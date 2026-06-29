Os preços do jet fuel estão a cair rapidamente mas os preços das viagens de avião nem por isso. Porquê?

Há 1h e 55min

Empresários admitem que os preços podem demorar a baixar ou, em alguns casos, isso até pode nem acontecer

Os preços do combustível utilizado para a aviação praticamente duplicaram nas primeiras semanas da guerra com o Irão, levando as companhias aéreas a repercutir os custos nos consumidores através de aumentos das tarifas, redução do número de voos e aumento das taxas de bagagem.

"Não tínhamos escolha", disse o CEO da Delta, Ed Bastian, na semana passada, citando os quase dois mil milhões de dólares que as principais companhias aéreas, como a Delta, tiveram de pagar devido aos aumentos do preço dos combustíveis neste trimestre.

Mas os preços dos combustíveis caíram, na verdade, nos últimos dois meses, e as companhias aéreas não planeiam reverter nenhum dos aumentos das tarifas e das taxas. Bastian afirmou que as tarifas estão no "nível certo", apesar dos custos "significativamente" mais baixos.

As tarifas elevadas e persistentes devem-se principalmente à forte procura - as pessoas estão simplesmente dispostas a aceitar aumentos de preços durante a época de viagens de verão movimentada. E há menos lugares disponíveis.

Os mesmos problemas de oferta e procura que mantiveram as tarifas elevadas fizeram com que o preço do combustível descesse. Houve menos procura porque as companhias aéreas reduziram os voos e, ao mesmo tempo, as refinarias americanas estavam a produzir mais jet fuel para lucrar com os preços mais elevados, refere o analista independente de petróleo Tom Kloza.

Estes dois fatores fizeram com que os preços do combustível de aviação à vista caíssem 40% desde o pico em abril, de acordo com dados da Airlines for America, uma associação comercial do setor, até 25 de junho.

Entretanto, praticamente todas as tarifas aéreas subiram 15% a 20% em relação ao ano passado, de acordo com dados do Deutsche Bank Securities, que monitoriza centenas de tarifas publicadas. As companhias aéreas aumentaram os preços oito vezes desde a primavera há pelo menos duas semanas, segundo Mike Linenberg, analista de aviação do Deutsche Bank Securities.

Linenberg observa que as tarifas são mais elevadas porque há menos lugares disponíveis, o que se deve ao facto de as companhias aéreas terem eliminado os seus voos menos populares e com tarifas mais baixas. O encerramento da Spirit Airlines em maio só veio agravar a situação.

Os executivos das companhias aéreas chegaram a declarar que os principais fatores que influenciam os preços dos bilhetes são a oferta de lugares e a procura de voos, e não o preço do combustível.

“[Os preços dos bilhetes] serão ditados pelas condições de mercado, não por alguma fórmula académica ou meta de recuperação calculada [do aumento dos custos de combustível]”, disse Bob Jordan, CEO da Southwest Airlines, sobre as tarifas durante uma conferência telefónica de resultados em abril.

Tarifas mais do que compensam o aumento do preço

Isto não significa que o aumento do preço dos combustíveis no início deste ano não tenha sido caro para as companhias aéreas. O combustível de aviação é a segunda maior despesa do setor - um jato comercial de corredor único consome aproximadamente três mil litros por hora. As três maiores companhias aéreas dos Estados Unidos - Delta, American e United - gastaram mais mil milhões de dólares em combustível só no segundo trimestre.

No entanto, Linenberg afirma que as companhias aéreas mais do que conseguirão cobrir o custo do aumento do preço do combustível. E grande parte do setor aéreo precisa de capital extra, especialmente as companhias aéreas de baixo custo mais pequenas.

“Pense no número de companhias aéreas que ainda não conseguiram atingir a rentabilidade sustentável desde a covid - não se pode continuar a perder dinheiro ano após ano e esperar manter-se como empresa”, nota.

É provável que seja por isso que as companhias aéreas não têm pressa em baixar os preços.

“Quanto mais tempo os consumidores pagarem estes preços e as companhias aéreas se habituarem a esta fonte de receitas, maior será a probabilidade de se manter”, reforça Andrew Nocella, diretor comercial da United, aos investidores em abril.

É provável que apareçam alguns bilhetes mais baratos este outono, mas isso deve-se ao facto de as tarifas baixarem frequentemente após a época alta de viagens de verão. Mas isso não significa que os aumentos das tarifas tenham terminado. Os especialistas ainda esperam a mesma percentagem de aumento este outono em comparação com 2025. A expectativa é que as reservas se mantenham fortes sazonalmente durante o resto do ano.

“Esta não é uma situação em que devamos esperar que as passagens aéreas simplesmente arrefeçam”, refere Zach Griff, autor de um boletim informativo sobre companhias aéreas, From the Tray Table. “E as taxas de bagagem são extremamente rígidas. Não veremos as companhias aéreas a revogar essas taxas”.

Passageiros resignados a pagar mais

Os passageiros da United no seu hub no Aeroporto Internacional de Newark Liberty disseram à CNN na semana passada que não estavam satisfeitos com a manutenção das tarifas elevadas, mas não estavam surpreendidos.

“É sempre assim”, disse Ban Morel, que esperava por duas malas no tapete de bagagens, pelas quais pagou 100 dólares em taxas. Isto para além dos 400 dólares da sua passagem de ida e volta para Porto Rico. “Tudo sobe sempre de preço, mas parece que nunca mais desce.”

Morel não sabe se as tarifas mais elevadas o farão viajar menos no futuro, mas “com certeza viajarei com menos bagagem”, disse, referindo-se às taxas de bagagem.

Michael Boenisch, de 67 anos, e a sua mulher partilhavam a mesma sensação de aceitação relutante enquanto esperavam pelas malas após regressarem de férias na Europa.

“Os preços sobem imediatamente e demoram uma eternidade a baixar”, afirmou. “Acho que me conformei com isso.”

No entanto, não está nada satisfeito com o que está a receber em troca do seu dinheiro.

“Viajar de avião é a única coisa que piorou na minha vida”, disse Boenisch. “Pensávamos que estaríamos a voar transatlânticos em três horas agora. Em vez disso, fica-se apertado num assento onde ninguém maior do que eu consegue caber.”

Mas alguns passageiros em Newark disseram que não vão reduzir os seus planos de viagem este verão, apesar do aumento dos custos.

Shané Harris regressava de uma viagem a Washington, D.C., com o marido, Stefon, e o filho, Langston. A família planeia mais três viagens de avião este verão: para Atlanta, Indianápolis e Portugal.

“Acho que estamos a viajar mais de avião por causa das atividades dos nossos filhos”, explicou a mulher. “É uma necessidade.”