Fazer jejum intermitente "não é melhor" do que seguir uma dieta tradicional, revela estudo

Há 1h e 28min

Fazer jejum intermitente, explicam os autores do estudo, traduz-se numa redução de peso, em média, de apenas 3% do peso corporal, abaixo dos 5% considerados clinicamente benéficos para a saúde

Perder peso através do jejum intermitente não é mais eficaz do que seguir uma dieta tradicional para a perda de peso, revela um estudo publicado na Cochrane Library, citado pelo The Guardian.

Os investigadores analisaram resultados de 22 ensaios clínicos globais que envolveram 1.995 adultos da América do Norte e do Sul, da Europa, da Austrália e da China e concluíram que pessoas com obesidade ou com excesso de peso não perdem mais peso ao seguir regimes de jejum intermitente do que quando seguem dietas tradicionais.

“Fazer jejum intermitente pode ser uma opção razoável para algumas pessoas, mas os atuais resultados não justificam o entusiasmo que vemos nas redes sociais”, diz Luis Gregnani, principal autor do estudo e diretor do Cochrane Associate Center do Hospital Italiano de Buenos Aires, acrescentando que “[fazer jejum intermitente] tem resultados semelhantes a dietas tradicionais para a perda de peso. Não é aparentemente melhor, mas também não é pior”.

O jejum intermitente consiste em passar longos períodos de tempo sem comer e foi popularizado através das redes sociais como uma maneira eficaz de perder peso.

Fazer jejum intermitente, explicam os autores do estudo, traduz-se numa redução de peso, em média, de apenas 3% do peso corporal, abaixo dos 5% considerados clinicamente benéficos para a saúde. “O jejum intermitente não é uma solução milagrosa, mas pode ser uma das opções para controlar o peso”, sublinha o principal autor do estudo.

A maioria dos casos analisados pelo estudo foram acompanhados durante um máximo de 12 meses e, por isso, Gregnani alerta para a necessidade de estudos a longo prazo: “A obesidade é uma doença crónica. Ensaios de curta duração dificultam a orientação de decisões a longo prazo de doentes e clínicos.”

Os ensaios clínicos analisaram diversos tipos de jejum intermitente, como jejum em dias alternados, o jejum 5:2, que consiste em jejuar durante dois dias da semana, e a alimentação com restrição de tempo. Além dos efeitos na perda de peso, o estudo não conseguiu concluir que fazer jejum intermitente tenha mais impacto positivo na saúde do que outras dietas.