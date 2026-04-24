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Warsh mais perto de ser o novo presidente da Fed. Departamento de Justiça abandona investigação criminal a Powell

Agência Lusa , CM
Há 43 min
O Presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, faz um discurso numa conferência de imprensa em 19 de março de 2025, em Washington, DC. Kevin Dietsch/Getty Images

A medida poderá levar a uma votação rápida de confirmação pelo Senado para Warsh, um antigo alto responsável da Fed que o presidente dos EUA, Donald Trump, nomeou em janeiro para substituir Powell, cujo mandato como presidente termina a 15 de maio

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O Departamento de Justiça dos EUA terminou a sua investigação ao presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, ultrapassando assim um obstáculo à confirmação do seu sucessor, Kevin Warsh.

A procuradora dos EUA para o Distrito de Columbia, Jeannine Pirro, disse esta sexta-feira na rede social X, citada pela agência Associated Press (AP), que o seu gabinete estava a encerrar a investigação sobre as renovações de edifícios da Fed porque o inspetor-geral da Reserva Federal iria escrutiná-las.

A medida poderá levar a uma votação rápida de confirmação pelo Senado para Warsh, um antigo alto responsável da Fed que o presidente dos EUA, Donald Trump, nomeou em janeiro para substituir Powell, cujo mandato como presidente termina a 15 de maio.

O senador Thom Tillis, republicano da Carolina do Norte, tinha dito que se oporia a Warsh até que a investigação fosse resolvida, bloqueando efetivamente a sua confirmação.

Com a investigação concluída, a transição de liderança no banco central poderá avançar rapidamente.

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Os republicanos elogiaram Warsh durante uma audiência na terça-feira, mesmo enquanto os democratas questionavam a sua independência em relação a Trump, a falta de transparência em relação a algumas das suas posições financeiras e o que disseram ser a sua inversão em relação às taxas de juro.

Ainda assim, a nomeação anterior de Trump para o conselho de governadores da Fed, Stephen Miran, foi aprovada pelo Senado apenas 13 dias após a sua nomeação.

A investigação foi uma das várias levadas a cabo pelo Departamento de Justiça aos supostos adversários de Trump. Durante meses, a operação não conseguiu ganhar força, enquanto os procuradores lutavam para articular uma base que apontasse para suspeitas de conduta criminosa.

Um procurador responsável pelo caso admitiu, numa audiência à porta fechada em março, que o governo ainda não tinha encontrado qualquer prova de crime, e um juiz anulou posteriormente as intimações emitidas à Fed.

O juiz James Boasberg afirmou que os procuradores apresentaram "praticamente zero provas" para suspeitar de um crime de Powell, classificando a justificação como "fraca e sem fundamento."

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Mais recentemente, os procuradores fizeram uma visita não anunciada a um local de construção na sede da Fed, mas foi recusada a sua entrada, o que provocou uma repreensão de um advogado de defesa no caso, que classificou a manobra como "inadequada".

Warsh disse durante a audição do Senado na terça-feira que nunca prometeu à Casa Branca que cortaria as taxas de juro, mesmo quando o presidente renovou os seus apelos para que o banco central o fizesse.

"O presidente nunca me pediu para me comprometer com qualquer decisão específica sobre taxas de juro, ponto final", disse Kevin Warsh, um antigo alto responsável da Fed, sob interrogatório do Comité Bancário do Senado.

"Nem eu alguma vez concordaria em fazê-lo se o tivesse feito”, indicou, garantindo que será “um ator independente se for confirmado como presidente da Reserva Federal”.

Os comentários de Warsh surgiram apenas algumas horas depois de Trump, numa entrevista na CNBC, ter sido questionado se ficaria desiludido se Warsh não cortasse imediatamente as taxas, tendo respondido: "Eu ficaria."

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Temas: Jerome Powell Reserva Federal Fed Departamento de Justiça Trump Powell

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