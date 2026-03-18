Lucro da Jerónimo Martins sobe 8% em 2025 para 646 milhões de euros

Agência Lusa , BCE
Há 1h e 6min
Pingo Doce, da Jerónimo Martins

Dona do Pingo Doce, Biedronka e Ara destaca o "crescimento robusto das vendas"

O resultado líquido da Jerónimo Martins subiu 7,9% no ano passado, face a 2024, para 646 milhões de euros, divulgou esta quarta-feira a dona das cadeias de retalho Pingo Doce, Biedronka e Ara.

Em 2025, as vendas consolidadas subiram 7,6% (+6,7% a taxas de câmbio constantes), para 35.991 milhões de euros.

"Este crescimento robusto das vendas, aliado ao reforço da disciplina de custos, da eficiência operacional e das medidas de produtividade, permitiu proteger as margens em relação à forte pressão competitiva, aumento dos custos com remunerações, e outras fontes de inflação de custos", refere a Jerónimo Martins, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

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