Fazer jejum intermitente "não é melhor" do que seguir uma dieta tradicional, revela estudo

CNN Portugal , FG
Há 1h e 28min
Balança e perda de peso (Freepik)

Fazer jejum intermitente, explicam os autores do estudo, traduz-se numa redução de peso, em média, de apenas 3% do peso corporal, abaixo dos 5% considerados clinicamente benéficos para a saúde

Perder peso através do jejum intermitente não é mais eficaz do que seguir uma dieta tradicional para a perda de peso, revela um estudo publicado na Cochrane Library, citado pelo The Guardian.

Os investigadores analisaram resultados de 22 ensaios clínicos globais que envolveram 1.995 adultos da América do Norte e do Sul, da Europa, da Austrália e da China e concluíram que pessoas com obesidade ou com excesso de peso não perdem mais peso ao seguir regimes de jejum intermitente do que quando seguem dietas tradicionais.

“Fazer jejum intermitente pode ser uma opção razoável para algumas pessoas, mas os atuais resultados não justificam o entusiasmo que vemos nas redes sociais”, diz Luis Gregnani, principal autor do estudo e diretor do Cochrane Associate Center do Hospital Italiano de Buenos Aires, acrescentando que “[fazer jejum intermitente] tem resultados semelhantes a dietas tradicionais para a perda de peso. Não é aparentemente melhor, mas também não é pior”.

O jejum intermitente consiste em passar longos períodos de tempo sem comer e foi popularizado através das redes sociais como uma maneira eficaz de perder peso.

Fazer jejum intermitente, explicam os autores do estudo, traduz-se numa redução de peso, em média, de apenas 3% do peso corporal, abaixo dos 5% considerados clinicamente benéficos para a saúde. “O jejum intermitente não é uma solução milagrosa, mas pode ser uma das opções para controlar o peso”, sublinha o principal autor do estudo.

A maioria dos casos analisados pelo estudo foram acompanhados durante um máximo de 12 meses e, por isso, Gregnani alerta para a necessidade de estudos a longo prazo: “A obesidade é uma doença crónica. Ensaios de curta duração dificultam a orientação de decisões a longo prazo de doentes e clínicos.” 

Os ensaios clínicos analisaram diversos tipos de jejum intermitente, como jejum em dias alternados, o jejum 5:2, que consiste em jejuar durante dois dias da semana, e a alimentação com restrição de tempo. Além dos efeitos na perda de peso, o estudo não conseguiu concluir que fazer jejum intermitente tenha mais impacto positivo na saúde do que outras dietas.

Temas: Jejum Intermitente Perda de Peso Dieta Dietas Peso

Saúde

Fazer jejum intermitente "não é melhor" do que seguir uma dieta tradicional, revela estudo

Há 1h e 28min

Como os substitutos do cacau podem combater a "chocoflação"

Ontem às 17:00

Há uma ligação entre ficar acordado até tarde e uma saúde cardíaca mais precária. É isto que os notívagos precisam de saber

Ontem às 11:00

O Psicólogo Responde: Há técnicas práticas para aumentar a concentração e memória?

Ontem às 10:00
Mais Saúde

Mais Lidas

Pedro e Sofia conheceram-se num check-in nos Açores. Sete anos depois deu-se um "clique" numa viagem de metro no Porto

Ontem às 08:00

Venâncio e Fátima saíram de casa na terça-feira para ir a uma consulta em Coimbra. Desde então, nunca mais foram vistos

Ontem às 14:51

"Destruíram a minha vida": operador de drones de unidade de elite russa deserta para a Ucrânia e promete lutar contra a Rússia

Hoje às 12:23

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Se a Somália é perigosa, a que se deve o aumento do turismo no país?

Ontem às 16:00

Avião da TAP esteve "a segundos" de ter um acidente a alta velocidade em pleno voo

Há 2h e 55min

É oficial: pagamento do IUC passa a ser feito em data fixa

13 fev, 14:16

Governo paga 20 mil euros para ter Sport TV na residência oficial do primeiro-ministro

Hoje às 10:35

Estes americanos agarram-se à esperança de obter a cidadania italiana

14 fev, 19:00

Testes acima dos 150 km/h, soluções "mais caras" e uma borboleta. As seis lições que as tempestades nos deixam

Hoje às 07:00

O que são as "árvores explosivas"? Este fenómeno de inverno pode não ser o que pensa

Ontem às 12:00

Reatores de nova geração são o rosto de um renascimento nuclear americano. Alguns especialistas estão a fazer soar os alarmes

Ontem às 22:00