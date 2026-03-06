Novos documentos do FBI revelados no caso Epstein incluem alegações contra Donald Trump

Há 1h e 50min

As entrevistas incluem o relato de uma mulher que afirma ter sido abusada por Epstein quando era menor e que também acusou Trump de agressão sexual. A Casa Branca rejeitou as acusações, classificando-as como infundadas

O Departamento de Justiça publicou online três memorandos do FBI que descrevem entrevistas relacionadas com alegações não verificadas de agressão sexual contra o Presidente Donald Trump que tinham estado em falta no enorme conjunto de ficheiros de Epstein divulgados pelo Departamento de Justiça.

Uma análise da CNN descobriu que dezenas de entrevistas a testemunhas estavam em falta no arquivo online de provas relacionadas com a investigação a Jeffrey Epstein, todas elas registadas em memorandos conhecidos como “302”, que descrevem o que um entrevistado disse aos agentes do FBI. Os 302 não incluem outras informações corroborativas nem opiniões dos agentes.

Entre os registos em falta estavam três memorandos sobre entrevistas com uma mulher que disse aos agentes que Epstein a tinha abusado repetidamente física e sexualmente há décadas, começando quando ela tinha cerca de 13 anos, e que também acusou Trump de a ter agredido sexualmente.

Trump negou consistentemente qualquer irregularidade em ligação com Epstein. Numa declaração na quinta-feira, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, descreveu as alegações provenientes das entrevistas do FBI como “acusações completamente infundadas, apoiadas por zero provas credíveis”. Também questionou a credibilidade da acusadora, cujo nome está ocultado nos ficheiros, apontando para o seu registo criminal.

“A total falta de fundamento destas acusações também é apoiada pelo facto óbvio de que o departamento de justiça de Joe Biden sabia delas há quatro anos e não fez nada com elas — porque sabiam que o Presidente Trump não fez absolutamente nada de errado”, acrescentou Leavitt.

Agentes do FBI conduziram quatro entrevistas com a mulher, mas apenas um memorando que registava uma entrevista em julho de 2019 estava disponível na base de dados do Departamento de Justiça que foi tornada pública no início deste ano. Nessa entrevista, a mulher alegou que foi repetidamente abusada por Epstein quando era menor e vivia na Carolina do Sul. Nessa entrevista não fez quaisquer alegações sobre Trump.

Novas entrevistas do FBI divulgadas

Os ficheiros agora divulgados cobrem três entrevistas adicionais conduzidas com a mulher em agosto e outubro de 2019.

Na segunda entrevista, a mulher descreveu abusos adicionais por parte de Epstein e de vários dos seus associados masculinos. Disse que Epstein “a conduziu de carro e/ou a levou de avião para Nova Iorque ou Nova Jérsia” em algum momento quando tinha entre 13 e 15 anos, e que foi levada para um “edifício muito alto”. Foi aí que disse que Epstein a apresentou a Trump.

Trump pediu a todos que saíssem da sala onde se encontraram e “mencionou algo no sentido de ‘Deixa-me ensinar-te como as meninas pequenas devem ser’”, de acordo com a descrição dos comentários da mulher na entrevista. Em seguida abriu o fecho das calças e colocou a cabeça dela “em direção ao seu pénis”, disse ela aos agentes.

A mulher disse aos agentes que mordeu Trump, que depois lhe bateu e disse “palavras no sentido de ‘tirem esta pequena cabra daqui para fora’”.

Mais tarde na entrevista, a mulher disse aos agentes que ouviu Trump e Epstein a falar sobre Epstein chantagear pessoas e também ouviu Trump “falar sobre lavar dinheiro através de casinos”.

Na terceira entrevista do FBI com a mulher, cerca de três semanas depois, os agentes escreveram que ela descreveu ter recebido chamadas telefónicas ameaçadoras que disse acreditar estarem relacionadas com Epstein ou Trump, bem como vários incidentes em que quase foi “empurrada para fora da estrada” por outros carros.

Durante a quarta entrevista — cerca de dois meses depois do seu último encontro com agentes do FBI — a mulher não tinha um advogado presente, ao contrário das reuniões anteriores. Disse aos agentes das autoridades que se sentia desconfortável em ser gravada e perguntou-lhes “qual é o objetivo?” de apresentar alegações depois de o prazo de prescrição provavelmente já ter passado, escreveram os agentes.

O memorando assinala que os agentes a encorajaram “a ir para casa e a tirar o tempo que precisasse para pensar em voltar a falar com os agentes”.

Não é claro o que aconteceu à investigação do FBI sobre as alegações da mulher. Um e-mail enviado entre agentes do FBI no verão passado e incluído nos ficheiros do Departamento de Justiça refere que “uma vítima identificada alegou abuso por Trump mas acabou por recusar cooperar”, embora não especifique se se trata da mesma pessoa que a acusadora.

Um processo judicial contra o património de Epstein inclui uma vítima que fez alegações sobre o financeiro — de que ele a tinha abusado na Carolina do Sul e a tinha levado para encontros em Nova Iorque com “homens proeminentes e ricos” — que correspondiam a algumas das alegações feitas pela mulher nas entrevistas ao FBI. Ela não nomeia Trump no processo.

Essa vítima, identificada como “Jane Doe 4”, foi “considerada inelegível para receber compensação” pelo Programa de Compensação das Vítimas de Epstein, um sistema criado para rever de forma independente as alegações das vítimas, de acordo com um registo judicial de maio de 2021. Não é claro por que razão foi considerada inelegível.

A mulher retirou voluntariamente o processo em dezembro de 2021, e o seu advogado disse ao jornal The Post and Courier em janeiro que ela recebeu um acordo financeiro do património. O advogado recusou comentar à CNN na semana passada.

O Departamento de Justiça não explicou por que razão as descrições das entrevistas de testemunhas relacionadas com Trump não foram divulgadas, mas disse numa declaração na semana passada que tinha iniciado uma revisão para verificar se algum documento tinha sido “incorretamente classificado no processo de revisão”. Se isso aconteceu, o departamento disse que os iria divulgar, refere a declaração.

Nos termos da lei, o Departamento de Justiça pode reter ficheiros que sejam duplicados, privilegiados ou parte de uma investigação federal em curso.

Problemas com o processo de ocultação de informação

O departamento tem sido fortemente criticado pelo seu processo de ocultação de informação, tendo sido obrigado repetidamente a retirar documentos, editar ocultações e republicá-los. Entre os problemas mais graves relatados estavam vítimas cujas identidades, ou fotografias, foram tornadas públicas sem o seu conhecimento.

O Departamento de Justiça também voltou a publicar imagens na biblioteca de ficheiros de Epstein na quarta-feira que tinham sido temporariamente retiradas depois de terem sido sinalizadas por possível nudez.

Ainda restam vários milhares de imagens por voltar a publicar, disse um responsável do departamento à CNN, o que também será feito na quinta-feira.

Três meses após a sua divulgação, funcionários do Departamento de Justiça continuam a passar várias horas por semana a trabalhar nos ficheiros, corrigindo erros de ocultação e de publicação, disse um alto responsável do Departamento de Justiça à CNN. Cerca de 1% dos 3 milhões de documentos tinham problemas com ocultações, disse o responsável.

“Normalmente na vida, acertar 99% das coisas é bastante bom, mas isso ainda é um grande número de erros”, referiu a pessoa.

Sem investigação ativa nos EUA sobre pessoas ligadas a Epstein

O Departamento de Justiça não está atualmente a investigar qualquer indivíduo ligado a Jeffrey Epstein, confirmou na quinta-feira um alto responsável do Departamento de Justiça.

Neste momento, sem qualquer nova informação, o responsável não espera que alguém venha a ser acusado em ligação com Epstein.

Trump tinha anteriormente ordenado ao departamento que abrisse uma investigação sobre as ligações de Epstein a democratas proeminentes. Essa investigação foi aberta, sob o procurador federal de Manhattan Jay Clayton, mas não resultou em novos casos.

Isabelle Khurshudyan e Samatha Waldenberg contribuíram para esta reportagem.