"É importante lembrar as vítimas": príncipe Eduardo fala sobre Epstein enquanto o irmão André enfrenta novas acusações

Bruno Miranda Lencastre
Há 19 min
Príncipe André (Associated Press)

Novas revelações que vieram a público voltam a implicar o irmão do rei de Inglaterra no escândalo

O príncipe Eduardo diz que é “importante lembrar” as vítimas de Jeffrey Epstein, num momento em que o seu irmão, o antigo príncipe André, enfrenta cada vez maior pressão para prestar depoimento no congresso norte-americano sobre as suas ligações ao criminoso sexual.

Os comentários do príncipe vieram ainda no mesmo dia em que Peter Mandelson, um antigo membro do governo britânico, anunciou que vai abandonar o parlamento depois de os novos documentos mostrarem que partilhou emails confidenciais com Epstein.

As palavras de Eduardo ecoaram as do primeiro-ministro britânico, para quem as vítimas têm de vir primeiro: “Qualquer pessoa que tenha informações deve estar preparada para as partilhar da forma que lhe for pedida. Não se pode estar do lado das vítimas se não se estiver preparado para fazer isso”.

André Mountbatten-Windsor - como passou a ser conhecido depois de perder os títulos reais no ano passado - foi convocado em novembro para depor no congresso a propósito de uma investigação sobre Epstein. Na altura, o agora antigo príncipe, que continua a negar todas as acusações, não respondeu.

Agora, mais de três milhões de documentos relacionados com o multi-milionário norte-americano foram tornados públicos, incluindo fotografias de André com Epstein, e imagens que parecem mostrar o então príncipe ajoelhado por cima de uma mulher deitada no chão.

Os ficheiros mostram ainda várias tentativas por parte das autoridades norte-americanas para que André ajudasse nas investigações sobre Epstein. Sarah Ferguson, a ex-mulher do antigo príncipe, também aparece nos documentos.

Mas os ficheiros são apenas parte do problema. Uma segunda mulher alega que Epstein a levou de avião ao Reino Unido para um encontro sexual com André em 2010.

O advogado da mulher, Brad Edwards, já representou mais de 200 alegadas vítimas de Epstein, e não é a primeira vez que processa André: já o fez antes em nome de Virginia Giuffre, a mulher que alegou ter sido obrigada a ter relações sexuais com o irmão do rei Carlos III em 2001, quando tinha apenas 17 anos. Giuffre chegou a acordo com André em 2022 por cerca de 12 milhões de libras. No ano passado, morreu por suicídio.

Temas: Jeffrey Epstein Príncipe André Príncipe Eduardo

Europa

"É importante lembrar as vítimas": príncipe Eduardo fala sobre Epstein enquanto o irmão André enfrenta novas acusações

Há 19 min

Há uma guerra aberta entre o homem mais rico do mundo e o primeiro-ministro de Espanha

Há 1h e 19min

A Ucrânia tem um novo objetivo: matar 50 mil russos por mês. Só que para isso enfrenta vários problemas

Há 1h e 51min

"Vamos protegê-los do faroeste digital". Mesmo aqui ao lado também vão proibir as redes sociais para menores de 16 anos

Há 3h e 1min
Mais Europa

Mais Lidas

O homem mais rico do mundo tomou uma posição para garantir que a "espinha dorsal" da Ucrânia não cai nas mãos da Rússia

Ontem às 23:05

Há uma nova depressão a caminho de Portugal e chega já esta terça-feira. Leonardo traz muita chuva, vento e não só

Ontem às 20:05

Vem aí uma "situação meteorológica muito complexa": chuva chega em força ainda hoje e fica até ao fim de semana

Há 3h e 5min

Tekever mobiliza drones, um 'cérebro digital' e mais de 100 voluntários para mapear estragos da Kristin em Leiria

Ontem às 15:17

Nas margens do Mondego, teme-se pela vida. "O meu filho pede-me para não o deixar morrer a dormir"

1 fev, 19:42

Um pedreiro aposentado foi onde mais ninguém foi. Carlos impediu duas aldeias de "ficarem encurraladas" na tempestade

31 jan, 22:00

Depois da tempestade, os roubos. Como "índios e cowboys", estes vizinhos juntaram-se para proteger os geradores que dão energia à sua cidade

Hoje às 08:00

"Isto nunca é completamente evitável" mas havia uma solução que podia ter mitigado os efeitos da tempestade. Só há um problema: é muito mais cara

Hoje às 09:00

Marcelo viajou para a Índia para cumprir um sonho. Vera foi reencontrar-se. Meses depois, um encontro no Gerês mudou tudo

1 fev, 08:30

Presidente da Proteção Civil diz que mecanismo europeu não serve "para pedir telhas nem lonas" e que "não se justifica" pedir ajuda à UE

Ontem às 16:19

Tracking poll, dia 7, 2.ª volta: Seguro cai, indecisos sobem. Brancos e nulos disparam para quase 10%, o que pode beneficiar Ventura

Ontem às 20:38

"Sobre-humano": Austin Applebee, 14 anos, nadou quatro quilómetros e correu mais dois para salvar a família à deriva no mar

Hoje às 15:56