Hillary Clinton não se lembra de ter conhecido Epstein mas interagiu com Maxwell: tudo o que disse a ex-secretária de Estado

Há 36 min

Questionada sobre o envolvimento de Bill Clinton e em concreto sobre as imagens em que o marido aparece, a também antiga primeira-dama decidiu deixar a resposta para a audição desta sexta-feira

A ex-secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton enfrentou, com firmeza, os congressistas, que esta quinta-feira procuraram questioná-la sobre os laços passados ​​da sua família com Jeffrey Epstein. Insistiu que não tinha informações sobre as atividades criminosas do falecido criminoso sexual e criticou os republicanos pelo que chamou de falsa tentativa de transparência.

Num depoimento sob juramento perante a Comissão de Supervisão da Câmara, Clinton afirmou não se recordar de ter conhecido Epstein, não ter conhecimento dos seus crimes e ter interagido apenas algumas vezes com uma cúmplice condenada, Ghislaine Maxwell, de acordo com a sua declaração inicial e relatos de pessoas presentes na sala. Hillary Clinton e outros Democratas criticaram os Republicanos, questionando porque não interrogaram outras pessoas ligadas a Epstein, incluindo o presidente Donald Trump.

"Vocês não realizaram nenhuma audição pública, recusaram-se a permitir a presença da imprensa, incluindo hoje, apesar de terem defendido a necessidade de transparência em dezenas de ocasiões", disse Clinton na sua declaração inicial, feita à porta fechada, mas também divulgada publicamente.

O depoimento - que ocorreu em Nova Iorque, perto do local onde vive com o ex-presidente Bill Clinton - foi uma das inquirições de maior destaque até à data na investigação da comissão liderada pelos Republicanos sobre Epstein. Acontece depois de ambos os Clinton terem resistido veementemente a testemunhar no que denunciaram como uma conspiração Republicana contra o casal, mudando de ideias apenas quando confrontados com a possibilidade de serem considerados culpados de desacato criminal ao Congresso. Bill Clinton deverá testemunhar esta sexta-feira.

Às 12:00 locais, o depoimento já se tinha transformado numa acesa disputa partidária. Os procedimentos tiveram de ser brevemente interrompidos depois de o podcaster conservador Benny Johnson ter publicado uma fotografia da entrevista em curso na rede social X - o que os Democratas alegaram ser uma violação das regras da Câmara dos Representantes. A imagem, segundo Johnson, foi cedida pela deputada Republicana Lauren Boebert.

“Admirei o fato azul dela”, disse a congressista aos jornalistas durante um intervalo na sessão.

Em declarações aos jornalistas durante este intervalo, os Democratas criticaram duramente os Republicanos pelo episódio e pediram que os membros da imprensa tivessem permissão para entrar na sala de depoimentos.

“Estamos a assistir a um circo de horrores de testemunhos, onde os membros do Congresso e do Partido Republicano estão mais preocupados em tirar fotografias da secretária Clinton do que em descobrir a verdade e responsabilizar alguém”, disse a representante Democrata do Arizona, Yassamin Ansari.

O deputado Robert Garcia, principal Democrata na comissão, disse que Clinton estava a “cooperar totalmente com o depoimento e com a comissão, e a responder às perguntas de boa-fé e com total honestidade”. Recusou-se a dar detalhes, implorando aos Republicanos que divulgassem rapidamente o vídeo completo do depoimento.

Na sua declaração inicial, Clinton procurou deixar claro que não sabia nada sobre os crimes de Epstein.

"A Comissão justificou a intimação que me enviou partindo do pressuposto de que possuo informações sobre as investigações das atividades criminosas de Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell. Deixem-me ser o mais clara possível: não as possuo”, disse Clinton no seu depoimento preparado. “Não fazia ideia das suas atividades criminosas. Não me lembro de ter encontrado o senhor Epstein. Nunca voei no seu avião, nem visitei a sua ilha, as suas casas ou os seus escritórios. Não tenho nada a acrescentar a isso.”

Os Republicanos insistiram que o testemunho dos Clinton é vital para a investigação e referiram que nem Bill nem Hillary responderam a perguntas detalhadas sobre as suas ligações a Epstein.

“Trata-se de uma investigação bipartidária. O povo norte-americano tem muitas perguntas. Tanto quanto sei, os Clinton não responderam a quase nenhuma pergunta, se é que responderam a alguma, sobre o seu conhecimento ou envolvimento com Epstein e Maxwell”, disse o representante Republicano James Comer, do Kentucky, presidente da Comissão de Supervisão da Câmara.

A representante Republicana Nancy Mace, da Carolina do Sul, fez uma série de perguntas a Hillary Clinton sobre o marido, incluindo se a ex-primeira-dama tinha algum sentimento em relação a jovens mulheres que o massajavam, de acordo com uma fonte que assistiu ao depoimento. Clinton respondeu que não iria especular sobre acontecimentos em que não participou e que não estava ali para discutir sentimentos.

O presidente da Comissão de Supervisão da Câmara, James Comer, e membros Republicanos falam à imprensa no Chappaqua Performing Arts Center, em Chappaqua, Nova Iorque, a 26 de fevereiro de 2026 (David Dee Delgado/Getty Images)

Bill Clinton nunca foi acusado pelas autoridades de qualquer irregularidade relacionada com Epstein, e um porta-voz afirmou repetidamente que rompeu relações com Epstein antes da detenção deste último por acusações federais em 2019 e que desconhecia quaisquer crimes.

Uma análise da CNN mostrou que o antigo presidente viajou no avião privado de Epstein pelo menos 16 vezes e foi fotografado em arquivos do caso Epstein divulgados pelo Departamento de Justiça com mulheres num jacuzzi, bem como com Maxwell.

Hillary Clinton estava acompanhada esta quinta-feira pelos seus advogados, que tinham estado a trabalhar minuciosamente nos detalhes de quais os temas que poderiam ser abordados durante o interrogatório.

Até o local dos depoimentos, a cidade natal dos Clinton, Chappaqua, foi negociado entre o advogado de Clinton, David Kendall, e Comer, na esperança de evitar a indignidade e o precedente inédito de convocar um antigo presidente ao Capitólio para interrogatório.

A antiga primeira-dama chegou sem ser vista diretamente pelo grupo de repórteres que se aglomerava em frente ao Chappaqua Performing Arts Center. Mas as duas imagens de Clinton ladeada pelos seus advogados que surgiram nas redes sociais durante o processo paralisaram brevemente o depoimento, com os representantes Democratas a acusarem os seus colegas Republicanos de quebrarem as suas próprias regras.

Os Clinton e os membros da Comissão de Supervisão da Câmara concordaram com cinco áreas temáticas para os depoimentos, segundo informou uma pessoa familiarizada com o acordo à CNN. São elas:

alegada má gestão da investigação do governo federal a Epstein e Maxwell;

as circunstâncias e as investigações subsequentes da morte de Epstein em 2019;

as formas como o governo federal poderia combater eficazmente as redes de tráfico sexual;

como Epstein e Maxwell procuraram obter favores para proteger as suas atividades ilegais;

possíveis violações das regras de ética relacionadas com as autoridades eleitas.

Os sobreviventes dos abusos de Epstein e os seus advogados disseram à CNN que acreditam ser importante que os Clinton, e especialmente o antigo presidente, testemunhem. Em entrevistas, sublinharam que a presença de um indivíduo nos arquivos de Epstein e a sua cooperação com o Congresso não indicam irregularidades.

Jeff Zeleny, da CNN, contribuiu para esta reportagem