Epstein tentou aproximar-se de pessoas importantes na Rússia, incluindo Putin

Há 43 min

Jeffrey Epstein tinha uma mensagem que queria fazer chegar ao presidente russo Vladimir Putin.

Estávamos em junho de 2018 - cerca de um ano após a morte súbita do embaixador da Rússia nas Nações Unidas, Vitaly Churkin. Churkin era uma pessoa com quem Epstein se encontrava regularmente em Nova Iorque, de acordo com novos documentos divulgados pelo Departamento de Justiça, e Epstein até se tinha oferecido para ajudar o filho de Churkin, Maxim, a conseguir um emprego numa empresa de gestão de fortunas em Nova Iorque.

Agora, Epstein estava a tentar falar com um funcionário russo diferente: o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergey Lavrov. Em 24 de junho de 2018, Epstein enviou um e-mail ao político norueguês Thorbjørn Jagland, na altura secretário-geral do Conselho da Europa: "Acho que pode sugerir a Putin que Lavrov poderá ter umas ideias se falar comigo. Vitaly Churkin costumava fazê-lo, mas morreu. ?!"

Jagland respondeu que se iria encontrar com o assistente de Lavrov na segunda-feira seguinte e sugerir o assunto.

Epstein retorquiu: “Churkin era ótimo. Ele compreendeu Trump depois das [nossas] conversas. Não é complexo. Ele tem de ser visto a conseguir alguma coisa, é assim tão simples”.

Embora o interesse de Epstein em procurar raparigas modelos na Rússia e noutras partes da Europa de Leste já tivesse sido revelado anteriormente, a mais recente divulgação de documentos relacionados com o gestor financeiro caído em desgraça oferece uma nova perspetiva sobre as suas tentativas de se aproximar de altos funcionários russos, incluindo Putin, com quem Epstein tentou encontrar-se ou falar várias vezes.

A nova série de documentos, que revela mais comunicações de Epstein com políticos internacionais, incluindo funcionários russos, deu origem a mais especulações sobre os motivos do bilionário. O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, afirmou esta semana, numa reunião do seu gabinete, que o seu país vai iniciar uma investigação sobre as possíveis ligações de Epstein aos serviços secretos russos.

“Cada vez mais pistas, cada vez mais informações e cada vez mais comentários na imprensa mundial estão relacionados com a suspeita de que este escândalo de pedofilia sem precedentes foi coorganizado pelos serviços secretos russos”, disse Tusk. “Não preciso de vos dizer quão grave é para a segurança do estado polaco a hipótese cada vez mais provável de os serviços secretos russos terem coorganizado esta operação”, acrescentou Tusk. “Isto só pode significar que eles também possuem material comprometedor contra muitos líderes ainda ativos hoje”.

O Kremlin rejeitou as sugestões de que Epstein era um espião da Rússia.

Jeffrey Epstein em Cambridge, Massachusetts, a 8 de setembro de 2004 (Foto: Rick Friedman/Corbis/Getty Images/File)

“A teoria de que Epstein era controlado pelos serviços secretos russos pode ser levada em conta de qualquer forma, mas não a sério”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, na quinta-feira. Peskov acrescentou que os jornalistas “não devem perder tempo” a investigar as alegações de que Epstein teria ligações aos serviços secretos russos.

Os analistas alertaram a CNN para o facto de os documentos sugerirem pouco mais do que a tentativa de Epstein de se relacionar com figuras influentes e de se posicionar como uma espécie de ator do poder geopolítico. Os documentos não indicam se Epstein conseguiu estabelecer contacto com o líder russo.

A 9 de maio de 2013, segundo os documentos, Epstein escreveu ao antigo primeiro-ministro israelita Ehud Barak dizendo que Jagland “vai ver Putin em Sochi” a 20 de maio e que Jagland perguntou se ele - Epstein - estaria disponível para se encontrar com o presidente russo “para explicar como a Rússia pode estruturar negócios de forma a encorajar o investimento ocidental”. “Nunca me encontrei com ele, mas queria que soubesse”, acrescentou Epstein na mensagem enviada a Barak.

Alguns dias mais tarde, a 14 de maio de 2013, Jagland disse a Epstein que planeava transmitir a Putin uma mensagem dizendo-lhe que Epstein poderia ser útil. “Tenho um amigo que o pode ajudar a tomar as medidas necessárias (e depois apresentá-lo) e perguntar-lhe [se] é interessante para ele encontrar-se consigo”, escreveu Jagland num e-mail para Epstein.

Epstein respondeu: "Pode dizer-lhe que somos próximos e que aconselho Gates. Isto é confidencial. Teria muito gosto em encontrar-me com ele, mas por um período mínimo de duas a três horas, não menos do que isso".

Através de um porta-voz, o bilionário Bill Gates descreveu publicamente o encontro com Epstein como um “grave erro de julgamento”, mas negou qualquer conduta imprópria.

Mas num outro e-mail enviado a Barak em 21 de maio de 2013, Epstein afirmou, sem apresentar provas, que tinha negado um pedido de Putin para se encontrarem durante uma conferência económica russa em São Peterburgo. Epstein disse que, se Putin quisesse encontrar-se com ele, teria de “reservar tempo real e privacidade”. (Não é claro se Putin de facto alguma vez pediu para se encontrar com Epstein).

A CNN contactou o Kremlin para comentar a correspondência de Epstein com Barak.

Mais de um ano depois, em julho de 2014, um e-mail enviado a Epstein sugere que este tinha uma reunião agendada com Putin e que tinha convidado o fundador do LinkedIn a participar. Joi Ito, na altura diretor do MIT Media Lab, escreveu a Epstein: “Não consegui convencer o Reid a alterar a sua agenda para ir ao encontro de Putin consigo ;-)”.

Ito apresentou depois um pedido de desculpas pela sua associação a Epstein e por ter aceitado financiamento para o MIT Media Lab.

Algumas das comunicações de Epstein com russos proeminentes ocorreram numa altura delicada das relações entre os EUA e a Rússia - depois de os serviços secretos dos EUA terem acusado a Rússia de interferir nas eleições presidenciais de 2016, que Donald Trump venceu.

Secretário-geral do Conselho da Europa, Thorbjørn Jagland, no Conselho da Europa em Estrasburgo, França, a 16 de novembro de 2016 (Foto de Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images)

Em junho de 2018, Jagland enviou um e-mail a Epstein dizendo que esperava ficar na sua residência em Paris, vindo de Moscovo, onde planeava encontrar-se com Putin, Lavrov e Dmitry Medvedev, então primeiro-ministro da Rússia. “Só tenho pena de não estar convosco para o encontro com os russos”, respondeu Epstein.

Na quinta-feira, a unidade de investigação norueguesa Økokrim anunciou que tinha aberto um inquérito contra Jagland com base nas informações contidas nos documentos de Epstein. O advogado de Jagland, Anders Brosveet, afirmou num comunicado que o seu cliente iria cooperar com a investigação e disponibilizar "informações chave e documentação relevante” à agência. “Com base no que descobrimos até agora, continuamos confiantes quanto ao resultado”, afirmou Brosveet.

Jagland negou qualquer ato ilícito relacionado com Epstein.

Os documentos sugerem que Epstein tinha uma relação próxima com pelo menos um russo que tinha ligações ao FSB - o principal serviço de segurança da Rússia e sucessor do KGB. Epstein referiu-se a Sergey Belyakov, que, segundo a agência noticiosa estatal russa TASS, se licenciou na Academia do FSB em Moscovo em 1999, como “o meu grande amigo” num email de 2015 dirigida ao bilionário Peter Thiel. Os documentos mostram que Epstein se ofereceu para apresentá-lo a Belyakov, que na altura dirigia a Fundação do Fórum Económico de São Petersburgo, responsável pela organização da maior conferência económica da Rússia.

Depois de participar no Fórum Económico Internacional de São Petersburgo (SPIEF) em 2015, Barak, o antigo primeiro-ministro israelita, comunicou a Epstein que se tinha reunido com várias entidades russas, incluindo Lavrov, a presidente do banco central da Rússia, Elvira Nabiullina, e vários outros presidentes de bancos russos. “Obrigado por organizar tudo”, escreveu Barak numa mensagem eletrónica dirigida a Epstein.

O gabinete de Barak disse à CNN que as visitas do antigo primeiro-ministro israelita ao SPIEF “foram sempre a convite” do gabinete de Putin. Segundo a declaração, Epstein estava interessado em assuntos russos e em conhecer Putin, mas Barak “nunca levantou” o nome de Epstein junto do Kremlin, apenas “ocasionalmente discutiu” assuntos mundiais com ele e “mencionou algumas pessoas que conheceu”.

Numa troca de mensagens de 2016, Belyakov diz a Epstein que começou um novo cargo no Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF) - o fundo soberano do país - e que estava a tentar atrair investimento para projetos russos. “Farei tudo o que for útil para si”, escreveu Epstein a Belyakov num outro email, mais tarde nessa mesma semana.

Sergey Belyakov, durante o Fórum Económico Internacional de São Petersburgo, em 2021 (Foto de Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Epstein também pediu ajuda a Belyakov pelo menos uma vez. Numa correspondência de 2015, Epstein escreveu a Belyakov que uma “rapariga” russa de Moscovo estava a tentar chantagear um “grupo de poderosos” homens de negócios em Nova Iorque e que “isso era mau para os negócios de todos os envolvidos”. Epstein avisou então a Belyakov quando a mulher chegou a Nova Iorque e disse-lhe em que hotel estava hospedada, perguntando: “Sugestões?”.

A CNN está a tentar contactar Belyakov e contactou o RDIF para comentar este assunto.

Epstein também parece ter dado conselhos ao oligarca russo Oleg Deripaska. Num e-mail de 2018 com Jide Zeitlin, antigo CEO da Coach e investidor privado, Zeitlin agradece a Epstein pelos seus “pensamentos sobre Deripaska”, que tinha sido sancionado pelos EUA apenas um mês antes. Epstein reencaminhou depois a correspondência para Steve Bannon, antigo estratega-chefe de Trump. “Só para o manter informado”, escreveu.

Um mail de novembro de 2010 incluído nos ficheiros faz referência ao esforço de alguém que se dizia assistente de Epstein para tentar marcar um encontro entre Epstein e alguém referido como “Oleg”. "Estou a escrever para ver quais são as possibilidades de =effrey e Oleg se encontrarem em Moscovo na próxima semana, terça ou quarta-feira? Ou =possivelmente Oleg tem planos para estar em Paris na próxima semana?" , escreveu essa pessoa. Os nomes do remetente e do destinatário estão ocultos nos ficheiros divulgados.

Não se sabe se Epstein e Deripaska estiveram alguma vez em contacto ou se chegaram a encontrar-se. O porta-voz de Deripaska disse à Bloomberg que ele não conhecia pessoalmente Epstein; a CNN entrou em contacto com ele para comentar o assunto.

Outra russa na órbita de Epstein era Masha Drokova Bucher, uma investidora de risco de 37 anos que trabalhou como relações públicas de Epstein em 2017, ajudando-o após a sua condenação em 2008 por solicitação de prostituição. Bucher era conhecida na Rússia como membro do Nashi, um grupo de jovens pró-Putin, onde chegou a ter o seu próprio programa de televisão. Em 2012, participou num documentário sobre o movimento intitulado Putin's Kiss, uma referência a um momento famoso em que beijou Putin na face. Desde então, Bucher afirmou ter abandonado o movimento e renunciado à sua cidadania russa em 2022, após a invasão da Ucrânia.

Masha Drokova Bucher e Epstein pareciam ter uma relação próxima. Em 2017, perguntou a Epstein num e-mail se ele tinha ouvido alguma coisa sobre possíveis sanções a empresas com investigação e desenvolvimento na Rússia porque isso poderia afetar “alguns bons amigos”. Ele então disse-lhe que a apresentaria a Thiel.

Mais tarde, Bucher enviou a Epstein vídeos em que estava a cantar e disse-lhe que estava “recarregada” por não "tomar nenhuma substância há algum tempo”. Também agradeceu a Epstein por ajudá-la a estabelecer seu fundo Day One Ventures em 2018. “Tenho pensado em todas as coisas boas que me ensinou”, disse numa mensagem de texto para Epstein, em 2019. "Eu nunca criaria o meu fundo sem as ideias e conhecimentos que partilhou comigo e eu amo muito o meu trabalho. obrigado por ser um grande amigo Jeffrey!

Em 2022, o The Washington Post noticiou que, ao contactar os investidores, Bucher vangloriava-se das suas ligações aos oligarcas russos, mas ela rejeitou essas alegações e negou ter qualquer financiamento russo.

Bucher não respondeu ao pedido da CNN para comentar sobre suas conexões com Epstein. Thiel não respondeu aos pedidos de comentário para este artigo.

Embora não se saiba exatamente com que frequência Epstein viajou à Rússia, os registos de voo analisados pela CNN e publicados pelo Departamento de Justiça confirmam que ele visitou o país. Epstein e Ghislaine Maxwell estiveram na Rússia entre 22 e 24 de novembro de 2002, voando de Copenhaga para o Aeroporto Vnukovo de Moscovo no avião pessoal de Epstein, de acordo com os registos de voo e um e-mail de 2018 publicado pelo Departamento de Justiça. A dupla voou depois para São Petersburgo, aterrando no aeroporto de Pulkovo no mesmo dia. Depois, em 24 de novembro, o registo de voo mostra que ambos partiram no mesmo avião para a Irlanda.

Uma fotografia carregada na conta Flickr de Esther Dyson em 2005 mostra Epstein em Sarov, na Rússia, em frente à casa de campo de Andrei Sakharov. Sakharov trabalhou na bomba de hidrogénio soviética e mais tarde tornou-se conhecido como dissidente. A foto geolocalizada pela CNN tem o carimbo de data e hora de 28 de abril de 1998, embora a CNN não possa verificar de forma independente a data em que foi captada.

Dyson, que na altura estava envolvido em start-ups na Europa de Leste e na Rússia, confirmou a autenticidade da fotografia. Sarov é uma cidade russa que alberga um centro fechado de investigação nuclear - e sabe-se que Epstein tinha um grande interesse pela ciência e tecnologia.

Mais tarde, em 2018, Epstein voltou a candidatar-se a um visto russo, de acordo com e-mails divulgados pelo Departamento de Justiça. Outro e-mail indica que a sua equipa perguntou sobre a transferência do seu visto russo válido para um novo passaporte em março de 2019. Isto ocorreu poucos meses antes da sua prisão por acusações federais relacionadas ao tráfico sexual de menores.

Nathan Hodge e Farida Elsebai, da CNN, contribuíram para este artigo