebra no turismo.

“Se isso suceder, e tendo em conta que, a suceder, poderá suceder no verão, terá um impacto muito significativo, um impacto negativo muito significativo na economia portuguesa”, admitiu o ministro, em declarações aos jornalistas, no final de uma reunião com os seus homólogos da União Europeia, em Bruxelas.

“Mais de 90%, 96% ou 97% dos turistas que chegam a Portugal, e no caso as regiões autónomas até mesmo 100%, vêm de avião, e, portanto, se não houver ‘jet fuel’ (querosene, combustível usado na aviação) a nível europeu, mesmo que haja nos aeroportos portugueses, os aviões não chegarão a Portugal e, portanto, os turistas não chegarão a Portugal”, explicou o ministro.

Sublinhando esperar que “esse cenário não se coloque”, o responsável pelas Finanças afirmou: “Se isso acontecer, nós teremos um choque económico muito significativo e teremos de, naturalmente, procurar responder a esse choque, porque temos uma economia onde o turismo é uma indústria muito importante, quer na receita, quer no emprego.”

Em relação a eventuais repercussões no processo de privatização da TAP, Miranda Sarmento salientou que o interesse estratégico das duas concorrentes, Air France-KLM e Lufthansa, se sobrepõe à crise conjuntural, mesmo que possa durar algum tempo.

O comissário europeu para a Energia, Dan Jorgensen, afirmou hoje que a UE está a preparar-se para uma possível escassez de abastecimento de querosene, apesar de o problema ainda não se colocar.

“Continuamos a preparar-nos para uma situação em que possam surgir problemas de segurança do abastecimento. Ainda não chegámos a esse ponto, mas pode acontecer, especialmente no que diz respeito ao querosene” afirmou à imprensa Jorgensen.

O mais recente conflito no Médio Oriente, iniciado no final de fevereiro e envolvendo EUA, Israel e Irão, aumentou a tensão sobre os mercados energéticos, com perturbações no estreito de Ormuz, uma das principais rotas mundiais de transporte de petróleo e gás.

O bloqueio parcial daquela passagem tem contribuído para a subida dos preços da energia e para maior volatilidade nos mercados.