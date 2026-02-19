A história de André, ex-príncipe, há uma década ligado ao caso Epstein

Agencia EFE
Há 1h e 24min
André Mountbatten-Windsor (AP)

Rei de Inglaterra já se demarcou de André. E demonstrou disponibilidade para colaborar com investigações

André Mountbatten-Windsor, detido esta quinta-feira em Londres, foi destituído dos seus títulos nobiliárquicos, incluindo o de príncipe, em novembro passado pelo seu irmão, o rei Carlos III, após novas revelações sobre as suas ligações ao caso Epstein.

Foi apenas há alguns dias, logo após a publicação de novas revelações sobre o escândalo, que o rei expressou a sua disponibilidade para colaborar na investigação a André, caso a polícia o solicitasse.

As primeiras revelações sobre o alegado abuso de menores cometido pelo ex-príncipe surgiram em 2015, quando a norte-americana Virginia Giuffre denunciou num tribunal da Flórida que foi forçada a manter relações sexuais com ele quando era menor, dentro de uma rede dirigida pelo falecido pedófilo milionário norte-americano Jeffrey Epstein.

O escândalo voltou à atualidade em 2019 e, após a prisão do magnata e seu subsequente suposto suicídio, André anunciou sua retirada da vida pública em novembro daquele ano.

Mas o caso continuou e, em 2021, Giuffre entrou com uma ação contra ele, alegando que André abusou dela quando era menor de idade.

André Mountbatten-Windsor, nascido em Londres, em 19 de fevereiro de 1960, é o terceiro filho da rainha Isabel II e do duque de Edimburgo.

Em 1983, combateu na Guerra das Malvinas como piloto de um helicóptero naval a bordo do “Invencible” e foi condecorado com a medalha da Ordem da Rainha Vitória por salvar a vida de vários marinheiros.

Após mais de vinte anos de serviço, em 2001 ele deixou a carreira militar, onde alcançou o posto de tenente-comandante.

Em 2001, foi nomeado representante especial do departamento de Comércio Britânico Internacional (BTI), organização governamental encarregada de promover o comércio e o investimento britânico no exterior.

Foi presidente da Associação Inglesa de Futebol de 2000 a 2006, quando foi substituído por seu sobrinho, o príncipe William.

Em 1985, conheceu a aristocrata Sarah Ferguson e, em 23 de julho de 1986, casaram-se na Abadia de Westminster.

Após o casamento, foi nomeado duque de York e, em 1987, assumiu o seu lugar como membro da Câmara dos Lordes. Também foi investido como conde de Inverness com caráter hereditário, na mesma época.

A 8 de agosto de 1988 nasceu a sua filha Beatrice e a 23 de março de 1990 a princesa Eugenie.

A 19 de março de 1992, após seis anos de casamento e vários escândalos amorosos, o casal anunciou a sua separação e, em 1996, o divórcio foi oficializado. 

