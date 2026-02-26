Fotos nuas e passaportes: há dezenas de imagens problemáticas nos arquivos de Epstein

Há 51 min

Análise da CNN revela vários erros e falhas

Durante quase um mês, o Departamento de Justiça (DOJ) dos Estados Unidos removeu não mais de uma dúzia de imagens entre todas aquelas dos arquivos de Epstein que deveriam ter sido censuradas, incluindo fotos de uma jovem a beijar Jeffrey Epstein na cara e dados pessoais, em passaportes e cartas de condução. É isso que revela uma nova análise da CNN.

A análise encontrou também mais de 100 fotos explícitas que o Departamento de Justiça publicou no mês passado, ainda que não tenham permanecido online por mais do que uma seman - o DOJ retirou-as rapidamente do site ou republicou-as com as devidas edições - e que mostram o que parecem ser adolescentes nus numa praia.

A CNN trabalhou com a Visual Layer, uma empresa de software israelita que usa inteligência artificial para analisar conjuntos maciços de imagens, para rever 100 mil fotografias que o DOJ divulgou relacionadas a Epstein, o criminoso sexual condenado, que entretanto morreu, que foi acusado de abusar de centenas de meninas. Essas imagens estavam entre milhões de páginas de documentos e vídeos divulgados pelo DOJ.

Estas descobertas anteriormente não relatadas aumentam a lista crescente de edições mal feitas nas divulgações do DOJ. Isso inclui vários vídeos que mostram os rostos de mulheres, documentos que nomeavam uma sobrevivente do abuso de Epstein, imagens a mostrar um agente secreto do FBI em ação e pelo menos um processo judicial com material sensível que poderia ser editado através dos comandos copiar e colar.

A CNN contatou o DOJ na segunda-feira sobre as imagens problemáticas que ainda estavam visíveis no site do governo. Após a consulta da CNN, o DOJ carregou novas versões destas imagens com edições adequadas, ocultando dados privados e rostos de mulheres e menores.

"A nossa equipa está a trabalhar sem parar para resolver quaisquer preocupações das vítimas, edições adicionais de informações de identificação pessoal, bem como quaisquer ficheiros que exijam edições adicionais ao abrigo da lei, para incluir imagens de natureza sexual", disse um porta-voz do DOJ à CNN, numa declaração na terça-feira.

A lei de transparência aprovada pelo Congresso no ano passado, que exige a divulgação dos ficheiros, estabelece que o DOJ pode reter ou editar imagens que retratem abuso sexual infantil ou qualquer material que possa levar a uma "invasão injustificada da privacidade pessoal", especialmente das vítimas.

Ao divulgar o último lote de ficheiros de Epstein em janeiro, o vice-procurador-geral Todd Blanche disse que houve "extensas edições em imagens e vídeos".

O responsável afirmou que o DOJ "redigiu todas as mulheres retratadas em qualquer imagem", exceto a cúmplice condenada de Epstein, Ghislaine Maxwell. Ele também disse que a sua equipa empreendeu esforços meticulosos para redigir "informações de identificação pessoal" dos documentos, bem como todas as "informações das vítimas" nos materiais.

O Departamento de Justiça publicou dezenas de imagens explícitas no seu site "Epstein files" em janeiro, incluindo estas selfies com nus. As imagens explícitas foram posteriormente retiradas pelo DOJ e algumas, como estas, foram reenviadas com as devidas edições (Departamento de Justiça)

"Foi muito fácil de encontrar"

A nova análise da CNN revelou quase 100 fotos explícitas de duas jovens de idade desconhecida a posar numa praia, que faziam parte da divulgação original dos arquivos Epstein pelo DOJ, mas foram removidas ou editadas pelo DOJ antes das investigações da CNN.

Havia também pelo menos uma foto não editada de Epstein com uma mulher nua, e há fotos de nudez do tipo selfie de pelo menos duas outras mulheres cujas idades são desconhecidas.

Há também fotos não sexuais, mas totalmente não editadas, de pelo menos três bebés ou crianças pequenas publicadas no site do DOJ, incluindo uma menina a beijar a face de Epstein. Especialistas afirmaram que a inclusão de fotos de menores é problemática.

Todas essas fotos não editadas ainda estavam no site do DOJ na segunda-feira, quando a CNN entrou em contacto para pedir comentários. O DOJ substituiu essas imagens na terça-feira por versões devidamente editadas que ocultavam os rostos das crianças.

A revisão da CNN também encontrou fotos de passaportes ou cartas de condução de pelo menos sete pessoas, mostrando endereços, datas de nascimento ou outras informações de identificação pessoal. Algumas dessas pessoas, mas não todas, eram associadas de Epstein que não foram acusadas de nenhum crime.

Algumas dessas imagens eram anexos em e-mails que Epstein enviou ou recebeu, que o DOJ publicou em massa no seu site, conforme exigido por lei. Depois de a CNN ter questionado sobre essas imagens na segunda-feira, o DOJ reenviou versões com os dados privados editados.

A análise também encontrou várias versões da mesma imagem no site do DOJ, mas com diferentes níveis de edição.

Por exemplo, há três versões da mesma imagem de um frasco de remédios cheio. Uma versão editou o nome do paciente, mas revelou o tipo de medicamento, um antidepressivo. Outra versão ocultou o tipo de medicamento, mas revelou o nome do paciente.

Havia também duas versões de uma foto de um bebé a tomar banho numa pia. Uma versão não tinha censura, enquanto a outra versão ocultava o rosto e o corpo do bebé. A versão sem censura foi retirada na terça-feira pelo DOJ.

A CNN usou a tecnologia da Visual Layer para encontrar itens não censurados que pesquisas mais simples na base de dados do Departamento de Justiça poderiam ter deixado passar. O fundador da empresa, Danny Bickson, disse que o site do Departamento de Justiça tem um "mecanismo de pesquisa básico" que pode encontrar texto nos e-mails e documentos judiciais de Epstein, "mas se alguém precisar de pesquisar uma imagem ou vídeo, é impossível".

Sendo assim, Bickson importou o conjunto de dados original completo do DOJ para a sua plataforma e "foi muito fácil encontrar, em poucos minutos, conteúdo problemático", explicou.

"Estamos habituados a analisar conjuntos de dados por motivos de segurança interna e segurança pública", afirmou Bickson. "Assim, imediatamente, procuramos informações pessoais, cartas de condução, passaportes, medicamentos, coisas assim, e também nudez, crianças e assim por diante. Eles são muito evidentes neste conjunto de dados."

Alguns dos ficheiros publicados no site do Departamento de Justiça sobre os ficheiros de Epstein incluíam passaportes e cartas de condução não censurados, revelando endereços e datas de nascimento. Esta carta de condução pertencente a um homem de Nova Iorque foi tornada pública sem qualquer censura, mas a CNN ocultou os dados privados da pessoa (Departamento de Justiça)

Riscos de revitimização

Uma sobrevivente, cujo nome não foi inicialmente censurado nas divulgações públicas, disse antes à CNN que a situação "dói no meu coração" e "assombra-me profundamente". E os seus defensores disseram que as imagens explícitas de mulheres e meninas incluídas nas divulgações do Departamento de Justiça quase certamente levarão a um novo trauma para algumas vítimas.

"A maioria das pessoas no mundo não verá isso, mas só porque foi retirado do site do DOJ, não significa que não existirá em outras partes da Internet", diz Lauren Frey, ex-funcionária do Departamento de Estado que trabalhou em programas de combate ao tráfico. "Infelizmente, há muita maldade por aí."

Embora o DOJ afirme ter agido rapidamente para retirar os materiais quando sinalizados, essas imagens ainda podem estar a circular na "dark web" ou entre comunidades online onde predadores partilham conteúdos de abuso sexual infantil, acrescenta Frey.

Especialistas médicos afirmaram que, para vítimas de abuso sexual, mesmo saber que essas imagens podem estar a circular pode desencadear uma reação entre pessoas com transtorno de stress pós-traumático.

“O cerne desse tipo de vitimização é a perda de autonomia”, explica Hanni Stoklosa, diretora médica da HEAL Trafficking, um grupo de saúde pública que apoia sobreviventes. “Portanto, divulgar essas imagens sem o consentimento delas é mais uma violação fundamental de seus limites. Isso pode reabrir feridas em alguém que, de outra forma, estaria estável.”

“Biologicamente, pode parecer que o abuso está acontecendo novamente”, acrescenta Stoklosa.

Renovado escrutínio do DOJ

A pressão pública aumentou constantemente no ano passado a favor de divulgações adicionais sobre Epstein. O presidente dos EUA, Donald Trump, fez inicialmente lobby contra um projeto de lei para divulgar os arquivos, mas cedeu após uma onda de apoio do Partido Republicano. A lei que o Congresso aprovou em novembro - com apoio bipartidário esmagador — exigia que o DOJ divulgasse todos os materiais relacionados a Epstein em sua posse dentro de 30 dias.

O DOJ começou a produzir documentos em dezembro e deu continuidade no mês passado com outra divulgação de mais de 3,5 milhões de arquivos. Blanche disse que a sua equipa cumpriu a lei e que esta foi a divulgação final esperada.

O cronograma acelerado forçou o DOJ a recrutar agentes do FBI e promotores de vários escritórios para trabalhar sem parar, incluindo feriados e fins de semana, para acelerar o processo de redação, assume Blanche.

"Trinta dias é um período curto", diz Kristina Rose, ex-diretora do Gabinete para Vítimas de Crimes do DOJ. "Qualquer pessoa que já teve de responder a um pedido de registos públicos ou precisou redigir informações sabe que é um processo muito detalhado que requer muito cuidado e treinamento sério."

Rose, que dirigiu o gabinete durante a administração Biden, diz que as vítimas de crimes têm o direito legal de "serem tratadas com dignidade e respeito pela sua privacidade" e que acredita que essas obrigações não foram cumpridas com os arquivos de Epstein.

Blanche e a procuradora-geral Pam Bondi enfrentaram um escrutínio bipartidário no Capitólio, por parte de legisladores insatisfeitos com as redações que protegeram possíveis co-conspiradores de Epstein e com a falha em redigir arquivos que expunham as vítimas.

"Dizer que isto foi negligente seria dar-lhes demasiado crédito", afirma Mimi Rocah, professora de direito e ex-procuradora distrital do condado de Westchester, Nova Iorque. "Não culpo os procuradores que lidaram com a revisão das edições. Isto estava fadado ao fracasso, devido à má gestão e liderança."

Imagem no topo: uma jovem beija Jeffrey Epstein na face numa foto sem data publicada no site do Departamento de Justiça. A CNN desfocou o rosto da jovem, mas uma versão não editada ficou no site do DOJ durante semanas. Foto: Departamento de Justiça