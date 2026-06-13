"Ela é um presente": Como Epstein explorou as suas ligações ao mundo da moda para chegar a jovens modelos

Há 24 min

Os ficheiros do Departamento de Justiça dos EUA revelam novos detalhes sobre a forma como Jeffrey Epstein cultivou relações com figuras da indústria da moda para ganhar acesso a jovens modelos estrangeiras, usando contactos, dinheiro e promessas de carreira enquanto várias vítimas alegam ter sido abusadas. Apesar da condenação de Epstein em 2008, vários profissionais continuaram a manter ligações com ele, enquanto investigações atuais procuram apurar até que ponto o setor facilitou ou ignorou esses abusos

E-mail após e-mail, olheiros de modelos na procura global por talento partilhavam atualizações com um destinatário inesperado: Jeffrey Epstein, um criminoso sexual condenado sem qualquer função oficial na indústria.

Um olheiro gabou-se de uma candidata a modelo como uma “rapariga francesa gira” que estaria “feliz por te conhecer”, e descreveu como um grupo de potenciais modelos de 16 e 17 anos da Escandinávia “estará pronto para o próximo ano”. Outro recrutador destacou uma russa de 19 anos que estava “pronta para viajar”, enquanto outro elogiou uma jovem modelo como a “melhor rapariga”.

“Ela é um presente que eu tinha planeado dar-te”, escreveu o recrutador.

Excerto de um e-mail que Epstein recebeu de um recrutador. (Departamento de Justiça dos EUA)

Esses profissionais estavam longe de ser os únicos a acolher o desonrado financista.

Uma revisão da CNN ao conjunto de ficheiros divulgados pelo Departamento de Justiça revela novos detalhes sobre a profundidade dos laços entre Epstein e intervenientes da indústria da moda, incluindo executivos de agências, administradores e recrutadores.

Os registos ilustram uma relação simbiótica entre o criminoso sexual e alguns elementos da indústria global, com Epstein a fornecer dinheiro, contactos profissionais e ajuda com vistos para os EUA, enquanto profissionais da moda lhe davam acesso a mulheres jovens estrangeiras - muitas das quais afirmam agora ter sido sexualmente abusadas por ele.

Mesmo após a condenação por crimes sexuais de Epstein em 2008, pessoas ligadas ao setor da moda continuaram a procurar lançar projetos com ele, convidaram-no para eventos de moda e permitiram que ele se associasse às suas empresas, dando a Epstein a aura de um executivo capaz de decidir o destino das carreiras das modelos que explorava.

A CNN analisou e-mails que mostram que pelo menos seis figuras da indústria tentaram repetidamente ligar o criminoso sexual registado a modelos jovens. Enquanto algumas mensagens continham referências sexuais, outras pareciam ser referências profissionais de modelos. Os registos também mostram vários outros intervenientes que mantiveram correspondência amigável com Epstein.

Alguns associados de Epstein foram acusados de crimes, incluindo Jean-Luc Brunel, um agente de modelos francês acusado de abuso por uma das principais vítimas de Epstein; Brunel morreu depois de se ter suicidado numa prisão em Paris após uma detenção em 2020 por acusações de violação de menores. Ele negou as acusações.

Outros intervenientes da moda nos registos do DOJ não foram acusados de qualquer irregularidade e negaram ter conhecimento dos crimes de Epstein. Muitos disseram acreditar que Epstein era uma figura legítima da moda devido às suas ligações ao antigo proprietário da Victoria’s Secret, cujas finanças chegou a gerir.

Daniel Siad, um recrutador profissional de modelos que organizou encontros entre Epstein e várias modelos - incluindo duas que disseram à CNN que foram abusadas por Epstein - afirmou numa entrevista que não tinha razões para acreditar que essas mulheres estivessem a ser prejudicadas. Siad disse que Epstein lhe garantiu que tinha pago pelos seus crimes e que “isto nunca aconteceria com qualquer pessoa” que Siad lhe apresentasse.

“Eu nunca ouvi nada de ninguém que eu lhe tivesse apresentado que voltasse para mim a dizer que teve uma má situação”, afirmou Siad. “Acreditei que este tipo era uma pessoa profissional.”

Os ficheiros do DOJ sugerem que Siad sabia que não estava apenas a encaminhar mulheres jovens para Epstein para oportunidades de modelação. Numa mensagem de 2018, escreveu que procurava uma “assistente jovem e bonita” para Epstein. Também enviou repetidamente a Epstein fotografias de mulheres jovens que encontrava nas suas viagens - algumas em poses provocadoras.

Excerto de um e-mail enviado por Daniel Siad a Epstein. (Departamento de Justiça dos EUA)

Siad disse, em retrospetiva, que Epstein era um “camaleão” que o enganou. Disse que Epstein lhe tinha sido apresentado como diretor de casting e que, separadamente, pediu ajuda para encontrar uma assistente.

As ligações de Epstein à indústria fazem parte de investigações em curso por legisladores e autoridades, incluindo uma investigação criminal lançada este ano em Paris que está a analisar informação relacionada com Siad, segundo o procurador-chefe de Paris. Duas antigas modelos disseram à CNN que falaram com investigadores sobre Siad, que negou irregularidades.

Ativistas dizem que estas investigações podem trazer responsabilização há muito esperada a uma indústria que fechou os olhos ao abuso sexual de jovens modelos durante décadas.

“Nalguns casos, a indústria da moda é apenas uma fachada para o tráfico. Acho que isso acontece nos níveis mais altos do negócio”, afirma Sara Ziff, fundadora da Model Alliance, um grupo de defesa que pediu uma investigação mais profunda sobre se e como o mundo da moda ajudou a facilitar os abusos de Epstein.

“Faz o meu sonho tornar-se realidade”

Muito antes de Epstein ser notícia por crimes sexuais, tinha reputação de financista enigmático com um cliente conhecido: Les Wexner, o magnata do retalho por trás da Victoria’s Secret, que o chamou para o ajudar com investimentos nos anos 80.

Essa ligação a Wexner, combinada com a presença regular de Epstein em desfiles de moda e o hábito de se rodear de modelos jovens, reforçou a sua imagem de interveniente da indústria.

Ainda assim, Epstein nunca teve qualquer função formal na indústria da moda - um facto contrariado pelos ficheiros do DOJ, que contêm várias entrevistas policiais com aspirantes a modelos que dizem que contactos profissionais ou o boca-a-boca os levaram até ele.

Uma das primeiras alegações de que Epstein explorava as suas ligações ao mundo da moda surgiu num relatório policial de 1997 na Califórnia. Uma mulher disse aos investigadores que, quando Epstein lhe pediu para se despir, acreditou que ele poderia colocá-la no catálogo da empresa de lingerie.

“Ele ajudou-a puxando-lhe a blusa para cima e a saia para cima e apalpando-lhe as nádegas”, refere o relatório. As autoridades locais não acusaram Epstein.

Alguns anos depois, no início dos anos 2000, Epstein levou uma mulher da África do Sul para os EUA oferecendo-se para ajudar a lançar a sua carreira de modelo, conta ela à CNN.

“Ele disse que faria o meu sonho tornar-se realidade, mas transformou-o num pesadelo”, recorda Juliette Bryant, que afirma ter sido abusada por Epstein. Acrescenta que ele nunca a ajudou a conseguir trabalhos de modelo.

Epstein estabeleceu uma ligação mais direta à indústria graças à sua amizade com Brunel, o agente de modelos francês, que há muito frequentava festas com Epstein e muitas vezes viajava no seu jato privado.

Esta fotografia do Departamento de Justiça dos EUA mostra Jeffrey Epstein e Jean-Luc Brunel. (Departamento de Justiça dos EUA)

Por volta de 2005, Epstein forneceu uma linha de crédito de 1 milhão de dólares a Brunel, que este usou para lançar uma empresa chamada MC2 Model Management. Brunel já tinha sido acusado de drogar e agredir sexualmente modelos, mas nessa altura não tinha sido criminalmente acusado e continuava a trabalhar na indústria.

A nova empresa pretendia “representar modelos de alta moda num ambiente de agência boutique”, segundo documentos.

Mas, por vezes, Epstein também usou a agência para chegar a mulheres jovens, algumas das quais ele abusou, segundo várias ex-modelos da MC2 em testemunhos no Congresso e entrevistas.

Svetlana Pozhidaeva, uma modelo nascida na Rússia, tinha trabalhado pela Europa, por vezes ganhando entre 2 mil e 3 mil dólares por dia, mas queria avançar nos EUA. Conta à CNN que Siad, o recrutador baseado em Paris, a apresentou a Epstein, que prometeu ajudá-la a entrar no mercado de Nova Iorque. Assinou com a MC2, mas a sua carreira estagnou, chegando a conseguir apenas um trabalho por semana no valor de algumas centenas de dólares.

Svetlana Pozhidaeva é vista nesta fotografia divulgada nos ficheiros Epstein. (Departamento de Justiça dos EUA)

Depois tornou-se assistente pessoal de Epstein. Afirma que fazia pouco trabalho real para ele e suportou anos de abuso.

Segundo Pozhidaeva, a MC2 continuou a patrocinar o seu visto apesar de ela estar a trabalhar para Epstein - não como modelo.

“Eu sabia que não podia ir para outro sítio em termos de emprego. Eles sabiam que eu estava a trabalhar para ele e continuaram a renovar o meu visto”, explica Pozhidaeva. “Havia definitivamente um acordo entre eles.”

Os ficheiros do DOJ reforçam as suas alegações sobre o emprego. E-mails parecem mostrar que Epstein e o seu contabilista falaram com Brunel e com o então presidente da MC2, Jeff Fuller, sobre Pozhidaeva. O contabilista mais tarde disse-lhe para contactar Fuller, que não foi acusado de irregularidades, sobre uma “extensão de visto”.

Outra antiga modelo da MC2 disse numa audiência na Câmara em maio que a agência “controlava todos os aspetos” da sua vida e a enviou para a casa de Epstein depois de ter sido recrutada no Uzbequistão.

Uma terceira modelo da MC2 disse à CNN que a gestão da agência na altura, incluindo Fuller, deveria ter visto sinais de alerta sobre Epstein, especialmente porque disse que ele alojava algumas modelos num apartamento em Nova Iorque. Afirma que Epstein a apalpou em meados dos anos 2000.

Publicamente, Fuller tentou distanciar a MC2 de Epstein depois de este se ter declarado culpado em 2008 por procurar uma menor para prostituição, uma condenação que resultou num acordo leve de 13 meses de prisão, mas o obrigou a registar-se como agressor sexual.

Fuller disse ao New York Post após a primeira detenção de Epstein que o financista não tinha “qualquer propriedade ou envolvimento na nossa empresa”.

Mas os registos mostram que Fuller consultou o contabilista de Epstein enquanto a empresa tentava pagar dívidas. Num e-mail sobre finanças, Fuller escreveu a Brunel que achava que eles tinham “provavelmente ultrapassado a nossa cortesia” de Epstein “ao extremo”.

Numa entrevista à CNN, Fuller afirmou que não ouviu queixas sobre Epstein nem viu sinais de abuso nas modelos da MC2.

“Eu nunca vi”, garante Fuller. “Sendo pai e tendo duas filhas - estou nesta indústria há muito tempo - eu teria saído imediatamente da empresa se alguém me tivesse dito que estava numa situação comprometedora.”

Fuller também minimizou a importância das finanças de Epstein para a empresa e disse não ter conhecimento de Epstein estar a tentar usar o negócio para obter um visto para Pozhidaeva.

“Eu geria a sala de agências e não tinha grande controlo”, esclarece sobre a sua supervisão na MC2. “Estou muito triste que ninguém tenha dito nada.”

A terceira modelo da MC2 que disse ter sido abusada por Epstein afirma achar difícil acreditar nessa defesa.

“Podes fechar os olhos, mas acho que teria sido muito difícil ele não saber o que se estava a passar”, refere a modelo, que falou anonimamente por medo de represálias, sobre Fuller.

Na sequência da condenação de Epstein na Florida, e-mails mostram que várias outras figuras do mundo da moda continuaram em contacto com Epstein.

“EU SEMPRE TE AMAREI E ESTAREI LÁ PARA TI”, escreveu em 2009 Faith Kates, cofundadora da conhecida agência Next Management.

E-mail enviado por Faith Kates a Epstein. (Departamento de Justiça dos EUA)

Kates ofereceu repetidamente ajuda a Epstein.

Durante a sua pena de prisão na Florida, Epstein perguntou a Kates se ela podia verificar o visto de trabalho de uma mulher cujo nome foi redigido no e-mail divulgado. “Faço isso”, respondeu Kates.

Nos anos seguintes, Kates atualizou Epstein sobre a localização de uma suposta modelo da Letónia, recomendou-lhe um médico para uma cirurgia de aumento mamário de alguém, arranjou-lhe bilhetes para desfiles e transmitiu o nome de uma mulher depois de Epstein lhe ter pedido para “estar atenta à minha nova assistente”.

Os e-mails mostram que os favores funcionavam nos dois sentidos.

Esta fotografia de 2009 mostra Faith Kates em Nova Iorque. (Paul Morigi/WireImage/Getty Images)

Epstein ofereceu a Kates uma mala Prada que ela descreveu como “linda”, deu conselhos de negócios, convidou-a para compras com o então príncipe André e encaminhou-lhe modelos.

“Epstein era um mestre manipulador. As pessoas à sua volta só sabiam o que ele queria que soubessem. A Sra. Kates foi uma dessas pessoas profundamente enganadas por Epstein”, afirma um porta-voz de Kates, que não foi acusado de qualquer irregularidade, em declarações à CNN.

Rede mundial

Muitas das modelos que dizem ter sido abusadas por Epstein vieram de fora dos EUA. Os ficheiros do DOJ acrescentam novos detalhes sobre como Epstein explorou uma rede global de moda ao desenvolver relações com recrutadores fora dos EUA - alguns dos quais ele pagava diretamente enquanto procuravam talento pelo mundo.

“Posso preparar a lista das raparigas”, escreveu uma mulher que se identificou como Victoria Housez a Epstein em 2013. Housez, que afirmou em e-mails trabalhar em Paris e ter feito scouting para agências incluindo a Next, enviou repetidamente informação sobre modelos na casa dos 19 ou 20 anos.

A Next disse em comunicado que Housez nunca trabalhou como scout para a empresa.

“Diz-me o dia em que queres que eu vá com ela”, escreveu Housez numa mensagem na qual partilhou informação sobre uma modelo da Next que disse ter aparecido em campanhas de roupa interior. Noutro e-mail, apresentou uma jovem que disse ter descoberto quatro ou cinco anos antes, aos 14 anos. “Muito boa personalidade, gosto muito dela”, escreveu Housez, que não respondeu aos pedidos de comentário da CNN e não foi acusada de irregularidades.

Os ficheiros não indicam se Epstein chegou a encontrar-se com alguma das modelos que lhe foram enviadas, mas os registos mostram que enviou a Housez alguns milhares de dólares descritos como “presentes”.

Siad, o recrutador baseado em Paris, era outro correspondente frequente de Epstein.

“Por favor envia-me os detalhes das raparigas”, escreveu Epstein em 2014 a Siad, que enviou repetidamente fotografias de mulheres jovens que encontrava nas suas viagens pela Europa, Norte de África e Caraíbas.

Siad tinha anteriormente feito um acordo para recrutar modelos para Brunel, segundo e-mails, mas depois começou a receber pagamentos diretamente de Epstein que totalizaram dezenas de milhares de dólares na década de 2010. Quando o Deutsche Bank sinalizou algumas transações entre Epstein e Siad para revisão, o contabilista de Epstein descreveu-as como pagamentos por fotografia e um empréstimo. Questionado genericamente sobre pagamentos de Epstein, Siad disse à CNN que eram honorários de scouting.

Siad fazia mais do que partilhar fotografias com Epstein. Também organizava videochamadas e encontros presenciais com mulheres jovens, embora Epstein rejeitasse algumas das suas sugestões.

“Demasiado velha”, respondeu quando Siad partilhou a foto de uma mulher que dizia ter “potencial como modelo ou assistente”. Epstein aprovava outras.

Pozhidaeva, a antiga modelo, conta que conheceu Siad numa agência em Paris. O poder aparente de Epstein e as suas ligações profundas ao mundo da moda com intermediários como Siad contribuíram para ela confiar nele, esclarece.

“Ele tinha um exército de olheiros de modelos, fotógrafos, donos de agências. Ele construiu todo este ecossistema”, afirma.

Daniel Siad é visto nesta fotografia do Departamento de Justiça. (Departamento de Justiça dos EUA)

Os ficheiros do DOJ mostram que Siad entrou no radar das autoridades federais, embora não tenha sido acusado. Um documento refere que Brunel tinha identificado Siad como um “recrutador” para Epstein.

Numa entrevista à CNN no escritório do seu advogado em Paris, Siad negou categoricamente saber do abuso de Epstein na altura em que encaminhava mulheres para ele. “Eu não conheço a vida privada dele".

“Percebi muito tarde que este tipo era muito perigoso”, garante Siad, que acrescenta que se arrepende de alguma vez ter conhecido Epstein. “Agora que sei o que ele fez como um monstro, não tenho palavras. Estou completamente devastado.”

Escrutínio continua

Perante o impacto dos ficheiros Epstein, alguns dos seus contactos mais próximos no mundo da moda enfrentaram novo escrutínio, enquanto modelos e sobreviventes pedem responsabilização e mais reformas na indústria.

Kates anunciou a sua reforma da Next no final do ano passado, quando o governo começou a divulgar os e-mails de Epstein. O anúncio referia o seu trabalho contínuo numa fundação e dizia que queria “afastar-se para poder retribuir”.

A sua antiga empresa Next afirmou que a relação dela com Epstein era desconhecida pela liderança da empresa, mas registos mostram que outro cofundador falou por e-mail e telefone com o contabilista de Epstein sobre assuntos de negócios e que Epstein participou numa chamada com um contabilista da Next.

A Next disse à CNN que o outro cofundador nunca encontrou ou comunicou com Epstein e não sabia que esse contabilista trabalhava para Epstein.

Os responsáveis do DOJ tentaram encerrar o caso Epstein, mas autoridades noutras jurisdições onde ele esteve ligado ao mundo da moda continuam as investigações. Um porta-voz do Ministério Público de Paris disse que a investigação continua.

Ebba Karlsson, uma antiga modelo, disse à CNN que apresentou uma queixa à polícia de Paris em fevereiro, acusando Siad de violação e tráfico humano. Afirma que depois falou pessoalmente com as autoridades. Agora está à espera “que o sistema de justiça em França faça o seu trabalho”, acrescentando: “esperámos demasiado tempo”.

Questionado sobre as acusações de Karlsson, Siad disse não se lembrar dela. “Nunca abusei de nenhuma modelo na minha vida”, garante.

Juliette, uma antiga modelo francesa que pediu para não revelar o apelido por razões de privacidade, disse à CNN que também falou com as autoridades em Paris sobre a sua experiência. Disse que conheceu Siad em França em 2004, que depois a encaminhou para Epstein em Nova Iorque. Alega que Epstein a apalpou durante um encontro em que lhe disse para entrar em forma para a poder apresentar a agências de moda. Entretanto, ofereceu-lhe oportunidades de trabalho como acompanhante.

Juliette analisa fotografias e imagens dos seus anos como modelo durante uma entrevista à CNN. (CNN)

Em retrospetiva, Juliette considera que a indústria da moda deveria ter reconhecido claramente Epstein como predador e tê-lo impedido, mas afirmou que ele estava longe de ser o único abusador nesse meio.

“Epstein era apenas um dos perigos que eu enfrentava”, conta.