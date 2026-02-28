Bill Clinton sabe o que viu e fez quando esteve com Epstein: todas as explicações do antigo presidente dos EUA

Hoje às 00:00

Confrontado com fotografias que o colocam ao lado de mulheres, incluindo uma num jacuzzi, o antigo presidente dos Estados Unidos negou ter feito sexo com essas mulheres

Bill Clinton negou ter qualquer conhecimento dos crimes de Jeffrey Epstein durante o que descreveu como um "breve contacto" entre os dois, que foram discutidas esta sexta-feira em mais de seis horas de interrogatório por parte de legisladores que procuravam esclarecer os laços do antigo presidente com o falecido criminoso sexual condenado.

Repetidamente, os representantes mostraram a Clinton fotografias suas com mulheres, retiradas de materiais de Epstein recentemente divulgados pelo Departamento de Justiça, perguntando-lhe se tinha tido relações sexuais com elas. Em todas as ocasiões, negou, segundo duas fontes familiarizadas com o depoimento.

A dada altura, a comissão focou-se numa foto particularmente conhecida de Clinton num jacuzzi com uma mulher, cujo rosto foi ocultado. Clinton disse que não a conhecia e negou ter tido relações sexuais com ela, segundo as duas fontes.

Os parlamentares de ambos os partidos afirmaram que Clinton respondeu a todas as perguntas que lhe foram colocadas, e o antigo presidente negou veementemente qualquer irregularidade.

"Não fazia ideia dos crimes que Epstein estava a cometer", garantiu Clinton na sua declaração inicial perante a Comissão de Supervisão da Câmara dos Representantes, partilhada publicamente nas redes sociais. “Sei o que vi e, mais importante, o que não vi. Sei o que fiz e, mais importante, o que não fiz. Não vi nada e não fiz nada de errado.”

Mas o questionamento sobre as suas atividades sexuais salientou como os laços passados ​​de Clinton com Epstein passaram a assombrá-lo e à sua família.

O depoimento de Clinton encerrou dois dias de grande impacto na investigação a Epstein conduzida pelo painel liderado pelos Republicanos, após o depoimento sob juramento da sua mulher no dia anterior.

O casal levou alguns legisladores a viajar até Chappaqua, Nova Iorque, para evitar o espetáculo de um antigo presidente a prestar depoimento sob juramento em Washington. Mas o depoimento de Clinton à porta fechada não foi menos histórico. Tornou-se o primeiro antigo presidente a depor sob intimação perante uma comissão do Congresso, estabelecendo um novo precedente que pode ter amplas ramificações, incluindo para o presidente Donald Trump.

Os advogados dos Clinton e o painel liderado pelos Republicanos negociaram nos bastidores - através de trocas de e-mails, cartas e telefonemas - durante meses sobre os termos do interrogatório. Por fim, o casal só aceitou cumprir as intimações depois de a Câmara dos Representantes se ter encaminhado para uma votação bipartidária para os considerar culpados de desacato criminal ao Congresso por se recusarem a comparecer conforme o agendado.

“Penso que todos concordariam que ele tem sido muito cooperante e está a responder às perguntas de forma justa e da melhor forma possível. Não se coibiu de invocar a Quinta Emenda em nenhuma das perguntas”, disse o representante Robert Garcia, principal Democrata na Comissão de Supervisão, sobre Clinton.

O representante James Comer, presidente Republicano da Comissão, referiu que Clinton demonstrou “capacidades interpessoais típicas do sul” dos Estados Unidos.

“É uma pessoa encantadora, obviamente”, disse Comer.

Ao contrário da sua mulher, que testemunhou esta quinta-feira que nunca conheceu Epstein, Clinton tem um historial documentado de interações com ele e com Ghislaine Maxwell - que foi condenada em ligação com os crimes de Epstein.

O painel questionou a presença do nome de Clinton nos registos de voo do avião de Epstein e a presença do nome de Epstein nos registos de visitantes da Casa Branca de Clinton, segundo duas fontes familiarizadas com o depoimento, em declarações à CNN.

Clinton relatou espontaneamente aos investigadores da Câmara dos Representantes que Trump lhe contou, no início dos anos 2000, durante um torneio de golfe, que se tinha desentendido com Epstein por causa de um negócio imobiliário, segundo três fontes familiarizadas com o testemunho, em declarações à CNN.

Trump disse que já não era amigo de Epstein, recordou Clinton, de acordo com estas fontes. Foi o antigo presidente que se ofereceu para relatar esta conversa, disse uma das fontes.

Na sua declaração inicial, Clinton disse que "não importa quantas fotografias lhe mostrem", isso não mudaria a sua afirmação de que não viu nada de errado e não fez nada de errado.

Ao abordar as mais de uma dúzia de vezes em que viajou com a sua equipa no avião privado de Epstein entre 2001 e 2004, Clinton disse: “Como alguém que cresceu num lar com violência doméstica, eu não só não teria voado no seu avião se tivesse qualquer suspeita do que ele estava a fazer - eu próprio o teria denunciado e liderado o clamor por justiça pelos seus crimes, e não por acordos convenientes”.

O antigo presidente consta de um documento do FBI de 2025 que compilou uma lista de mais de uma dezena de alegações de agressão sexual, incluindo contra Trump, que parecem não ter sido verificadas.

Clinton nunca foi acusado pelas autoridades de qualquer irregularidade relacionada com Epstein. O seu porta-voz afirmou repetidamente que Clinton cortou relações com Epstein antes de o financeiro desonrado ter sido acusado de solicitar prostituição em 2006 e que não tinha conhecimento dos seus crimes. Clinton negou ainda ter visitado a ilha de Epstein.

Trump, da mesma forma, há muito que nega qualquer irregularidade relacionada com Epstein.

O presidente, falando aos jornalistas em Washington enquanto o depoimento de Clinton estava em curso, manifestou preocupação por vê-lo a ser interrogado por representantes num depoimento em tribunal.

"Não gosto de o ver a ser interrogado, mas, sabe, certamente atacaram-me muito mais do que isso", respondeu Trump. "Gosto dele e não gosto de o ver a ser questionado."

Clinton acabou por não se dirigir aos membros da imprensa reunidos à porta do Chappaqua Performing Arts Center, como Hillary Clinton fizera no dia anterior.