Há dezenas de registos do FBI em falta nos ficheiros de Epstein, incluindo entrevistas sobre acusação a Trump

Há 58 min

Uma revisão da CNN revela que dezenas de entrevistas de testemunhas do FBI no caso Jeffrey Epstein não estão presentes nos ficheiros divulgados pelo Departamento de Justiça. Entre os documentos em falta estão entrevistas relacionadas com uma mulher que acusou Donald Trump de agressão sexual

Dezenas de entrevistas de testemunhas do FBI relacionadas com a investigação a Jeffrey Epstein parecem estar em falta no enorme conjunto de ficheiros divulgados pelo Departamento de Justiça (DOJ) no mês passado, de acordo com uma revisão da CNN — incluindo três entrevistas relacionadas com uma mulher que acusou o Presidente Donald Trump de agressão sexual há várias décadas.

Um registo de provas fornecido aos advogados da associada de Epstein, Ghislaine Maxwell, inclui números de série de cerca de 325 registos de entrevistas de testemunhas do FBI — mas mais de 90 desses registos, mais de um quarto da lista, não parecem estar presentes no site do DOJ, segundo a revisão da CNN.

Entre os registos em falta estão três entrevistas relacionadas com uma mulher que contou aos agentes que Epstein a tinha abusado repetidamente desde aproximadamente os 13 anos de idade, e que também acusou Trump de agressão sexual.

Um legislador Democrata apontou na terça-feira para os documentos aparentemente em falta para questionar a extensão da divulgação do DOJ e se a administração Trump cumpriu a lei que obriga a agência a publicar os ficheiros relacionados com Epstein, o financista milionário que morreu numa prisão federal em 2019 enquanto enfrentava acusações de tráfico sexual.

“Temos uma sobrevivente que fez alegações sérias contra o presidente,” disse à CNN o deputado Robert Garcia, o Democrata principal no Comité de Supervisão da Câmara. “Mas existe uma série de documentos, que aparentemente seriam entrevistas conduzidas pelo FBI com a sobrevivente, que estão realmente em falta e às quais não temos acesso.”

Trump tem negado consistentemente qualquer irregularidade em relação a Epstein. Numa declaração, a Casa Branca classificou as alegações contra Trump como “falsas e sensacionalistas” e referiu uma declaração anterior do DOJ de que “alguns dos documentos contêm alegações falsas e sensacionalistas contra o Presidente Trump.”

Detalhes sobre os documentos em falta relacionados com a acusadora de Trump foram anteriormente reportados pela NPR e pelo jornalista independente Roger Sollenberger.

Um porta-voz do DOJ negou que algum registo de Epstein tenha sido apagado e enfatizou que o departamento estava a seguir a lei.

“Não apagámos nada, e como sempre dissemos, todos os documentos relevantes foram produzidos,” afirmou o porta-voz. Os documentos não incluídos na divulgação eram ou “duplicados, privilegiados ou parte de uma investigação federal em curso,” acrescentou. Não responderam a questões de seguimento sobre ficheiros específicos.

É possível que alguns dos documentos referidos nos registos de provas de Maxwell possam estar presentes noutro local nos ficheiros sem os números de série listados nos registos, ou com esses números de série censurados.

Muitos documentos também foram removidos e adicionados de volta ao site de ficheiros de Epstein do DOJ nas semanas desde a divulgação inicial. Na semana passada, a análise da CNN descobriu que cerca de uma dúzia de relatórios adicionais de entrevistas também estavam em falta, mas estavam disponíveis online na terça-feira à tarde. Um dos dois registos de provas esteve offline na semana passada, mas agora está acessível novamente. O porta-voz do DOJ disse que foi “temporariamente removido para censura de vítimas.”

Várias vítimas de Epstein disseram que procuraram no site do DOJ nas últimas semanas ficheiros que documentassem as suas próprias entrevistas com o FBI — apenas para não encontrarem nada.

“Todos nós temos procurado pelos nossos depoimentos como vítimas,” disse à CNN Jess Michaels, que foi agredida por Epstein quando tinha 22 anos, após a divulgação dos ficheiros. Os relatórios dos interrogatórios, fortemente censurados e omissos, sugerem que “este Departamento de Justiça está, na verdade, a enganar o país inteiro”, argumentou Michaels.

Enterrados nas mais de 3 milhões de páginas de ficheiros divulgadas pelo DOJ, encontra-se um conjunto de documentos que os procuradores federais forneceram aos advogados de Maxwell antes do seu julgamento por tráfico sexual em 2021.

Esses registos incluem centenas de memorandos do FBI conhecidos como ficheiros “302” que documentam entrevistas, bem como outros materiais relacionados com dezenas de testemunhas, algumas das quais depuseram no julgamento, segundo dois registos de provas incluídos na divulgação do DOJ.

Especialistas mostraram-se preocupados com os 302 aparentemente em falta porque são essenciais para compreender a investigação do FBI de vários anos sobre Epstein e Maxwell. Tipicamente, os 302 descrevem o que uma pessoa entrevistada disse aos agentes, mas não incluem outras informações de corroboramento ou opiniões dos agentes.

“É o tijolo mais básico e importante da investigação,” disse Andrew McCabe, antigo vice-diretor do FBI e colaborador da CNN.

Detalhes sobre a maioria dos documentos 302 em falta, incluindo a identidade das pessoas entrevistadas, estão amplamente censurados nos registos de provas. Mas alguns dos registos de entrevistas em falta parecem estar relacionados com uma testemunha que acusou Trump de agressão sexual.

A mulher ligou primeiro para uma linha direta do FBI e relatou que tinha sido vítima de Epstein a 10 de julho de 2019, poucos dias após a sua prisão, segundo os ficheiros do caso.

Agentes do FBI entrevistaram-na no escritório do seu advogado duas semanas depois, de acordo com um documento 302 que descreve o que ela disse na entrevista. A mulher contou aos agentes que Epstein a tinha abusado repetidamente numa casa em que estava em Carolina do Sul depois de responder a um anúncio de serviços de babysitting. O abuso começou quando ela tinha aproximadamente 13 anos, disse a mulher.

Em determinado momento da entrevista, quando a mulher mostrou aos agentes uma foto conhecida de Trump e Epstein juntos, que lhe tinha sido enviada por uma amiga, o seu advogado disse que ela estava “preocupada em implicar indivíduos adicionais, e especificamente quaisquer conhecidos, devido ao medo de retaliação,” segundo o documento.

O registo de provas de Maxwell nota três documentos 302 adicionais datados de agosto e outubro de 2019 relacionados com a mesma vítima, bem como três outros conjuntos de “notas de entrevista.” Nenhum deles parece estar presente nos ficheiros divulgados pelo DOJ, embora existam cópias de várias fotos que ela forneceu ao FBI, bem como registos de correspondência com o seu advogado.

Garcia, o congressista Democrata, disse que, com base nos ficheiros não censurados que analisou, a mesma mulher “fez alegações sérias contra o presidente.”

Alguns ficheiros censurados parecem dar mais detalhes sobre a alegação. Uma apresentação do FBI preparada em 2025 listando “nomes proeminentes” relacionados com Epstein inclui a alegação de uma mulher redigida de que Trump a forçou a realizar sexo oral e bateu-lhe na cabeça após Epstein os ter apresentado. O alegado ataque ocorreu entre 1983 e 1985.

Outro ficheiro indicava que a acusadora de Trump tinha ligação a Carolina do Sul, e que a pista foi enviada para um escritório do FBI para realizar uma entrevista.

Um processo judicial contra a herança de Epstein também inclui uma vítima com detalhes biográficos que coincidem com as alegações feitas pela mulher na entrevista do FBI. Uma das requerentes do caso, identificada como “Jane Doe 4,” descreve Epstein a abusar dela na Carolina do Sul depois de ela oferecer serviços de babysitting. Os advogados da mulher escreveram que Epstein a levou para Nova Iorque três ou quatro vezes e “levou Jane Doe 4 para encontros íntimos com outros homens proeminentes e ricos” que a agrediram sexualmente.

Um desses “homens proeminentes” forçou-a a realizar sexo oral, bateu-lhe na cara e violou-a, alegava o processo. A secção do processo sobre Jane Doe 4 não nomeia o homem nem outros que alegadamente a abusaram.

A mulher foi “considerada inelegível para receber compensação” pelo Programa de Compensação às Vítimas de Epstein, um sistema criado para rever de forma independente as reclamações das vítimas, segundo um registo judicial de maio de 2021. Não está claro porque foi considerada inelegível. Ela retirou voluntariamente o seu processo em dezembro de 2021, e o seu advogado disse ao jornal The Post and Courier no mês passado que recebeu um acordo financeiro da herança. O seu advogado recusou-se a comentar à CNN na terça-feira.

Não é claro o que aconteceu com a investigação do FBI sobre as alegações da mulher. Um e-mail enviado entre agentes do FBI no verão passado e incluído nos ficheiros nota que “uma vítima identificada alegou abuso por Trump, mas acabou por se recusar a cooperar,” embora não especifique se se trata da mesma pessoa que Jane Doe 4.

Pelo menos uma vítima de Epstein queixou-se ao tribunal de que o DOJ não cumpriu a transparência e responsabilidade totais na divulgação dos ficheiros.

A vítima, Haley Robson, escreveu no mês passado a um juiz federal questionando porque é que os relatórios de entrevistas de vítimas e outros documentos não foram publicados com os nomes das vítimas censurados.

“Como sobreviventes, esta falha não é meramente processual — é profundamente pessoal,” escreveu Robson na sua carta ao tribunal. “O incumprimento contínuo perpetua o mesmo segredo que permitiu que estes crimes continuassem impunes durante anos.”

Katelyn Polantz, Hannah Rabinowitz, Lauren Fox, Jeremy Herb e Casey Gannon da CNN contribuíram para esta reportagem.