Príncipe William e Kate estão "profundamente preocupados" com as revelações sobre Epstein

Há 49 min

Novas informações sobre ex-príncipe André - agora Andrew Mountbatten-Windsor - levaram casa real a tomar posição

Londres — O príncipe e a princesa de Gales estão "profundamente preocupados" com as revelações contidas nos novos documentos relacionados com Jeffrey Epstein divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA, afirmou um porta-voz do Palácio de Kensington.

Em declarações aos jornalistas em Riade antes da visita do príncipe William à Arábia Saudita, esta segunda-feira, o porta-voz partilhou pela primeira vez a opinião do casal sobre a crise que tem envolvido o palácio e o parlamento britânico nas últimas semanas.

O porta-voz do palácio declarou: "Posso confirmar que o príncipe e a princesa estão profundamente preocupados com as contínuas revelações."

"Os seus pensamentos continuam focados nas vítimas."

O príncipe William está a viajar para a Arábia Saudita numa visita de três dias. A visita já era um teste diplomático para o príncipe, envolvendo um encontro com o príncipe herdeiro e governante de facto da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman (MBS).

A Arábia Saudita é um dos principais aliados do Reino Unido no Médio Oriente e o governo britânico tem reforçado os laços, com visitas recentes do chanceler e do ministro das Relações Exteriores.

Mas muitos outros responsáveis expressaram já preocupações com o histórico de direitos humanos do país, sendo que MBS é uma figura controversa cuja reputação foi ainda mais prejudicada depois de um relatório da inteligência dos EUA ter revelado que ele ordenou o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi em 2018.

Andrew Mountbatten-Windsor, irmão do rei Carlos e tio do príncipe William, está entre várias figuras proeminentes da vida pública britânica que enfrentaram um novo escrutínio sobre os seus laços com o falecido criminoso sexual.

No mais recente desenvolvimento da saga em torno da realeza, a polícia britânica disse à CNN na segunda-feira que estava a "avaliar" as alegações de que Mountbatten-Windsor partilhou relatórios confidenciais com Epstein durante o seu mandato como enviado comercial do Reino Unido.

Mountbatten-Windsor já negou repetidamente qualquer irregularidade em relação às suas ligações com Epstein. Ele não respondeu publicamente às últimas alegações. A CNN entrou em contacto com ele para comentar o assunto.

Corda bamba diplomática

O papel de William esta semana será fortalecer ainda mais as relações entre as duas nações sem se envolver em política. Mas ele também enfrenta perguntas inevitáveis sobre o ex-príncipe André, após as recentes revelações dos arquivos de Epstein.

A declaração do seu porta-voz, esta segunda-feira, poucas horas antes do início da viagem, sugere que William espera lidar com as questões que envolvem o seu tio e que ofuscaram grande parte do trabalho recente da família real, permitindo-lhe concentrar-se no papel principal da visita.

A relação de Mountbatten-Windsor com Epstein custou-lhe o seu papel na família real, com o rei Carlos a tomar, em outubro, a medida extraordinária de retirar-lhe os títulos e a sua casa.

O ex-príncipe mudou-se da Royal Lodge, a sua casa de longa data em Windsor, na semana passada, e agora estará hospedado numa propriedade temporária em Sandringham. Ele não fez comentários sobre a última divulgação de documentos, mas já antes se tinha desculpado por causa das suas ligações a Epstein - e negado qualquer irregularidade.

O porta-voz do Palácio de Kensington também deixou claro esta segunda-feira que William e Kate apoiaram as ações do rei Carlos de retirar os títulos e honras de Mounbatten-Windsor no ano passado.

O Palácio de Buckingham divulgou uma declaração em outubro que dizia: “O príncipe André será agora conhecido como Andrew Mountbatten Windsor. O seu contrato de arrendamento no Royal Lodge tem-lhe proporcionado, até à data, proteção legal para continuar a residir no local. Foi agora entregue uma notificação formal para que ele renuncie ao contrato de arrendamento e se mude para um alojamento privado alternativo. Estas censuras são consideradas necessárias, apesar de ele continuar a negar as acusações contra si.”

E continuava: "Suas Majestades desejam deixar claro que os seus pensamentos e a sua mais profunda simpatia têm estado e continuarão a estar com as vítimas e sobreviventes de todas e quaisquer formas de abuso."

Na sua qualidade de herdeiro do trono, o príncipe William terá sido consultado sobre essa declaração na altura.

André nos arquivos Epstein

Ex-príncipe André nos ficheiros Epstein. Fotos divulgadas pelo Departamento de Justiça dos EUA.

A recente série de documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA reacendeu mais uma vez a pressão sobre Mountbatten-Windsor.

Entre os milhões de documentos, há fotografias que parecem mostrar o membro da realeza em desgraça ajoelhado sobre uma mulher cujo rosto foi ocultado. Não é claro quando ou onde as imagens foram tiradas; nenhuma legenda ou contexto para as fotografias foi fornecido com a divulgação dos documentos.

Separadamente, um e-mail encontrado na divulgação do Departamento de Justiça parece confirmar a autenticidade de uma fotografia de Mountbatten-Windsor com o braço em volta da cintura de Virginia Giuffre, uma das vítimas mais proeminentes da rede de tráfico sexual de Epstein, que alegou que o membro da realeza abusou dela quando era adolescente.

Mountbatten-Windsor negou anteriormente todas as acusações de Giuffre e diz que não se lembra de a ter conhecido. Ele também questionou anteriormente se a foto agora infame havia sido adulterada. Em 2022, ele chegou a um acordo com Giuffre, resolvendo um processo por abuso sexual. Embora não tenha admitido qualquer irregularidade, o ex-príncipe reconheceu o sofrimento de Giuffre como vítima de tráfico sexual.

Entretanto, a Polícia de Thames Valley confirmou na semana passada que estava a avaliar as alegações, inicialmente relatadas pela BBC, de que uma segunda mulher afirmou ter sido traficada por Epstein para o Reino Unido para um encontro sexual com Mountbatten-Windsor em 2010.

A polícia disse num comunicado enviado à CNN: "Estamos cientes das notícias sobre uma mulher que teria sido levada a um endereço em Windsor em 2010 para fins sexuais."

"Estamos a avaliar as informações de acordo com os nossos procedimentos estabelecidos."

E continuou: "Levamos muito a sério qualquer denúncia de crimes sexuais e encorajamos qualquer pessoa com informações a se apresentar. Até ao momento, essas alegações não foram relatadas à Polícia de Thames Valley nem pelo advogado nem pela sua cliente."

O comunicado da polícia foi divulgado depois de a BBC ter noticiado no mês passado que um encontro teria ocorrido na antiga residência de Mountbatten-Windsor, na propriedade de Windsor, quando a mulher tinha cerca de 20 anos.

O advogado da mulher, Brad Edwards, disse à BBC que, depois de passar a noite com ele, a mulher — que não era britânica — disse que foi levada para visitar o Palácio de Buckingham. A CNN entrou em contacto com Edwards para comentar o assunto.

Na semana passada, o duque de Edimburgo tornou-se o primeiro membro da realeza a falar publicamente sobre os documentos de Epstein. Ele disse a Eleni Giokos, da CNN, que era "muito importante lembrar sempre as vítimas" depois de ser questionado sobre como estava a "lidar" com a recente divulgação dos documentos de Epstein.