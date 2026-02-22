Arquivos Epstein: verdade, responsabilização e um milhão de novas teorias da conspiração

Há 45 min

ANÁLISE || Do mais sério ao mais bizarro, há teorias para todos os gostos sobre os novos ficheiros do milionário pedófilo. Eis o que é verdade e o que não é

Os arquivos de Epstein deveriam ser um exercício de transparência governamental, mas também deram origem a um subgénero obscuro de teorias da conspiração.

Algumas são novas, outras são mutações de rumores antigos — alimentados por Inteligência Artificial, instigados por políticos e a proliferar em vários cantos da internet.

Variam do sério ao bizarro, e incluem a CIA, naturalmente, mas também o dia da foto escolar.

Está a tornar-se cada vez mais difícil separar o que os arquivos mostram – uma superclasse de elites ricas e influentes, conversas grosseiras de homens à procura de mulheres mais jovens e alegados abusos sexuais de meninas menores de idade – e o que eles não mostram. Essa divisão entre o que é real e o que é falso ressalta como a desinformação e a disseminação de teorias da conspiração estão intrinsecamente ligadas ao discurso americano – e funcionam como uma distração da busca comum por justiça.

Jeffrey Epstein era um espião dos russos ou de Israel? Uma festa de pizza de uma equipa de desporto juvenil é um código de pedofilia? Epstein está vivo numa praia a jogar videojogos? É mesmo ele com Zohran Mamdani e Nigel Farage? Porque é que Tom Cruise e Brad Pitt estão em luta?

Será que a CIA sabe de alguma coisa?

A deputada Nancy Mace, republicana da Carolina do Sul que rompeu com o seu partido por causa dos arquivos, disse à NPR que tem motivos para acreditar que a CIA possui informações relacionadas com Epstein e prometeu exigir respostas dos espiões do país. A agência, cuja natureza secreta e passado controverso a colocam no centro de tantas teorias da conspiração, não respondeu ao pedido de comentário da CNN. Mas o Departamento de Justiça afirma não ter retido nenhum documento de Epstein por motivos de segurança nacional.

Epstein trabalhava para o governo russo?

Esta fotografia, tirada em 13 de fevereiro de 2025, mostra as torres do Kremlin com o Centro Internacional de Negócios de Moscovo (Moskva City) ao fundo, na capital da Rússia. foto Tatyana Makeyeva/AFP/Getty Images/Arquivo

Há especulações de que Epstein trabalhava para os russos. Ou para os israelitas. Ele tentou, em diversas ocasiões, conseguir uma audiência com Vladimir Putin por meio do ex-primeiro-ministro israelita Ehud Barak. O Kremlin diz que a ideia de Epstein ser um espião russo não é séria.

Mas o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, disse este mês que o seu governo vai investigar possíveis ligações entre Epstein e os russos.

Teria ligações com o Mossad?

Barak, o ex-líder israelita conhecido pela sua associação com Epstein, diz estar arrependido de ter conhecido o criminoso sexual condenado. Barak garante nunca ter testemunhado ou participado de qualquer conduta imprópria.

O atual primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse na rede social X que a relação de Epstein com Barak, seu antigo adversário político fora do poder, na verdade prova que Epstein nunca trabalhou para os israelitas.

Na mesma publicação, Netanyahu tentou alimentar teorias da conspiração, acrescentando que Barak “tenta obsessivamente há anos minar a democracia israelita, trabalhando com a esquerda radical antissionista em tentativas fracassadas de derrubar o governo israelita eleito”.

A ideia de que Epstein trabalhava para a agência de espionagem israelita, a Mossad, está entre as teorias mais persistentes sobre ele, alimentando questões sobre como é que Epstein acumulou a sua fortuna. O deputado Thomas Massie, republicano do Kentucky que ajudou a forçar o governo Trump a divulgar os arquivos, questionou publicamente os laços de Epstein com Israel.

Escândalos reais versus escândalos falsos

O Departamento de Justiça alertou que os arquivos contêm o que o próprio Departamento descreveu como alegações “infundadas e falsas”. Há, por exemplo, uma lista de denúncias não verificadas e não comprovadas, além de alegações de assédio sexual que o FBI recebeu sobre o presidente Donald Trump.

Outras alegações foram fabricadas online após a divulgação dos documentos – às vezes em simultâneo com controvérsias reais.

O governo francês divulgou um comunicado alegando que o grupo de propaganda russo Storm 1516 estava a tentar espalhar desinformação online sobre contactos de Epstein com o presidente francês, Emmanuel Macron, contactos esses que não existiram.

Ao mesmo tempo, o governo francês está a investigar os laços de Epstein com o ex-ministro francês da Cultura, Jack Lang. Os arquivos revelaram anos de correspondência e vínculos financeiros entre Epstein e Lang, que agora renunciou à sua organização de investigação, o Instituto do Mundo Árabe. Lang nega qualquer irregularidade e disse na X que recebe a investigação “com serenidade e até alívio”.

É verdade que os laços de Epstein com um antigo líder de destaque do Partido Trabalhista, o ex-embaixador britânico nos EUA Peter Mandelson, chegaram a ameaçar o governo do primeiro-ministro Keir Starmer.

Mas trata-se de uma foto falsa, gerada por Inteligência Artificial, que buscava ligar Epstein ao líder do Partido Reformista do Reino Unido, Nigel Farage.

O mesmo aconteceu com a foto falsa que parecia mostrar o autarca de Nova Iorque, Zohran Mamdani, ainda criança, posando para uma foto com Epstein, o ex-presidente Bill Clinton e os bilionários Bill Gates e Jeff Bezos. Foi uma conta de paródia que publicou a imagem inicialmente, mas isso não impediu a sua disseminação online e a consequente verificação de factos por veículos de imprensa.

Menos grave talvez seja o vídeo gerado por Inteligência Artificial que o cineasta irlandês Ruairí Robinson publicou, mostrando Brad Pitt e Tom Cruise a lutar, no qual é sugerido que Epstein tinha ligações com a Rússia e sabia demais. Era claramente uma piada, mas nem todos na internet a entenderam.

Uma comissão da verdade no Novo México

No Novo México, um e-mail de 2019 enviado a um DJ de rádio local, alegando que duas mulheres "estrangeiras" tinham sido assassinadas no Rancho Zorro de Epstein naquele estado, levou a legislatura estatal a votar, de forma bipartidária, pela formação de uma "Comissão da Verdade" para investigar o caso. O endereço de e-mail do denunciante foi ocultado, mas o pedido de bitcoin em troca de uma pen drive não foi. O DJ, Eddy Aragon, disse que encaminhou o e-mail para o escritório local do FBI, mas que não teve mais notícias sobre o assunto. O comissário de terras do estado solicitou uma investigação quando a denúncia anónima foi divulgada como parte dos arquivos Epstein.

Não estamos a ver tudo

Nesta fotoilustração, cópias impressas dos arquivos de Epstein, divulgadas pelo Departamento de Justiça, são exibidas em 13 de fevereiro de 2026, em Chicago, Illinois. foto Scott Olson/Getty Images

Não ajuda o facto de o governo Trump afirmar que a divulgação dos documentos está praticamente concluída, exceto por um pequeno número de documentos retidos como parte de um processo judicial. Ao mesmo tempo, o governo reconheceu ter revisto cerca de 6 milhões de documentos, apesar de ter divulgado apenas cerca de 3,5 milhões.

Grandes trechos censurados e problemas de formatação criaram ainda mais dúvidas, enquanto investigadores amadores e jornalistas tentam descobrir o significado de alguns dos documentos. Os legisladores, supervisionados por advogados do governo num ambiente rigorosamente controlado, têm analisado lentamente o conteúdo oculto sob as censuras.

Hillary Clinton alega encobrimento

Hillary Clinton vê um "encobrimento contínuo por parte do governo Trump" na divulgação lenta, desigual e com muitos trechos censurados dos arquivos Epstein, como declarou à BBC esta semana.

“Algo está a acontecer. Eles sabem disso. Eu sei disso”, disse Clinton ao argumentar que o depoimento dela e do seu marido, Bill Clinton, perante uma comissão do Congresso liderada por republicanos no final deste mês deve ser público e transparente. Os republicanos querem que o depoimento seja conduzido à porta fechada.

Clinton tem vindo a falar há décadas sobre os esforços republicanos para prejudicá-la e a Bill Clinton. Foi em janeiro de 1998, quando o escândalo de Monica Lewinsky estava em ebulição, que Hillary Clinton alegou uma “vasta conspiração da direita” empenhada em derrubá-los.

O regresso do “Pizzagate”

Clinton acredita profundamente que ela e Bill Clinton foram alvo de uma conspiração, mas outras teorias a envolvê-los são claramente absurdas. Em 2016, houve a disseminação de uma teoria da conspiração ridícula conhecida como “Pizzagate”, que afirmava que uma cabala de pedófilos controlava o governo e sacrificava crianças. A teoria circulou nos cantos obscuros da internet pouco antes da derrota eleitoral de Clinton para Donald Trump e acabou por levar um crente no Pizzagate a atacar uma pizzaria em Washington, D.C.

Era totalmente previsível que os arquivos de Epstein ressuscitassem a teoria do Pizzagate.

Um e-mail nos arquivos, não diretamente ligado a Epstein, é de um antigo assistente de Epstein e parece abordar uma festa de pizza de uma equipa de desporto juvenil. Está em consonância com vários outros e-mails que mencionam a equipa U9 Red. O termo U9 Red soará familiar para qualquer pessoa com um filho que jogue numa equipa desportiva de viagem, mas teóricos da conspiração online viram uma linguagem codificada do Pizzagate sobre o assassinato e abuso de crianças, para o qual não há nenhuma evidência.

Ainda não há nenhuma teoria da conspiração conhecida relacionada com as múltiplas menções à lasanha nos e-mails referentes a Epstein.

Empresa de fotos escolares na defensiva

Leon Black na Conferência Global do Instituto Milken em Beverly Hills, na Califórnia, a 1 de maio de 2018. foto Patrick T. Fallon/Bloomberg/Getty Images

A Lifetouch, empresa que tira e armazena fotos escolares, garante que não está nos arquivos.

Mas Leon Black, um dos principais benfeitores de Epstein, está. Os laços de Black com Epstein levaram-no a renunciar à sua empresa, a Apollo Capitol Management, em 2021. A Apollo é uma grande investidora da Shutterfly, empresa proprietária da Lifetouch, que fotografa milhões de crianças americanas todos os anos.

Não se trata exatamente de uma conexão direta, mas algumas pessoas nas redes sociais expressaram preocupação com o facto de pedófilos terem acesso às fotos da Lifetouch. A Associated Press e outros veículos noticiaram que distritos escolares no Texas e no Arizona cancelaram o dia da foto escolar ou encerraram as suas parcerias com a empresa.

A Lifetouch publicou um comunicado no seu site a afirmar que leva a privacidade dos alunos a sério e que não compartilha fotos com terceiros. A empresa também afirmou que a Apollo não tem qualquer participação nas suas atividades diárias.

"A Lifetouch não é citada nos arquivos de Epstein", escreveu o CEO da empresa, Ken Murphy. “Os documentos não contêm nenhuma alegação de que a própria Lifetouch estivesse envolvida ou que fotos de alunos tenham sido usadas em quaisquer atividades ilícitas.”

Nada disso significa que os pais não devam preocupar-se com a privacidade ou pedir à empresa que exclua a imagem dos seus filhos do banco de dados, se assim o desejarem. Mas é difícil encontrar qualquer ligação com Epstein.

Epstein não era jogador de Fortnite

A empresa proprietária do videojogo Fortnite emitiu um comunicado na X a tentar desmentir a teoria de que Epstein estaria vivo e a jogar recentemente na sua conta. Um nome de utilizador no Fortnite que coincidia com o nome de utilizador de Epstein no YouTube estava ativo após a morte dele.

Tudo não passou de uma "farsa", segundo o comunicado do Fortnite, que dizia em parte: "... um utilizador existente do Fortnite mudou o seu nome de utilizador de algo totalmente sem relação com littlestjeff1, após a revelação de littlestjeff1 como um nome no YouTube."

A empresa afirmou não ter registo de que o e-mail de Epstein estivesse associado a uma conta do Fortnite, mas desde a divulgação dos arquivos, "pessoas criaram contas no Fortnite com endereços de e-mail e nomes de utilizador semelhantes".