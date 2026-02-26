Vai ser histórico: Hillary e Bill Clinton vão dar depoimentos sobre Epstein - "e os republicanos continuam obcecados em prender Hillary"

Há 36 min

ANÁLISE || Mas Hillary Clinton diz que nunca conheceu Epstein. E isso é algo que Bill não pode dizer

Como Bill e Hillary Clinton se prepararam para os seus depoimentos históricos sobre Jeffrey Epstein

por Jeff Zeleny, Annie Grayer e MJ Lee, CNN

Washington — Vinte e cinco anos depois de terem deixado a Casa Branca, Bill e Hillary Clinton estão a poucas horas de mais um confronto legal com os republicanos da Câmara dos Representantes, enquanto se preparam para depor no âmbito de uma investigação do Congresso sobre o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein.

Para os Clinton, os depoimentos desta semana representam uma reviravolta surpreendente. Depois de meses a lutar vigorosamente para evitar depor, no que denunciaram como uma conspiração republicana contra eles, concordaram em cooperar apenas quando a Câmara se preparava para uma votação bipartidária para considerá-los culpados de desrespeito criminal ao Congresso.

Espera-se que os Clinton estejam acompanhados dos seus advogados, David Kendall e Cheryl Mills, que têm trabalhado minuciosamente nos detalhes das áreas que poderão ser abordadas durante o interrogatório. Não está claro quem mais da equipa Clinton vai acompanhá-los nos seus respetivos depoimentos.

Os depoimentos estão agendados para decorrer em Chappaqua, Nova Iorque, onde os Clinton residem. Hillary Clinton vai comparecer esta quinta-feira e Bill Clinton esta sexta. O local do depoimento foi negociado entre Kendall e o deputado James Comer, presidente do Comité de Supervisão da Câmara, na esperança de evitar a indignidade e o precedente que seria convocar um ex-presidente ao Capitólio para interrogatório.

“Ninguém está a acusar os Clinton de qualquer irregularidade”, garante Comer. “Simplesmente temos muitas perguntas.”

Para se prepararem, os Clinton têm estado rem reuniões — às vezes juntos, às vezes separadamente — para refrescar a memória sobre os anos passados com Epstein, mas principalmente para se defenderem e planearem estratégias contra possíveis interrogatórios hostis. Os republicanos tentaram apresentar os Clinton como um pacote, mas os seus depoimentos separados ressaltam as diferenças potencialmente enormes entre as informações que os dois poderiam oferecer à comissão.

Bill Clinton viajou no avião particular de Epstein pelo menos 16 vezes, segundo uma análise da CNN, e foi fotografado com mulheres num jacuzzi, como mostram arquivos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA. Também foi fotografado com Ghislaine Maxwell, ex-namorada de Epstein e cúmplice no tráfico de vítimas. Hillary Clinton garante que nunca conheceu Epstein.

Bill Clinton nunca foi acusado pelas autoridades policiais de qualquer irregularidade relacionada com Epstein, com um porta-voz a afirmar repetidamente que o ex-presidente rompeu a ligação com o caso antes de Epstein ter sido preso sob acusações federais em 2019 e que desconhecia a ocorrência de quaisquer crimes.

O ex-presidente e os seus advogados têm estado a preparar-se para a sessão desta sexta-feira com a expectativa de um longo dia de interrogatório, segundo uma fonte familiarizada com o processo, possivelmente ainda mais longo do que as cinco horas de depoimento de Les Wexner, associado de Epstein, na semana passada. Os depoimentos serão gravados em vídeo e a equipa republicana do comité pretende divulgar o vídeo poucos dias após a conclusão das entrevistas, adiantou uma fonte familiarizada com o assunto à CNN.

Os Clinton e os membros do Comité de Supervisão da Câmara chegaram a acordo quanto aos cinco tópicos a abordar nos depoimentos, diz uma pessoa familiarizada com o conteúdo do acordo à CNN. São eles:

alegada má gestão da investigação do governo federal sobre Epstein e Maxwell;

as circunstâncias e investigações subsequentes da morte de Epstein em 2019;

as formas como o governo federal poderia combater eficazmente as redes de tráfico sexual;

como Epstein e Maxwell procuraram obter favores para proteger as suas atividades ilegais;

e potenciais violações das regras de ética relacionadas com funcionários eleitos.

Sobreviventes de Epstein e os seus advogados disseram à CNN que acreditam ser importante que os Clinton – especialmente o ex-presidente – prestem depoimento. Em entrevistas, enfatizaram que a presença de um indivíduo nos arquivos de Epstein e a sua cooperação com o Congresso não indicam qualquer irregularidade.

Ainda assim, Bill Clinton deve partilhar com os legisladores tudo o que sabe sobre o passado de Epstein, afirmaram diversas sobreviventes e respetivos advogados.

“Ele tinha ligações a Epstein. Ele era o presidente do nosso país. Acho que as vítimas querem entender melhor essa ligação”, disse Jennifer Plotkin, advogada que representa várias sobreviventes dos crimes de Epstein, à CNN. “Ninguém deve estar acima da lei. Se alguém recebe uma intimação válida, deve cumpri-la.”

Os porta-vozes dos Clinton não responderam aos pedidos de comentários feitos quarta-feira.

Bill Clinton, Ghislaine Maxwell e uma pessoa não identificada, cujo rosto foi ocultado, aparecem nesta foto sem data divulgada a 19 de dezembro de 2025 pelo Departamento de Justiça como parte dos Arquivos Epstein. foto Departamento de Justiça

Um clima político diferente

O simples facto de os Clinton terem depoimentos agendados é um lembrete recente de como a saga Epstein é diferente de qualquer escândalo da era Clinton.

A princípio, a troca de informações entre os advogados de Clinton e o comité ocorreu nos bastidores, por meio de e-mails, cartas e telefonemas. Os Clinton queriam ser tratados como outras testemunhas na investigação, que puderam renunciar às intimações para depoimento presencial em troca de declarações escritas sob juramento.

Os republicanos não aceitaram isso, o que os democratas alegaram ser uma manobra política.

Os Clinton eventualmente tentaram lançar uma campanha contundente contra Comer, enviando mensagens do gabinete oficial do ex-presidente a atacar o presidente republicano do comité. Eles viam a tentativa de obter os seus depoimentos como parte de um esforço partidário para desviar o foco da investigação de Epstein do presidente Donald Trump.

"Embora a prática leve à perfeição, Jim Comer não consegue nem mentir como deve ser", dizia um e-mail enviado por Clinton. "Liguem para o escritório de Jim Comer e perguntem porque é que as audiências sobre Epstein estão a ser mantidas em segredo do público."

O que a liderança democrata na Câmara não esperava era que alguns dos seus próprios membros se juntassem aos republicanos para tentar responsabilizar os Clinton por desacato.

O clima político atual é muito diferente de qualquer uma das outras batalhas judiciais épicas dos Clinton contra o Partido Republicano: o impeachment de Bill Clinton pelas suas declarações sobre o seu relacionamento com uma estagiária da Casa Branca, a investigação do ataque de 2012 à missão diplomática dos EUA em Benghazi, na Líbia, ou a investigação sobre Hillary Clinton ter conduzido assuntos do Departamento de Estado usando um servidor de e-mail privado.

Hoje, as vítimas de Epstein têm muito mais influência sobre muitos legisladores democratas do que um sentimento de lealdade para com os Clinton.

"As sobreviventes merecem transparência e justiça", disse a deputada democrata Rashida Tlaib à CNN. "Devemos responsabilizar por desacato qualquer pessoa ligada a Epstein que se recuse a fornecer-nos informações, independentemente do partido político."

Mais de 40 deputados democratas atuais nasceram em 1980 ou depois, o que lhes proporciona memórias diferentes da presidência de Bill Clinton em comparação com os líderes do partido que estavam em Washington quando ele pôs fim a 12 anos de controlo republicano da Casa Branca.

Até mesmo alguns aliados leais reconhecem que foi um erro de cálculo dos Clinton encararem isso como apenas mais uma luta com os republicanos.

"Em retrospetiva, este não era o momento para uma campanha de terra queimada contra os republicanos", diz à CNN um assessor de longa data dos Clinton, falando sob condição de anonimato para evitar desentendimentos com o ex-presidente e a ex-primeira-dama. "A antiga equipa não percebeu quanto as coisas mudaram."

Líderes democratas na Câmara incentivaram os seus membros a votar contra a iniciativa, pois os Clinton ainda estavam a negociar com o comité, segundo fontes da CNN à data. Esses mesmos líderes argumentaram que os republicanos estavam a visar os Clinton para desviar as atenções da demora do Departamento de Justiça em divulgar os arquivos de Epstein. A ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, repreendeu os membros democratas em privado por votarem a favor da declaração de desacato contra os Clinton.

Nove membros democratas do Comité de Supervisão ainda se juntaram aos republicanos para apoiar a declaração de desacato contra o ex-presidente. Três democratas votaram a favor da declaração de desacato contra Hillary Clinton.

Aqueles que votaram com os republicanos argumentaram que queriam preservar o poder de uma intimação do Congresso e demonstrar coerência em relação às vítimas de Epstein, que exigiam que o Congresso responsabilize os envolvidos, independentemente do seu partido.

"Foi muito difícil", lembra a deputada Yassamin Ansari, democrata do Comité de Supervisão que não se posicionou firmemente ao votar "presente", sobre as discussões que os democratas estavam a ter naquela altura.

Ansari, de 33 anos, nasceu em 1992, ano em que Bill Clinton foi eleito presidente pela primeira vez, e lembra-se de ter crescido a ouvir a história de Epstein.

"Acho que entendi os diferentes lados da questão a esse respeito", diz.

Como os dois lados veem os depoimentos desta semana

Mesmo antes da votação sobre o desacato, ambos os lados tentaram várias alternativas. Comer adiou as datas dos depoimentos enquanto os dois lados continuavam a negociar. Os Clinton propuseram entrevistas voluntárias em Nova Iorque, mas queriam ter controlo sobre o tema, a duração e quem poderia participar. Depois, pressionaram para que as entrevistas fossem realizadas em público.

“Cada pessoa tem de decidir quando já viu ou teve o suficiente e está pronta para lutar por este país, pelos seus princípios e o seu povo, independentemente das consequências. Para nós, agora é a hora”, escreveram os Clinton em janeiro, quando anunciaram que não compareceriam aos depoimentos presenciais agendados.

O presidente do comité, James Comer, ladeado por imagens do ex-presidente Bill Clinton, discursa durante uma audiência do Comité de Supervisão da Câmara dos Representantes no Centro de Visitantes do Capitólio em 21 de janeiro de 2026. foto Tom Williams/CQ Roll Call/AP/Arquivo

Contudo, Comer queria que os Clinton comparecessem sob as suas condições. Prosseguiu com o agendamento dos depoimentos e, como nenhum dos dois compareceu, decidiu convocar uma votação para acusar os Clinton por desacato criminal ao Congresso, o que marcou uma grande escalada na investigação bipartidária.

Pouco depois de os deputados aprovarem o processo de desacato contra os Clinton no comité, onde seguiria um caminho tranquilo até a aprovação final, os Clinton concordaram, à última hora, com os termos de depoimento definidos por Comer, e o processo de desacato foi cancelado.

"Os Clinton cederam completamente", disse Comer na altura.

O principal democrata da comissão, o deputado Robert Garcia, disse à CNN antes dos depoimentos que sempre quis ouvir os Clinton; era apenas uma questão de como obter o depoimento.

"Pelo que entendi, eles estão ansiosos por isso, querem realmente divulgar ao público as informações que possuem", diz Garcia. “E acho que muitas perguntas serão respondidas, mas também acredito que eles poderão esclarecer que informações possuíam e o que sabiam.”

Além de questionar Bill Clinton sobre as suas interações com Epstein, Garcia diz querer saber se Epstein tinha algum vínculo com serviços de informação estrangeiros ou ligações a governos estrangeiros.

“Acho que o ex-presidente é a pessoa mais indicada para partilhar essas informações”, adianta Garcia.

O deputado Robert Garcia, membro de topo do Comité de Supervisão da Câmara, discursa durante uma reunião para votar se os Clinton deviam ou não ser acusados de desacato ao Congresso, no Capitólio, em 21 de janeiro de 2026. foto Kevin Lamarque/Reuters/Arquivo

Os democratas, em geral, são mais céticos em relação ao depoimento de Hillary Clinton pelos republicanos, considerando que a ex-secretária de Estado afirmou nunca ter conhecido Epstein.

"O único motivo pelo qual ela está a ser interrogada é porque os republicanos continuam com a obsessão de a prender", diz à CNN o deputado democrata James Walkinshaw, da Virgínia, que integra o Comité de Supervisão. "É puramente político."

Apesar da alegria dos republicanos por terem conseguido os depoimentos dos Clinton, surgiu uma sensação de desconforto entre alguns apoiantes de Trump, que temem que um futuro Congresso controlado pelos democratas possa intimar Trump ou a sua família com mais facilidade.

O presidente demonstrou o seu próprio cansaço ao ser questionado sobre os Clinton no início deste mês.

"Detesto ver isso, de muitas maneiras", disse Trump a repórteres. "Detesto ver isso, mas olhem para mim, eles vieram atrás de mim."

Comer, contudo, afirma que os democratas tentarão convocar Trump para depor se recuperarem a maioria, independentemente das medidas que ele tomar.

“Eles vão atrás de Trump, quer ponhamos os Clinton a depor ou não”, sublinha Comer à CNN.

As sobreviventes disseram estar preocupadas com a possibilidade de os Clinton se recusarem a respeitar a intimação do Congresso e isso criar um precedente semelhante para outras pessoas convocadas a depor.

“Se eles saírem impunes, todos seguirão o exemplo”, destacou na altura a sobrevivente Sharlene Rochard à CNN.

Liz Stein, outra sobrevivente de Epstein, acrescentou que o interrogatório não deveria limitar-se aos Clinton.

“Porque é que o foco está apenas nos Clinton?”, questionou Stein. “Porque é que não estamos a concentrar-nos no conjunto mais amplo de pessoas de quem temos de obter informações?”

Ethan Cohen, da CNN, contribuiu para esta reportagem.