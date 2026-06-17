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Jeremy Clarkson anuncia que tem um cancro "agressivo"

CNN , Jack Guy
Há 1h e 31min
Jeremy Clarkson no Palladium Theatre em Londres, em 19 de maio de 2026. John Phillips/Getty Images
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Estrela de Top Gear diagnosticado com cancro agressivo diz que doença foi detetada "muito cedo"

Jeremy Clarkson anunciou que foi diagnosticado com uma forma “agressiva” de cancro.

O antigo apresentador de Top Gear revelou o diagnóstico durante um episódio de Clarkson's Farm, série que acompanha os seus esforços para gerir uma exploração agrícola em Inglaterra.

“Tenho cancro”, disse a Charlie Ireland e Kaleb Cooper, seus companheiros no programa transmitido pela Amazon Prime Video. “É agressivo, mas foi detetado muito cedo.”

Mais conhecido por apresentar os programas de automobilismo Top Gear e The Grand Tour, Jeremy Clarkson, de 66 anos, publicou na terça-feira um vídeo na sua conta de Instagram, no qual revelou que os próximos episódios de Clarkson’s Farm incluiriam “notícias sombrias”.

“Normalmente tentamos manter o programa bucólico, encantador e alegre, mas os dois últimos episódios, que ficam disponíveis esta madrugada, não são nada disso”, afirmou.

“São difíceis de ver. Muito, muito difíceis”, acrescentou.

Em outubro de 2024, Clarkson revelou que tinha sido submetido a um procedimento cardíaco grave, após sofrer uma “deterioração súbita” do seu estado de saúde.

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“Estava coberto de suor frio e sentia um aperto no peito”, escreveu na sua coluna no Sunday Times, antes de descrever uma ida ao hospital, onde acabou por ser submetido a uma operação para manter o fluxo sanguíneo para o coração.

A Amazon Prime Video ainda não fez qualquer anúncio oficial sobre a possibilidade de existir uma sexta temporada de Clarkson’s Farm.

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Temas: Jeremy clarkson Cancro Top Gear
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